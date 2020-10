لا شيء يدعو للخجل.. نجوم هوليود يفتحون قلوبهم ويكشفون سر ندباتهم الشهيرة

"يمكنك أن تُرِي الناس ندوبك"، هكذا صرحت الأميرة أوجيني وفقا لما نشر بصحيفة "ديلي ميل" (The Daily Mail) البريطانية، بعد أن ارتدت فستان زفاف يبرز جمالها وبالوقت نفسه ندبتها.

الأمر نفسه فعله بعض المشاهير، ممن لم يشعروا بالخزي أو الإحراج بسبب الآثار البارزة التي تركتها ندباتهم، على الرغم من عملهم في مجال يعتمد على المظهر الخارجي، قبل أن يقرروا مشاركة الجمهور نسختهم الخاصة من الحكاية.

إشارة من الله

منذ مولده والنجم "خواكين فينيكس" يحظى بندبة تقع بين شفته وأنفه أشبه بشق صغير، ومع أنه ظل مقتنعا لسنوات بأنها مجرد "وحمة" أو علامة من الله، إلا أنها بالحقيقة ليست سوى أحد أشكال الشفة المشقوقة (الأرنبية). وهي نوع من التشوه الخلقي ينتج عن نمو غير طبيعي يحدث في وجه الطفل أثناء الحمل، ويصاب بها في الولايات المتحدة حوالي 6800 طفل سنويا.

هجوم أفضى إلى شهرة

تعرضت الممثلة الكوميدية "تينا فاي" للهجوم من قبل شخص غريب جرح وجهها بسكين، متسببا بندبة كبيرة ورفيعة تحت شفتيها وعلى الجانب الأيسر من وجهها، جرى ذلك حين كانت في الخامسة أثناء لعبها في الفناء الأمامي لمنزلها.

وهي العلامة التي جعلتها مشهورة بين الأطفال ومدللة من الأهل وأصدقاء العائلة، وإن كانت لم تسمح للأمر التقليل من ثقتها بنفسها، لتكبر وتمتهن التمثيل. ومع أنها في البدء كانت تميل للوقوف أمام الكاميرا بجانبها الأيسر، لكنها مع الوقت قررت الظهور على طبيعتها.

اللحظة الفارقة

كشف الممثل الكوميدي والكاتب "جونا هيل" عن سر الندبة العميقة والضخمة بذراعه اليمنى، والتي وصفها بكونها الحدث الأكبر بحياته. جرى ذلك حين كان في الـ15، وهو ما تزامن مع مكافحة والدته للسرطان. وبسبب سوء حالة والدته، اقتنع هيل بأنها على وشك الموت، وهو ما جعله غاضبا من الحياة والقدر، حد الانتقام ولو من نفسه.

RT: Jonah Hill's mysterious scar on his right arm is from an SUV accident. #BreakDownRiseUp pic.twitter.com/nRShTU32Zw — BreakDownRiseUp (@BreakDownRiseUp) February 10, 2015

هكذا بدأ تدخين الحشيش وساءت تقديراته الدراسية، إلى أن خرج ذات ليلة برفقة صديق يقود سيارة ذات دفع رباعي، وما إن أخرج مرفقه من النافذة حتى انقلبت السيارة وانزلقت لتجر ذراعه خارجها.

استيقظ هيل ليجد نفسه في المستشفى، فيما يتشاور الأطباء حول بتر ذراعه من عدمه وسط بكاء والديه، وبهذه اللحظة قرر ألا يخذل أهله مرة أخرى وأن يتغير للأفضل، لتصبح الندبة تذكرة أبدية له بقيمة العمل الجاد.

الملكة اللطيفة

لطالما عرف عن النجمة "كوين لطيفة" اختلافها واختيارها لحبكات كوميدية تعكس قدرة المرأة على النضال أو الاستمرارية والانبعاث من رماد الفشل والانكسار. لذا، لم يكن غريبا حين تصدرت غلاف مجلة "فاريتي" عام 2015 أن تصمم على عدم تغطية ندبة تتدلى من وسط جبهتها، والتي أصيبت بها بسن الثالثة إثر تعثرها بسلك هاتف، وارتطامها بالجدار.

وهو ما عللته بكونه جزءا من هويتها التي ترغب في قبولها كما هي، قبل أن تصرح بأن الكثير من قرّاء المجلة لديهم ندبات هم أيضا، فلا داع لإسباغ المثالية الكاذبة على كل شيء.

العلامة التجارية

في 1964 وفيما كان النجم "هاريسون فورد" يقود سيارته، اكتشف نسيانه ربط حزام الأمان، وحين حاول ارتداءه فقد السيطرة على سيارته وارتطم بعمود الهاتف مما أسفر عن ندبة في ذقنه، تعامل هو معها باعتيادية واعتبرها الجمهور سمة مميزة، في حين حاول صناع الأفلام استغلالها دراميا داخل الأحداث مثلما جرى بـ"إنديانا جونز والحملة الصليبية الأخيرة" (Indiana Jones and the Last Crusade).

الجانب الإيجابي

الغريب، أن النجم "هاريسون فورد" كان السبب وراء إصابة الممثل "شون بين" بندبة على وجهه، عندما ضربه عن طريق الخطأ بخطاف قارب، فيما كانوا يصورون مشهد وفاة بفيلم "ألعاب وطنية" (Patriot Games).

وعلى الرغم من مأساوية الوضع إلا أن "بين" وجد للندبة جانبا إيجابيا، إذ جعلته يبدو أكثر وعورة وعمقا، الأمر الذي تسبب باختياره للتمثيل في "طروادة" (Troya) و"سيد الخواتم" (The Lord of the Rings).

ابتسامة غلاسكو

من الأذن للأذن، هذه هي الندبة التي تعتلي وجه الممثل الأسكتلندي "تومي فلانغان" في ما يعرف بـ"ابتسامة غلاسكو"، والتي أصيب بها ذات ليلة بعد أن هاجمه أشخاص حاولوا سرقته، وحين قاومهم طعنوه محدثين جرحا غائرا كاد أن يفقده حياته، لكنه نجا وقرر بعدها امتهان التمثيل.

ويبدو أن الندبة جاءت لصالحه وجعلته مناسبا للتمثيل بأفلام الأكشن والحروب والرعب، فشاهدناه في "القلب الشجاع" (Braveheart)، و"المصارع" (Gladiator)، و"فيس-أوف" (Face/Off)، و"عندما يتصل غريب" (When a Stranger Calls).

الأشهر على الإطلاق

على الرغم من أن ندبة الرقبة التي حظيت بها النجمة شارون ستون بطفولتها، أثناء امتطائها حصانا وركضها عبر حبل مشدود نتج عنه نحر عنقها، لطالما كانت تخفى بشكل روتيني بالمكياج خلال الصور الدعائية، إلا أنها الأشهر على الإطلاق سواء بسبب مكانها الدرامي أو لأن صاحبتها شارون ستون، حتى إنها ظلت لسنوات المحتوى الرئيسي لموقع (SharonStonesScar.com)، والذي لم يعد متصلا بالإنترنت بعد الآن.