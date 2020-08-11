ما وراء الطبيعة.. نتفليكس تنشر صور أول مسلسل مصري من إنتاجها

نشرت منصة نتفليكس لأول مرة صور لأول مسلسل مصري من إنتاجها "ما وراء الطبيعة" "Paranormal" المأخوذ عن سلسلة روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

كما نشرت نتفليكس صورا لحبيبة رفعت إسماعيل ماجي ماكيلوب وأعلنت تاريخ إصدار المسلسل في خريف هذا العام، وتفاجأ الجمهور باختيار نتفليكس الفنان الكوميدي أحمد أمين في دور البطل رفعت إسماعيل، مما أثار الكثير من الجدل حول قدرة أمين على تقديم الدور والمجازفة بترشيحه للشخصية.

شخصية رفعت إسماعيل

بطل السلسلة وراويها رفعت إسماعيل طبيب أمراض دم مصري متقاعد، لا يمتاز بأي مقومات جسمانية قوية أو جذابة، عجوز ضئيل البنيان، أصلع الرأس، مدخن، يرتدي نظارتين، إنه رجل مصري عادي، غير أن خطاه تقوده إلى التورط في أحداث غريبة رغماً عنه، فيري المستذئبين وجها لوجه والجن والوحوش ويحرر الناس منهم.

أما أحمد أمين فهو ممثل كوميدي مصري ومؤثر على مواقع التواصل، بدأت شهرته من خلال نشر مقاطع فيديو ساخرة أطلق عليها اسم "30 ثانية"، ثم قدم برنامج البلاتوه عام 2017 على قناة النهار التلفزيونية، وهو برنامج ساخر أيضاً يعتمد على تقديم سكتشات تمثيلية بالاشتراك مع ممثلين آخرين، وكانت محطته الثالثة هي دور رئيسي في مسلسل الوصية عام 2018، وهو مسلسل كوميدي لعب فيه دور سمسم، كما شارك في بعض المسلسلات والأفلام كضيف شرف.

"ما وراء الطبيعة" هي سلسلة أدب رعب تتألف من 81 رحلة في ستينيات القرن الماضي (نتفليكس)

أدب الرعب

"ما وراء الطبيعة" هي سلسلة أدب رعب، وجاء اختيار أمين مفاجأة للجمهور، حيث إن أغلب ما قدمه للمشاهد وما حقق فيه نجاحا كان في الفن الكوميدي، فتحمس البعض وتخوف آخرون واعتبروه بمثابة تحد له ومجازفة من نتفليكس.

مع العجوز رفعت إسماعيل نذهب في 81 رحلة في ستينيات القرن الماضي، مليئة بالأحداث الغريبة والخارقة مع المسوخ ومصاصي الدماء والسفر عبر الزمن وكل ما هو غريب ومخيف، حيث يحاول إسماعيل كشف الحقيقة وراء سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، ترافقه زميلته الجامعية ماجي وهم يدخلون عالم الخوارق ويحاولون إنقاذ الناس من الخطر.

بدأ الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق إصدارها عام 1993، وكانت الرواية الأولى "مصاص الدماء وأسطورة الرجل الذئب"، حتى عام 2014 "أسطورة الأساطير" التي كانت الرواية الأخيرة في السلسلة ونشرت على جزءين، وتعد من الروايات الأكثر مبيعا في الوطن العربي، حيث بيع منها أكثر من ١٥ مليون نسخة، وأصدر منها 81 رواية، وتم تجميعها فيما بعد في مجلدات.

المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وتمت المعالجة الدرامية بالمشاركة مع فريق يضم محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد، وهومن إنتاج محمد حفظي ونتفليكس، وسيشارك في البطولة بجانب أحمد أمين، الممثلة اللبنانية رزان جمال في دور ماجي، وسماء إبراهيم في دور رئيفة، وآية سماحة في دور هويدا.

سيصور المسلسل الأحداث الخارقة للطبيعة باستخدام تقنيات ومؤثرات بصرية، ومن المتوقع أن يكون تجربة مختلفة في الدراما المصرية، وهو أول إنتاج لنتفليكس في مصر وثالث إنتاج في الوطن العربي بعد مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، ومسلسل "جن". وأول مسلسل عربي من إنتاج نتفليكس مبني على رواية.