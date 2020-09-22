هل يصبح توم هاردي أشهر عميل سري على وجه الأرض؟

أخيرا وبعد فترة من تداول الشائعات، أعلنت صحيفة "دايلي ميل" (Daily Mail) البريطانية عن وصول تقارير جديدة تفيد بوقوع الاختيار على النجم توم هاردي ليحل محل النجم دانيال كريغ، كأشهر عميل سري على وجه الأرض، فيصير هو "جيمس بوند" القادم، والممثل السابع الذي يجسد شخصية العميل (007)، وذلك بعد أن عرض عليه الدور في يونيو/حزيران الماضي، ليمر منذ ذلك الحين بالاختبارات اللازمة لوصوله للدور، ومن ثم يجتازها بالفعل.

Tom Hardy will be the seventh JAMES BOND. (Source: https://t.co/xHPhuCck8m) pic.twitter.com/8aRhbv15vc — The Cinema Spot (@TheCinemaSpot) September 18, 2020

"جيمس بوند" السابع

ترتب على اختيار جيمس بوند السابع، تحديد المنتجين موعدا للإعلان الرسمي عن الخبر، وتحديدا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالتزامن مع طرح فيلم "لا وقت للموت" (No Time to Die) في السينما، بعد أن تأجل عرضه عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذلك بحسب ما نشر موقع "ذا فولكان ريبورتر" (The Vulcan Reporter)، علما بأن الإعلان عن الخبر قد يواجه بعض التأجيل ويتأخر حتى العام القادم، إذا ما حدث أي مستجدات بشأن الموجة الثانية من الفيروس، وتقرر تأجيل طرح الفيلم مرة جديدة حتى 2021.

ومع أن توم هاردي التزم الصمت طويلا رافضا التحدث عن حقيقة ترشحه للدور من عدمه، خوفا من أن تضيع منه فرصة الحصول عليه، إلا أنه كشف عن سبب صمته -حسب صحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية- قائلا "هناك قول مأثور بيننا كممثلين، وهو أنه إذا تحدثت عن دور مرشح له، فأنت خارج السباق تلقائيا".

An article from The Vultan Reporter claims that Tom Hardy has been cast as the next James Bond/007. They’re a very reliable source, so it seems as if it’s only a matter of time before this is officially announced. If true, we are insanely happy about this. The man is everywhere! pic.twitter.com/ZOmba59Ipj — DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) September 18, 2020

ليس الترشيح الوحيد

لم يكن هاردي المرشح الوحيد للدور، إذ أجريت بالفعل بعض المفاوضات مع الممثل كيليان مورفي بطل مسلسل "بيكي بلايندرز" (Peaky blinders)، خاصة بعد النجاح والشهرة اللذين حققهما مؤخرا بسبب المسلسل، لكن لم يحالفه الحظ لإتمام الصفقة.

كذلك طرحت بعض الأسماء البديلة للترشيح؛ بل وتوقع لها أن تلقى قبولا لدى الجمهور، مثل أدريس ألبا، وتوم هيدليستون، وسام هيوجان، وريتشارد مادن، وجيمس نورتون، ومايكل فاسبندر، وهنري كافيل، قبل أن يصبح الدور على بعد خطوة واحدة وأخيرة من هاردي، وفقا لما جاء في مجلة "إسكواير" (Esquire).

الحماس يشعل منصات التواصل

يشار إلى أنه قد تحمس الكثيرون من رواد منصات التواصل الاجتماعي لهذا الخبر، معربين عن سعادتهم بهذا الاختيار، وقناعتهم بصوابه بعد الأدوار التي قدمها هاردي خلال السنوات الأخيرة، وانضمامه لأفلام حققت نجاحا في المجمل، ولفت هو انتباه الجمهور والنقاد عبرها بشكل خاص بسبب أدائه الملفت والمميز.

goodnight twitter, reminder that tom hardy could be our next james bond. pic.twitter.com/rcLYTfmrPB — grace. (@KNEESQCKS) September 19, 2020

من بين تلك الأفلام: "العائد" (The Revenant)، و"دانكيرك" (Dunkirk)، و"فينوم" (Venom)، "لوك" (Locke). وعلى رأسها بالطبع يأتي "ماد ماكس: فيوري رود" (Mad Max: Fury Road) الذي أعلن عن التحضير لجزء ثان منه، على أن تسند بطولته إلى هاردي ويحمل اسم (Mad Max: The Wasteland).

Tom Hardy is the new James Bond and I'm here for the VIOLENCE he'll bring to the 007 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/WMO7rWFWnz — 𝙄𝙣𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙚 𝘼𝙨𝙩𝙧𝙤𝙣𝙖𝙪𝙩Ⓜ 👨🏽‍🚀 ✈ (@AimThaMachine_) September 19, 2020

TOM HARDY IS THE NEW JAMES BOND!!!!!!!!! ❤️😭😭😭😻

Take all my moneeyyyyy!!!!! pic.twitter.com/06UMfzVxhe — WAYWORD (@jones_ayuwo) September 18, 2020

I welcome the idea of Tom Hardy as James Bond. it's time to bring this energy to the role pic.twitter.com/8cOiOjxbac — Gideon Covenweld (@whitneyarner) September 19, 2020

♡ I can't stop thinking about Tom Hardy being the next James Bond ☆ pic.twitter.com/gGVVquhkUj — Irene ✰ (@IreHardyFangirl) September 19, 2020

لا وقت للموت

يذكر أن فيلم "لا وقت للموت" هو الجزء 25 ضمن سلسلة أفلام "جيمس بوند"، والذي كان أحد أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2020، وهو من تأليف نيل بورفزو وروبرت ويد، وإخراج المخرج الأميركي كاري فوكونجا. وبطولة كل من دانيال كريغ، ورالف فينيس، وكريستوفر والتز، ورامي مالك، ولاشانا لينش التي لُمح بوقت سابق لاحتمالية أن تكمل هي السلسلة بعد رحيل كريغ، الذي أكد أن هذه هي المرة الخامسة والأخيرة التي يجسد فيه شخصية الجاسوس البريطاني الشهير "بوند".

أما عن أحداثه فتدور بعد اعتزال جيمس بوند ورحيله بعيدا عن الأضواء، إلا أن ظهور شرير جديد يستغل التكنولوجيا بشكل غير مسبوق لخدمة مصالحه الإجرامية، وعجز المخابرات البريطانية عن التصدي له، يجبر بوند على العودة في مهمة أخيرة.