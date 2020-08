فنانات لبنانيات يستنجدن بالسيسي ومحمد بن سلمان لإنقاذ بلادهن

View this post on Instagram

رجعت من العين السخنه مصدومه لما يحصل في بلدي الحبيب اللى بعشقه لبنان.. اتصلت باختى ومنزلها في منطقه الدورة على بعد ١٥ دقيقه من المرفا.. وجدتها منهارة ..مرعوبه .. زجاج منزلها كله تناثر في ارجاء البيت . الاصحاب والاهل اطمنت عليهم .. لكن اللى حصل مستفز من الجهتين المسوؤلتين و مش عايز فلسفه. كيف يستغل حزبا .. مرفا بيروت الرسمي لحسابه هو ومن يتلقى اوامره منهم ؟؟ ومن هو العدو الاقسى؟ اللى ضرب مخازن الاسلحه؟ ام اللى خزن متفجرات واسلحه في ملك الحكومه وبين الناس؟؟ بحبك يا لبنان.. وصلنا لمرحله استفزاز ووقاحه وفساد مدمر يجعلنا نصرخ= محتاجين معجزة للانقاذ . محتاجين مخلص وطنى يضع مصلحه بلده اولا.. مخلص شبه السيسي