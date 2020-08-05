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الله لا يسامحكم.. ردود فعل حزينة وغاضبة من فنانين بعد انفجار بيروت

نادين نجيم (يمين) وإليسا وراغب علامة: انفجار بيروت سبب خسائر مادية كبيرة بمنازل الفنانين (الجزيرة/وكالات)
نادين نجيم (يمين) وإليسا وراغب علامة: انفجار بيروت سبب خسائر مادية كبيرة بمنازل الفنانين (الجزيرة/وكالات)
5/8/2020

هاجم فنانون لبنانيون الحكومة بعد الانفجار الذي شهدته بيروت أمس الثلاثاء، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى. وعبر الفنانون عن مشاعر الحزن والغضب في تغريدات عبر حساباتهم على تويتر، في وقت طمأن آخرون جمهورهم بأنهم بخير.

وفُقدت لساعات الممثلة نادين نجيم أمس، وانتشر عبر مواقع التواصل أنها من المفقودين في الحادث، حتى تم الإبلاغ عن وجودها في أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابتها في الانفجار.

كما نشرت نجيم عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو يوضح آثار الدمار الذي لحق بمنزلها، وروت تجربتها الأليمة بالحادث قائلة إن الله منحها عمرا جديدا، إذ كان الانفجار قريبا من منزلها.

وتصف الحادث على أرض الواقع بأنه أكثر بشاعة مما يمكن تخيله، مضيفة أنها اضطرت للنزول على درج منزلها 22 طابقا حافية وغارقة في الدماء.

وقال أيضا إن الدماء والدمار كان في كل مكان حولها، وتابعت أنها أوقفت سيارة بالطريق، وطلبت من صاحبها أن يذهب بها إلى أقرب مستشفى، لكنها لم تتلق العلاج به لأنه كان مكدسا بالضحايا، فانتقلت إلى مستشفى آخر وخضعت لعملية جراحية ست ساعات، ووصفت الممثلة الحادث بأنه كالقنبلة النووية.

 

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بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية شكراً يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى 🙏🏻🙏🏻

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وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لداليا زوجة الفنان رامي عياش، أثناء تلقيها الإسعافات الأولية، بعد إصابتها في انفجار بيروت.

ومن جانبها انتقدت الفنانة مايا دياب المسؤولين بشدة في تغريدة قالت فيها "في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأرض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض"

أما الفنانة إليسا فقد قالت إن بيتها أصابه الانفجار أيضا لكنها مقهورة أكثر على لبنان "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار".

ونشرت مجموعة من صور التدمير الذي تعرض له جزء من منزلها القريب من موقع الانفجار، قائلة "مين بيرجع اللي راحوا، مين بيرجع بيروت".

وتساءلت الفنانة كارول سماحة مستنكرة بقولها "كيف بعد بيقدروا يحطوا راسهن على المخدة ويناموا!" في إشارة إلى تقاعس المسؤولين بالبلاد.

 

كما واصل الفنان راغب علامة التعليق غاضبا على تقصير الحكومة قائلا "رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى، ويعوّض على الناس الخسائر، وربنا ينتقم من طبقة حاكمة مستهترة بحياة الناس".

 

ومن جانبها دعت الفنانة هيفاء وهبي للتبرع بالدم لضحايا الانفجار الأليم قائلة "كل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة" ونشرت مقطع فيديو لآثار التدمير في منزلها بعد الحادث.

 

أما نيكول سابا فوصفت الحادث بأنه نهار لا ينسى وليل طويل مرعب وحزين، وقدمت التعازي لأسر الضحايا، واختتمت تغريدتها بالقول "الله ينتقم ممن كان السبب".

ونشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة للانفجار معلقة "الله يحمينا من الشر يللي حاطت عينه علينا".

 

كما نشر الفنان مروان خوري عبر حسابه "أنا بخير والعائلة بخير الحمد لله، شكراً على الاطمئنان من كل المحبين في كل العالم العربي، ولكن للأسف لبنان ليس بخير والشعب اللبناني ليس بخير، والمساكين والفقراء والمصابون ليسوا بخير! ادعوا لهم".

وكتب الممثل يوسف الخال "لو قالوا عدوان إسرائيلي على لبنان كان بيكون أشرفلنا بالمعنى الوطني من عدوان إهمال المسؤولين اللبنانيين على لبنان" مضيفًا "عدو لبنان هو لبنان وإسرائيل، وما حدا يفهمها إلا متل ما كتبتها. مع قناعتي بالنظريتين الإهمال والعدوان.. الله يرحم ويشفي الجميع يا رب".

تضامن الفنانين العرب

كما أعلن فنانون عرب تضامنهم، إذ كتبت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب "قلبي معاكم وربنا يحفظ لبنان وأهلها وربنا يطمنا عليكم" ونشر الممثل السوري تيم حسن "الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويحميك يا لبنان" وكتب المغني التونسي صابر الرباعي "اللهم الطف بلبنان وشعب لبنان الشقيق".

 

 

وكتبت الفنانة التونسية لطيفة "لبنان في حداد. حفظ الله لبنان وشعبها" كما نشرت الفنانة سميرة سعيد "مشهد مخيف ومرعب، لا أفهم في لغة السياسة ولا بمواءماتها ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف، الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعًا".

 

 

المصدر : خدمة سند

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