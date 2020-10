هوليود مهووسة بفناء الجنس البشري.. وجورج كلوني يعود لإنقاذ الأرض

بعد غياب 4 سنوات عن عالم السينما، يعود الممثل الأميركي جورج كلوني بفيلم جديد بعنوان "سماء منتصف الليل" (The Midnight Sky)، من بطولته وإخراجه، ويعرض في ديسمبر/كانون الأول القادم على شبكة نتفليكس.

يبدو أن هوليود مهووسة بقصص انتهاء الأرض وفناء الجنس البشري؛ لكن هذه المرة القصة مختلفة، إذ تدور أحداث فيلم "سماء منتصف الليل" عن عالِم يسمى أوغسطين لوفتوس، يصارع الزمن في محاولة للاتصال بطاقم من رواد فضاء وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" (NASA)، ومنعهم من العودة لكوكب الأرض الذي حلت به كارثة عالمية غامضة.

George Clooney directs & stars in THE MIDNIGHT SKY, a new film about a lone scientist racing to stop a crew of astronauts (Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Demian Bichir & Tiffany Boone) from returning home after a global catastrophe.

Coming to Netflix this December pic.twitter.com/SniB8xdukQ

