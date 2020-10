بسبب "فوق القمر".. الجمهور يطالب هنيدي بالعودة لصفوف الدبلجة المصرية

بعد نجاح تجربة الدبلجة العربية باللهجة المصرية لفيلم الرسوم المتحركة "عائلة ويلوبي" (The Willoughbys) -الذي عرض على نتفليكس في أبريل/نيسان الماضي- تعود نتفليكس لمفاجأة جمهورها بدبلجة مصرية جديدة وفيلم رسوم متحركة سوف يعرض في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعنوان "فوق القمر" (Over the Moon).

"فوق القمر" فيلم موسيقي أميركي-صيني، إنتاج 2020 ومن إخراج غلين كين الحائز على الأوسكار، ينتمي لفئة المغامرة والكوميديا ويحكي عن شابة شغوفة بالعلوم والمعرفة، وهو ما تستغله في مغامرة غير متوقعة، إذ تقرر بناء مركبة فضائية تنطلق بها إلى القمر عبر رحلة أسطورية تقلب حياتها رأسا على عقب.

"فوق القمر" فيلم "أنيميشن" موسيقي أميركي-صيني إنتاج 2020 (نتفليكس)

آمن بأحلامك

وكانت منصة نتفليكس قد طرحت الأغنية الرئيسية للفيلم يوم الجمعة الماضي، والتي شدت بها الفنانة المصرية كارمن سليمان وأغنية "صاروخ للقمر".

من جهتها، شاركت كارمن جمهورها انطباعها عن التجربة، إذ أعلنت عن سعادتها بالتعاون مع نتفليكس، واختيارها من بين كافة المواهب العربية والمصرية لتمثيل مصر والشرق الأوسط.

جت لحظة الإنطلاق و الوقت حان 🚀

دلوقتي تقدروا تشوفوا أغنيتي الجديدة "صاروخ للقمر" من أول فيلم أنيميشن ل Netflix #فوق_القمر عندي في اليوتيوب ❤️

متحمسة أعرف رأيكم في الأغنية ؟! 😘#OverTheMoon@netflix @NetflixMENA @SonyMasterworks @Mostaphagad pic.twitter.com/qY3Iwmn6xI — كارمن سليمان (@CarmenSoliman) September 26, 2020

ويعد هذا المشروع التجربة الثانية لكارمن سليمان في عالم الدبلجة العربية ووضع بصمتها على فيلم رسوم متحركة، سبقها فيلم "موانا" (Moana) الذي صدر في 2016 وترشح لجائزتي أوسكار، حيث تعاونت فيه مع ديزني لتقديم نسخته العربية التي غنت فيها أغنية "أنا موانا".

عودة هنيدي

ومع عرض الإعلان التشويقي للنسخة العربية من فيلم "فوق القمر" ما كان من النجم محمد هنيدي سوى مشاركة جمهوره الإعلان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، معربا عن سعادته بمعاودة إحياء الدبلجة باللهجة المصرية لأفلام عالمية من خلال منصة قوية بحجم نتفليكس، قبل أن يسأل الجمهور عن رأيه بحدث ضخم كهذا.

وهو ما تلاه آلاف التعليقات التي تؤيد الخطوة، وتطالب هنيدي نفسه بالعودة إلى مقدمة صفوف المدبلجين، خاصة أنه لطالما ساهم في دبلجة أفلام مهمة لا تنسى، لعل أشهرها دور "مارد وشوشني" بفيلم "شركة المرعبين المحدودة" (Monsters, Inc) وشخصية "تيمون" بفيلم "الأسد الملك" (The Lion King) وفيلم "تيمون وبومبا".

صوت محمد هنيدى وعبد الرحمن ابو زهرة وعبلة كامل فى افلام ديزنى المدبلچة قادر جدا إنه يسعدك ويزغزغ قلبك 😍 — DÉJÀ VU (@magez__) April 8, 2019

يذكر أن صفحة "ديزني بالمصري" كانت قد أعلنت مارس/آذار الماضي عن نيتها إسناد بطولة فيلم الرسوم المتحركة "إلى الأمام" (Onward) إلى هنيدي، حيث سيلعب الشخصية الرئيسية في العمل، وذلك بعد تصريحات الأخير بعودته قريبا إلى عالم الدبلجة بالتزامن مع دبلجة فيلم "عائلة ويلوبي".

الدبلجة المصرية

وعلى الرغم من شهرة هنيدي في مجال الدبلجة -سواء بسبب نبرة صوته المميزة والمرحة والتي يصفها الجمهور باعتبارها من مسببات البهجة أو حتى إيفيهاته الخالدة- فإنه ليس الوحيد الذي عشقه الجمهور.

فمن ضمن النجوم الذين حفروا أسماءهم بماء من ذهب في عالم الدبلجة باللهجة المصرية الفنان سامي مغاوري صاحب أحد أشهر الأدوار المحببة لقلوب الكبار والصغار على الإطلاق، ودور "شلبي سلوفان" في فيلم "شركة المرعبين المحدودة"، وهو الفيلم نفسه الذي استمتع فيه الجمهود بصوت الفنانة حنان ترك في دور "سالي"، والفنانة القديرة ثريا إبراهيم في دور "مدام روز".

ولا يمكن أن ننسى النجمة عبلة كامل في دور "السمكة دوري" في فيلم "البحث عن نيمو"، والنجم عبد الرحمن أبو زهرة في دور "سكار" بفيلم "الأسد الملك"، و"جعفر" في فيلم "علاء الدين"، وأخيرا الفنان القدير يحيى الفخراني ودور "وودي" بسلسلة أفلام "حكاية لعبة".