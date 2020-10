هل يصبح توم هاردي أشهر عميل سري على وجه الأرض؟

أخيرا وبعد فترة من تداول الشائعات، أعلنت صحيفة "دايلي ميل" (Daily Mail) البريطانية عن وصول تقارير جديدة تفيد بوقوع الاختيار على النجم توم هاردي ليحل محل النجم دانيال كريغ، كأشهر عميل سري على وجه الأرض، فيصير هو "جيمس بوند" القادم، والممثل السابع الذي يجسد شخصية العميل (007)، وذلك بعد أن عرض عليه الدور في يونيو/حزيران الماضي، ليمر منذ ذلك الحين بالاختبارات اللازمة لوصوله للدور، ومن ثم يجتازها بالفعل.

ترتب على اختيار جيمس بوند السابع، تحديد المنتجين موعدا للإعلان الرسمي عن الخبر، وتحديدا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالتزامن مع طرح فيلم "لا وقت للموت" (No Time to Die) في السينما، بعد أن تأجل عرضه عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذلك بحسب ما نشر موقع "ذا فولكان ريبورتر" (The Vulcan Reporter)، علما بأن الإعلان عن الخبر قد يواجه بعض التأجيل ويتأخر حتى العام القادم، إذا ما حدث أي مستجدات بشأن الموجة الثانية من الفيروس، وتقرر تأجيل طرح الفيلم مرة جديدة حتى 2021.

ومع أن توم هاردي التزم الصمت طويلا رافضا التحدث عن حقيقة ترشحه للدور من عدمه، خوفا من أن تضيع منه فرصة الحصول عليه، إلا أنه كشف عن سبب صمته -حسب صحيفة "إندبندنت" (Independent) البريطانية- قائلا "هناك قول مأثور بيننا كممثلين، وهو أنه إذا تحدثت عن دور مرشح له، فأنت خارج السباق تلقائيا".

An article from The Vultan Reporter claims that Tom Hardy has been cast as the next James Bond/007.

They’re a very reliable source, so it seems as if it’s only a matter of time before this is officially announced. If true, we are insanely happy about this. The man is everywhere! pic.twitter.com/ZOmba59Ipj

— DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) September 18, 2020