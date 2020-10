شاعرية المأساة.. لماذا يجب ألا نتعاطف مع أحزان فان جوخ؟

على الرغم من أنه مات فقيرا وحزينا، إلا أن "فنسنت فان جوخ" (Vincent Willem van Gogh) الرسام الهولندي (30 مارس/آذار 1853 – 29 يوليو/تموز 1890)، هو واحد من أكثر الرسّامين شهرة حول العالم الآن. والأكثر من ذلك أنه صار نموذجا في الدراسات والأبحاث التي تربط الفن والجمال بالحزن والجنون.

فمأساة فان جوخ، كفتى يبغضه أبواه ويكابد القلق والاكتئاب واضطراب ثنائي القطب ثم ينتحر في الثلاثينيات من عمره بعدما رسم أكثر من ألفي لوحة، صارت اليوم قصة رومانسية حزينة تتمتع بالانتشار خاصة بين أوساط المثقفين والمهتمين بالفنون والجمال. فما الجميل حقا في هذا العذاب النفسي والموت المبكر؟.

على الرغم من أن الإصابة بالأمراض العقلية والنفسية كانت منذ عقود مضت وصمة عار يحاول الكثيرون إخفاءها، إلا أننا اليوم نأخذ منحى عكسيا آخر في التعامل مع المشكلة ذاتها، فبدلا من التعامل معها بجعل المرض العقلي أمرا مقبولا لا يستدعي النفور أو الإحراج، صار هناك ميل، وخاصة في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جعل الجنون والاكتئاب والحزن وحتى الميول الانتحارية سمة من سمات الجمال المأساوي الحزين.

واليوم، وعبر تفحص سريع للصور المرفقة بالمنشورات عن الأمراض النفسية على وسائل التواصل، سنجد أن معظم الصور تستعرض المرض النفسي كجمال حزين، فالذين يعانون من أمراض عقلية، وفقا لهذا التوجه، هم أشخاص مثيرون وعميقون وحساسون تجاه الفن والجمال، بل إن مرضهم النفسي هو ما يجعل جمالهم مميزا على وجه الخصوص؛ وسيقع في حبهم أي شخص بسبب تميزهم هذا.

