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هل يصبح توم هاردي أشهر عميل سري على وجه الأرض؟

توم هاردي سيصبح الممثل السابع الذي يجسد شخصية العميل (007) في حال تأكد فوزه بهذا الدور (مواقع التواصل الاجتماعي)
توم هاردي سيصبح الممثل السابع الذي يجسد شخصية العميل (007) في حال تأكد فوزه بهذا الدور (مواقع التواصل الاجتماعي)
ريتا فؤاد - الجزيرة نت
22/9/2020

أخيرا وبعد فترة من تداول الشائعات، أعلنت صحيفة "دايلي ميل" (Daily Mail) البريطانية عن وصول تقارير جديدة تفيد بوقوع الاختيار على النجم توم هاردي ليحل محل النجم دانيال كريغ، كأشهر عميل سري على وجه الأرض، فيصير هو "جيمس بوند" القادم، والممثل السابع الذي يجسد شخصية العميل (007)، وذلك بعد أن عرض عليه الدور في يونيو/حزيران الماضي، ليمر منذ ذلك الحين بالاختبارات اللازمة لوصوله للدور، ومن ثم يجتازها بالفعل.

 

 "جيمس بوند" السابع

ترتب على اختيار جيمس بوند السابع، تحديد المنتجين موعدا للإعلان الرسمي عن الخبر، وتحديدا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالتزامن مع طرح فيلم "لا وقت للموت" (No Time to Die) في السينما، بعد أن تأجل عرضه عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذلك بحسب ما نشر موقع "ذا فولكان ريبورتر" (The Vulcan Reporter)، علما بأن الإعلان عن الخبر قد يواجه بعض التأجيل ويتأخر حتى العام القادم، إذا ما حدث أي مستجدات بشأن الموجة الثانية من الفيروس، وتقرر تأجيل طرح الفيلم مرة جديدة حتى 2021.

ومع أن توم هاردي التزم الصمت طويلا رافضا التحدث عن حقيقة ترشحه للدور من عدمه، خوفا من أن تضيع منه فرصة الحصول عليه، إلا أنه كشف عن سبب صمته -حسب صحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية- قائلا "هناك قول مأثور بيننا كممثلين، وهو أنه إذا تحدثت عن دور مرشح له، فأنت خارج السباق تلقائيا".

ليس الترشيح الوحيد

لم يكن هاردي المرشح الوحيد للدور، إذ أجريت بالفعل بعض المفاوضات مع الممثل كيليان مورفي بطل مسلسل "بيكي بلايندرز" (Peaky blinders)، خاصة بعد النجاح والشهرة اللذين حققهما مؤخرا بسبب المسلسل، لكن لم يحالفه الحظ لإتمام الصفقة.

كذلك طرحت بعض الأسماء البديلة للترشيح؛ بل وتوقع لها أن تلقى قبولا لدى الجمهور، مثل أدريس ألبا، وتوم هيدليستون، وسام هيوجان، وريتشارد مادن، وجيمس نورتون، ومايكل فاسبندر، وهنري كافيل، قبل أن يصبح الدور على بعد خطوة واحدة وأخيرة من هاردي، وفقا لما جاء في مجلة "إسكواير" (Esquire).

 

الحماس يشعل منصات التواصل

يشار إلى أنه قد تحمس الكثيرون من رواد منصات التواصل الاجتماعي لهذا الخبر، معربين عن سعادتهم بهذا الاختيار، وقناعتهم بصوابه بعد الأدوار التي قدمها هاردي خلال السنوات الأخيرة، وانضمامه لأفلام حققت نجاحا في المجمل، ولفت هو انتباه الجمهور والنقاد عبرها بشكل خاص بسبب أدائه الملفت والمميز.

من بين تلك الأفلام: "العائد" (The Revenant)، و"دانكيرك" (Dunkirk)، و"فينوم" (Venom)، "لوك" (Locke). وعلى رأسها بالطبع يأتي "ماد ماكس: فيوري رود" (Mad Max: Fury Road) الذي أعلن عن التحضير لجزء ثان منه، على أن تسند بطولته إلى هاردي ويحمل اسم (Mad Max: The Wasteland).

 

لا وقت للموت

يذكر أن فيلم "لا وقت للموت" هو الجزء 25 ضمن سلسلة أفلام "جيمس بوند"، والذي كان أحد أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2020، وهو من تأليف نيل بورفزو وروبرت ويد، وإخراج المخرج الأميركي كاري فوكونجا. وبطولة كل من دانيال كريغ، ورالف فينيس، وكريستوفر والتز، ورامي مالك، ولاشانا لينش التي لُمح بوقت سابق لاحتمالية أن تكمل هي السلسلة بعد رحيل كريغ، الذي أكد أن هذه هي المرة الخامسة والأخيرة التي يجسد فيه شخصية الجاسوس البريطاني الشهير "بوند".

أما عن أحداثه فتدور بعد اعتزال جيمس بوند ورحيله بعيدا عن الأضواء، إلا أن ظهور شرير جديد يستغل التكنولوجيا بشكل غير مسبوق لخدمة مصالحه الإجرامية، وعجز المخابرات البريطانية عن التصدي له، يجبر بوند على العودة في مهمة أخيرة.

 

المصدر : مواقع إلكترونية

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