مصطفى حفناوي ضحية الإهمال الطبي أم المنشطات.. الفنانون يتسابقون لنعي اليوتيوبر المصري الشهير

شيّع المئات اليوم الثلاثاء جثمان مدون الفيديو المصري مصطفى حفناوي، إثر تعرضه لسكتة دماغية قبل أيام تسببت في دخوله في غيبوبة وشلل نصفي، وأثار خبر وفاته حالة من الحزن الشديد بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظل متابعوه في حالة ترقب وخوف طوال فترة إصابته بالغيبوبة، في انتظار إفاقته؛ إذ تحولت مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين إلى كتاب مفتوح للدعاء له بالشفاء، ثم الدعوات له بالرحمة والغفران عقب إعلان وفاته.

مصطفى حفناوي، من مواليد يناير/كانون الثاني 1995، وقدم محتوى ترفيهيا خلال السنوات القليلة الماضية، وحقق شهرة واسعة في مجاله عبر تقديم محتوى كوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نجح في إقامة عدة مشروعات بالشراكة مع أصدقائه، كان آخرها افتتاح مطعمه الخامس بحي الدقي بالقاهرة في 28 يوليو/تموز الماضي.

منشطات أم إهمال طبي

وساد جدل واسع عبر مواقع التواصل بعد وفاة حفناوي؛ إذ قالت منشورات إن الحسد كان سببا في وفاة الشاب العشريني، وذلك بعد تحقيقه عدة نجاحات في مجاله خلال السنوات القليلة الماضية، في حين استنكر آخرون هذا الرأي، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤول عن الإهمال الطبي الذي تعرض له حفناوي.

وأظهرت التعليقات السبب الطبي لوفاة حفناوي، إذ كان الشاب يعاني من مرض "الذبذبة الأذينية" المزمن، ولم يتم تشخيصه بصورة صحيحة، ومن ثم لم يكن لديه أي تاريخ طبي موثق، وتم التعامل مع حالته وفق الإجراءات الطبية المعتادة.

وأشار تقرير طبي منسوب للمستشفى الجوي العسكري، الذي تلقى فيه حفناوي العلاج خلال الأيام القليلة الماضية، أن سبب الوفاة يعود إلى تعاطي المدون المصري منشطات تسهم في زيادة عضلات الجسم، وهي التي أدت إلى إصابته بسكتة دماغية.

بينما علقات إحدى المتابعات قائلة "بعيدًا عن قصة الشاب مصطفى حفناوي رحمه الله، لا يوجد تعارض بين أن ما حدث له قد يكون نتيجة الإهمال الطبي أو الحسد عندما يتوفى أحدهم في حادث سيارة بسبب رداءة الطرق والتنظيم المروري نقول إنه قد مات لأن هذا قدره، ولكن الحقيقة أن الله عز وجل سبب الأسباب لموته".

النجوم ينعون حفناوي

ونعى حفناوي مجموعة من الفنانين المصريين، كان من أبرزهم المطرب تامر حسني، الذي زاره خلال الأيام الماضية في المستشفى.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على تويتر "ربنا يرحمك يا مصطفى على قدر كل اللي دعولك من قلوبهم وعلى قدر قلبك الطاهر الجميل.

وبدأت علاقة حسني بحفناوي، بعدما طلب الأخير من حسني تهنئته بعيد ميلاده عام 2017، واستجاب المطرب المصري بالفعل بعدما وصلته دعوات الجمهور بطلب مصطفى حفناوي.

كما نشرت الممثلة رانيا يوسف نعيا لمصطفى حفناوي عبر حسابها على تويتر قالت فيه "ربنا يصبر أهلك ووالدتك".

إنا لله وإنا إليه راجعون وفاه مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك و والدتك، ادعوله بالرحمه والمغفره pic.twitter.com/LY6L7YIEpJ — Raniah Yousief (@RaniahYousief) August 10, 2020

كما كتب الشاعر والكاتب محمد إبراهيم أبيات رثاء مؤثرة قال فيها "مفيش رجالة بتدمع.. هنتجمع هنتجمع.. مادام مع بعض بنصلي.. أكيد في الجنة لينا معاد".

وحرصت المطربة آمال ماهر على نعي حفناوي قائلة "من حبه ربه حبب فيه خلقه. أنا لا اعرفك ولكن سيرتك الطيبة ظاهرة في حزن الناس عليك".