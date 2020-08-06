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فنانات لبنانيات يستنجدن بالسيسي ومحمد بن سلمان لإنقاذ بلادهن

ردود فعل غاضبة بعد تصريحات الفنانات اللبنانيات حول استدعاء السيسي وبن سلمان لتخليص بلادهم من الأزمة (وكالات)
ردود فعل غاضبة بعد تصريحات الفنانات اللبنانيات حول استدعاء السيسي وبن سلمان لتخليص بلادهم من الأزمة (وكالات)
6/8/2020

أثار انفجار مرفأ بيروت غضب الفنانين اللبنانيين منذ وقوعه الثلاثاء الماضي عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجموا الحكومة اللبنانية وزعيم حزب الله حسن نصر الله، وحملوهما مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان.

ونشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب تغريدة، الثلاثاء الماضي، عبر حسابها على تويتر قالت فيها "في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأرض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض" في إشارة إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله.

 

تغريدة مايا دياب المحذوفة التي تناشد فيها ولي العهد السعودي لإنقاذ بلادها (مواقع التواصل الاجتماعي)

كما انتشرت عبر مواقع التواصل تغريدة أخرى، نسبت لحساب مايا دياب الرسمي على تويتر قالت فيها "أريد رجلاً واحداً، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مطلوب الحضور، والأمر بإنهائهم، إنهاء هؤلاء الحثالة"، لكن التغريدة الأخيرة اختفت من حساب دياب، بعد أن تعرضت لهجوم وانتقادات حادة من المتابعين.

بينما نشرت الممثلة مادلين طبر على حسابها عبر إنستغرام منشورا هاجمت فيه الحكومة اللبنانية وحزب الله قالت فيه "كيف يستغل حزبا مرفأ بيروت الرسمي لحسابه هو ومن يتلقى أوامره منهم؟؟ ومن هو العدو الأقسى؟ الذي ضرب مخازن الأسلحة؟ أم الذي خزن متفجرات وأسلحة في ملك الحكومة وبين الناس؟؟"

وتابعت "بحبك يا لبنان، وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا نصرخ محتاجين معجزة للإنقاذ، محتاجين مخلص وطني يضع مصلحة بلده أولا، مخلص شبه السيسي".

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رجعت من العين السخنه مصدومه لما يحصل في بلدي الحبيب اللى بعشقه لبنان.. اتصلت باختى ومنزلها في منطقه الدورة على بعد ١٥ دقيقه من المرفا.. وجدتها منهارة ..مرعوبه .. زجاج منزلها كله تناثر في ارجاء البيت . الاصحاب والاهل اطمنت عليهم .. لكن اللى حصل مستفز من الجهتين المسوؤلتين و مش عايز فلسفه. كيف يستغل حزبا .. مرفا بيروت الرسمي لحسابه هو ومن يتلقى اوامره منهم ؟؟ ومن هو العدو الاقسى؟ اللى ضرب مخازن الاسلحه؟ ام اللى خزن متفجرات واسلحه في ملك الحكومه وبين الناس؟؟ بحبك يا لبنان.. وصلنا لمرحله استفزاز ووقاحه وفساد مدمر يجعلنا نصرخ= محتاجين معجزة للانقاذ . محتاجين مخلص وطنى يضع مصلحه بلده اولا.. مخلص شبه السيسي

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كما أثارت الممثلة اللبنانية كارمن لبس جدلا بعد نشرها لتغريدة تتضمن صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعية إياه بعودة الانتداب الفرنسي، الأمر الذي عرضها لهجوم حاد من المتابعين، حيث قامت بعدها بنشر عدة تغريدات غاضبة توضح موقفها.

 

وسخرت كارمن لبس من التعليقات الغاضبة على تغريدتها بشأن عودة الانتداب الفرنسي والتي وصفها المتابعون بغير الموفقة، قائلة "أين الاستقلال والعزة إذا مش عايش هون فما تتفلسف"، وأوضحت أنها كتبت التغريدة بصورة مجازية، ووصفت كل من لم يفهم المعنى الحقيقي من التغريدة بأن فكره محدود.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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