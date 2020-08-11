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"ابني حلو وعيونه عسلية".. أغان حزينة من رحم كارثة بيروت

انفجار مرفأ بيروت كان كارثة على كافة الصعد بلبنان (رويترز)
انفجار مرفأ بيروت كان كارثة على كافة الصعد بلبنان (رويترز)
11/8/2020

"شفتُولي ابني.. وينك يا ماما.. ابني حلو ومَليِح وعيونه عسلية وكان عندي مدلل مغنج. حدا شافوا". بضع كلمات قالتها والدة أحد ضحايا مرفأ بيروت وهي تبحث عن ابنها.

والدة حمد العطار الذي كان يعمل في مرفأ العاصمة اللبنانية، والذي كان في عداد المفقودين ثم وُجد جثمانه تحت الركام، شيعته الأربعاء الماضي بلدته "شعث" (شمالي محافظة البقاع).

واستلهم شاعران كلمات الوالدة المفجوعة، وحولاها إلى أغنيتين حزينتين أبكت كل من سمعهما، وحققتا انتشارا وتفاعلا واسعين على مواقع التواصل.

الأولى "بو عيون عسلية" من كلمات علي الأخرس وألحان فضل سليمان وغناء مروان وحسام الشامي.

أما الأغنية الثانية "ابني حلو" من كلمات وغناء فارس إسكندر.

وكان علي الأخرس نشر أغنية بصوت رامي سليقة مباشرة بعد انفجار بيروت بعنوان "والله بكتنا بيروت" وحققت انتشارا واسعا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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