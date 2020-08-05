الله لا يسامحكم.. ردود فعل حزينة وغاضبة من فنانين بعد انفجار بيروت

هاجم فنانون لبنانيون الحكومة بعد الانفجار الذي شهدته بيروت أمس الثلاثاء، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى. وعبر الفنانون عن مشاعر الحزن والغضب في تغريدات عبر حساباتهم على تويتر، في وقت طمأن آخرون جمهورهم بأنهم بخير.

وفُقدت لساعات الممثلة نادين نجيم أمس، وانتشر عبر مواقع التواصل أنها من المفقودين في الحادث، حتى تم الإبلاغ عن وجودها في أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابتها في الانفجار.

كما نشرت نجيم عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو يوضح آثار الدمار الذي لحق بمنزلها، وروت تجربتها الأليمة بالحادث قائلة إن الله منحها عمرا جديدا، إذ كان الانفجار قريبا من منزلها.

وتصف الحادث على أرض الواقع بأنه أكثر بشاعة مما يمكن تخيله، مضيفة أنها اضطرت للنزول على درج منزلها 22 طابقا حافية وغارقة في الدماء.

وقال أيضا إن الدماء والدمار كان في كل مكان حولها، وتابعت أنها أوقفت سيارة بالطريق، وطلبت من صاحبها أن يذهب بها إلى أقرب مستشفى، لكنها لم تتلق العلاج به لأنه كان مكدسا بالضحايا، فانتقلت إلى مستشفى آخر وخضعت لعملية جراحية ست ساعات، ووصفت الممثلة الحادث بأنه كالقنبلة النووية.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لداليا زوجة الفنان رامي عياش، أثناء تلقيها الإسعافات الأولية، بعد إصابتها في انفجار بيروت.

ومن جانبها انتقدت الفنانة مايا دياب المسؤولين بشدة في تغريدة قالت فيها "في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأرض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض"

في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأر ض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض..#دولة الكلاب والحيوانات الناطقة..دولة ليه اصلاً هيدي دولة..البكاء لا يكفي..بدنا ياكن جثث وبس جثث #لبنان #بيروت #الدمار — Maya Diab (@mayadiab) August 4, 2020

أما الفنانة إليسا فقد قالت إن بيتها أصابه الانفجار أيضا لكنها مقهورة أكثر على لبنان "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار".

حدا يوعي للرئيس ، لك فل و خلصنا انت و صهرك وحكومتك الفاشلة، العالم ما عم تصدق شو صار ببيروت، لك هيدي بيروت ،حرام والله حرام! الله لا يسامحكن #كلكن_يعني_كلكن — Elissa (@elissakh) August 4, 2020

ونشرت مجموعة من صور التدمير الذي تعرض له جزء من منزلها القريب من موقع الانفجار، قائلة "مين بيرجع اللي راحوا، مين بيرجع بيروت".

انفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت؟؟؟ pic.twitter.com/wJluxPHn7y — Elissa (@elissakh) August 5, 2020

ما عم فيني إحتوي غضبي على اللي صار. هيدا البلد بيستاهل أحسن من هيك. معو حق مروان حمادة… هيدا العهد نحس، واللي حاكمينا نحس، واللي تسببو باللي صار اليوم من ورا إهمالن نحس بنحس. فلوا كلكن عا بيوتكن وعا مزبلة التاريخ #صار_الوقت — Elissa (@elissakh) August 4, 2020

وتساءلت الفنانة كارول سماحة مستنكرة بقولها "كيف بعد بيقدروا يحطوا راسهن على المخدة ويناموا!" في إشارة إلى تقاعس المسؤولين بالبلاد.

🇱🇧 كيف بعد بيقدروا يحطوا راسهن على المخدة ويناموا ؟!!! صدقوني اتخطينا مرحلة الفساد من زمان…الله يخفف من وجع الناس..مش قادرة لاقي كلام يعبر عن اللي عم حسو😰 #لبنان_يحتضر #لبنان_ينفجر pic.twitter.com/gYFwUkydH7 — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) August 4, 2020

كما واصل الفنان راغب علامة التعليق غاضبا على تقصير الحكومة قائلا "رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى، ويعوّض على الناس الخسائر، وربنا ينتقم من طبقة حاكمة مستهترة بحياة الناس".

صباح الخير. صباح بيروت الجريحة.شكرا للجميع اللي سألوا وتطمنوا علينا🙏الحمد لله نحنا كويسين والإضرار المادية جسيمة لكن الحمدلله زي ما يقول المثل."بالمال ومش بأصحابه ".رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى🙏ويعوّض على الناس الخسائر 🙏 وربنا ينتقم من طبقة حاكمة مستهترة بحياة الناس — RaghebAlama (@raghebalama) August 5, 2020

ومن جانبها دعت الفنانة هيفاء وهبي للتبرع بالدم لضحايا الانفجار الأليم قائلة "كل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة" ونشرت مقطع فيديو لآثار التدمير في منزلها بعد الحادث.

اللي صار اليوم ب #بيروت بيبكّي 💔 الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار 🙏🏻 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 4, 2020

أما نيكول سابا فوصفت الحادث بأنه نهار لا ينسى وليل طويل مرعب وحزين، وقدمت التعازي لأسر الضحايا، واختتمت تغريدتها بالقول "الله ينتقم ممن كان السبب".

نهار ما رح ننساه للأسف..ليل طويل مرعب وحزين..صبّرنا يا رب وصبّر اهالي الضحايا والمتضرّرين.. صبّر الدكاترة والممرضين واعطيهن القوة🙏🏻 🙏🏻 شو هالنهار التعيس على #بيروت الله ينتقم من يلّي كان السبب!!#لبنان_ينزف #انفجار_بيروت pic.twitter.com/iKaCgkXsdN — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) August 4, 2020

ونشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة للانفجار معلقة "الله يحمينا من الشر يللي حاطت عينه علينا".

كما نشر الفنان مروان خوري عبر حسابه "أنا بخير والعائلة بخير الحمد لله، شكراً على الاطمئنان من كل المحبين في كل العالم العربي، ولكن للأسف لبنان ليس بخير والشعب اللبناني ليس بخير، والمساكين والفقراء والمصابون ليسوا بخير! ادعوا لهم".

وكتب الممثل يوسف الخال "لو قالوا عدوان إسرائيلي على لبنان كان بيكون أشرفلنا بالمعنى الوطني من عدوان إهمال المسؤولين اللبنانيين على لبنان" مضيفًا "عدو لبنان هو لبنان وإسرائيل، وما حدا يفهمها إلا متل ما كتبتها. مع قناعتي بالنظريتين الإهمال والعدوان.. الله يرحم ويشفي الجميع يا رب".

تضامن الفنانين العرب

كما أعلن فنانون عرب تضامنهم، إذ كتبت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب "قلبي معاكم وربنا يحفظ لبنان وأهلها وربنا يطمنا عليكم" ونشر الممثل السوري تيم حسن "الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويحميك يا لبنان" وكتب المغني التونسي صابر الرباعي "اللهم الطف بلبنان وشعب لبنان الشقيق".

الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويحميك يا لبنان pic.twitter.com/th9kt8iZJq — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) August 4, 2020

اللهم الطف بلبنان وشعب لبنان الشقيق 🇱🇧#صابر_الرباعي pic.twitter.com/qQF6CrIiff — صابر الرباعي (@rebaisaber) August 4, 2020

وكتبت الفنانة التونسية لطيفة "لبنان في حداد. حفظ الله لبنان وشعبها" كما نشرت الفنانة سميرة سعيد "مشهد مخيف ومرعب، لا أفهم في لغة السياسة ولا بمواءماتها ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف، الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعًا".