فنانات لبنانيات يستنجدن بالسيسي ومحمد بن سلمان لإنقاذ بلادهن

أثار انفجار مرفأ بيروت غضب الفنانين اللبنانيين منذ وقوعه الثلاثاء الماضي عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجموا الحكومة اللبنانية وزعيم حزب الله حسن نصر الله، وحملوهما مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان.

ونشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب تغريدة، الثلاثاء الماضي، عبر حسابها على تويتر قالت فيها "في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأرض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض" في إشارة إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله.

في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأر ض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض..#دولة الكلاب والحيوانات الناطقة..دولة ليه اصلاً هيدي دولة..البكاء لا يكفي..بدنا ياكن جثث وبس جثث #لبنان #بيروت #الدمار — Maya Diab (@mayadiab) August 4, 2020

تغريدة مايا دياب المحذوفة التي تناشد فيها ولي العهد السعودي لإنقاذ بلادها (مواقع التواصل الاجتماعي)

كما انتشرت عبر مواقع التواصل تغريدة أخرى، نسبت لحساب مايا دياب الرسمي على تويتر قالت فيها "أريد رجلاً واحداً، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مطلوب الحضور، والأمر بإنهائهم، إنهاء هؤلاء الحثالة"، لكن التغريدة الأخيرة اختفت من حساب دياب، بعد أن تعرضت لهجوم وانتقادات حادة من المتابعين.

لولا هيدا الشخص تبقوا فكروا منيح وعصري مخك مظبوط وراجعي ذكرياتك شوي

كنتو صرتو خدم ل اسرائيل وغيرها — Zahraa Chouman 🇱🇧🇧🇷 (@ZahraaChouman) August 5, 2020

مايا بلشتي تقبضي بلعملة السعودية مبروك يعني صرتي من جواري القصر الملكي. — الحقيقة (@Ne0KzK9eKjHRP2R) August 6, 2020

بينما نشرت الممثلة مادلين طبر على حسابها عبر إنستغرام منشورا هاجمت فيه الحكومة اللبنانية وحزب الله قالت فيه "كيف يستغل حزبا مرفأ بيروت الرسمي لحسابه هو ومن يتلقى أوامره منهم؟؟ ومن هو العدو الأقسى؟ الذي ضرب مخازن الأسلحة؟ أم الذي خزن متفجرات وأسلحة في ملك الحكومة وبين الناس؟؟"

وتابعت "بحبك يا لبنان، وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا نصرخ محتاجين معجزة للإنقاذ، محتاجين مخلص وطني يضع مصلحة بلده أولا، مخلص شبه السيسي".

كما أثارت الممثلة اللبنانية كارمن لبس جدلا بعد نشرها لتغريدة تتضمن صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعية إياه بعودة الانتداب الفرنسي، الأمر الذي عرضها لهجوم حاد من المتابعين، حيث قامت بعدها بنشر عدة تغريدات غاضبة توضح موقفها.

تعا وجيب معك الإنتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال pic.twitter.com/KKF3leSjC1 — Carmen Lebbos (@C_lebbos) August 5, 2020

من الوصاية السعوديه للوصاية الإيرانية والان جاء دور الوصاية الفرنسية. يعني عندكم أزمة رجال أو ماذا الا يوجد في لبنان شخص حكيم يقود هذه البلاد حتى وحدة. تطلب دعم سلمان والثانية تتوسل للماكرون — أية موفقي (@OiukVMNAMOIlyN7) August 5, 2020

وسخرت كارمن لبس من التعليقات الغاضبة على تغريدتها بشأن عودة الانتداب الفرنسي والتي وصفها المتابعون بغير الموفقة، قائلة "أين الاستقلال والعزة إذا مش عايش هون فما تتفلسف"، وأوضحت أنها كتبت التغريدة بصورة مجازية، ووصفت كل من لم يفهم المعنى الحقيقي من التغريدة بأن فكره محدود.