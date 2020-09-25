قيصر ووعد الخطيب.. للمرة الأولى سوريان بقائمة مجلة تايم للشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم

اختارت مجلة "تايم" (TIME) الأميركية المخرجة السورية "وعد الخطيب" والمصور السوري المعروف باسم "قيصر" ليكونا ضمن قائمتها السنوية لأكثر الشخصيات المؤثرة حول العالم للعام 2020؛ لتكون هذه المرة الأولى التي تختار فيها المجلة شخصين سوريين في عام واحد.

دخلت "الخطيب" هذا التصنيف بعد فيلمها "من أجل سما" (For Sama) الذي رشح لنيل جائزة "أوسكار" كأفضل فيلم وثائقي للعام 2019 بعدما حصد عددا من الجوائز في المهرجانات العالمية، أهمها جائزة أفضل فيلم وثائقي من الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، وجائزة العين الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي.

المخرجة السورية وعد الخطيب (الفرنسية)

يتناول الفيلم القضية السورية عبر توثيق أيام الحصار في مدينة حلب، واستطاعت المخرجة من خلاله نقل لحظات القصف الروسي للمدينة، وحصارها من قبل قوات النظام السوري، وتضمن الفيلم أحداثا شخصية بما فيها زواجها، وولادتها لابنتها سما في ظل تلك الظروف.

وصفت مجلة "تايم" ظهور الخطيب في حفل توزيع جوائز الأوسكار بالحضور "المذهل" باعتبارها "لاجئة سورية مسلمة" تمشي على السجادة الحمراء برفقة ابنتها الصغيرة، وهي ترتدي ثوبا مطرزا بقصيدة عربية تقول "تجرأنا على الحلم ولن نأسف على الكرامة".

جرائم يكشفها قيصر

أما المصور "قيصر" فهو اسم مستعار لعنصر منشق عن قوات النظام السوري، قام بواحدة من أكبر الأعمال الفردية لتوثيق جرائم النظام السوري بعدما سرب صورا لجثث ضحايا التعذيب في السجون وجرائم التجويع بين عامي 2011 و2013 .

واستطاع قيصر -الذي كان يعمل في مركز التوثيق للشرطة العسكرية- جمع عشرات الآلاف من صور من قتلوا على يد قوات النظام السوري وتهريبها إلى فرنسا حيث يعيش متخفيا تحت حماية الشرطة.

ساهم المصور قيصر في مساعدة السوريين في الكشف عن مصير ذويهم المعتقلين بسجون الأسد (الجزيرة)

وبناء على تلك الصور، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على قانون يحمل الاسم المستعار للمصور "قانون قيصر"، والذي يمنح الرئيس الأميركي الحق في فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات إذا قاموا بتوفير دعم مالي أو تقني للنظام السوري، أو تعاقدوا مع أي مؤسسة رسمية تابعة له أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة. ­

إلى جانب الخطيب وقيصر، ضمت قائمة "تايم" أيضا عددا من القيادات الطبية التي أدت دورا بارزا في جائحة كوفيد-19، مثل رئيس منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس"، بالإضافة إلى عدد من القادة السياسيين، كالرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتقوم مجلة "تايم" الأميركية سنويا باختيار 100 من أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم وفق معايير تتعلق بمدى نفوذ وتأثير تلك الشخصيات (أو مجموعة من الأفراد)، ويتم تقسيم هؤلاء في 4 فئات: القادة، والفنانون، والمفكرون، والأبطال.