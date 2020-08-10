تراشق لفظي وتصفية حسابات.. "حرب الكلام" بين نجمات لبنان بعد انفجار بيروت

مضى ما يقرب من أسبوع على الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي. ومع مضي الوقت وانكشاف الأضرار، انتقلت ردود أفعال مشاهير لبنان من حيز الحزن والدعم إلى منطقة أخرى تضمنت إبداء الاستياء مما جرى وما زال يجري في لبنان، بل وصل الحال ببعضهم لاتخاذ قرارات صادمة، نتج عنها تعرضهم للنقد سواء من قبل الجمهور أو زملاء المهنة.

الحرب مستمرة

وعلى رأس القائمة، أتت الفنانة إليسا التي ما إن نشرت -قبل يومين- تغريدة دعت فيها للتظاهر في ساحة الشهداء ضد كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حتى شنت الفنانة أمل حجازي هجوما ضاريا عليها وإن بدا غير مباشر.

وذلك بسبب مساندة إليسا الدائمة لحزب القوات اللبناني الذي يترأسه سمير جعجع، والذي وصفته أمل حجازي بـ"راعي الذبح والتفجير"، منتقدة عدم إدراجها صورته أو حتى اسمه ضمن من تطالبهم بالرحيل.

امل انتي ولا مره تكلمتي في حسن نصر الله .. !! المفروض كمان تذكريه معهم .. لا مش حلوة منك كلمة غنمة ابدااا ولا حلو الاسلوب اللي قلتيه .. انتي اتسرعتي في الكتابة .. للأسف كنت بحترمك وبحبك .. خيبتي ظني فيك 😕. اليسا اكثر فنانة صادقة وجريئة وشعارها الكل . — Norma🥀 (@nola_norma) August 8, 2020

حيث نشرت أمل حجازي تغريدة في حسابها الشخصي على تويتر، قالت فيها "في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها يلي راعي الدبح والتفجير بلبنان لاء يا ست منقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلاً مش غنمة زعيم..".

وهو ما ترتب عليه وضعها هي نفسها على خط النار، إذ دافع جمهور إليسا عن نجمته المفضلة، خاصة أن هذه ليست الحرب الكلامية الأولى بين النجمتين. بينما تطاول آخرون على أمل حجازي، وشنوا عليها هجوما مضادا، وكالوا لها الاتهامات السياسية، واتهموها بمحاباة حسن نصر الله.

بس قولي #اليسا مشان الكل يفهمها

ما تعملي تعبير مجازي

حترقتي من نجاحها و ما لقيتي كيف تصبي سمك، سبتيه هلأ..

مسخرة عن جد.. ناس بدها لبنان يتضبط، و هيدي تهاجم اختها اللبنانية.

ما توقعت قولها بيوم لحدا بس #انت_الوقحة — Chahinez Elissa (@ChahinezElissa) August 8, 2020

إليسا محترمة بفنها ،وكل الشعب اللبناني بيفتخر فيها ،بس وقت بدها تحكي سياسي ،بدها تتحمل كل الكلام والنقد،والمفروض تكون مصدر خير وامثولة وتجمع كل اللبنانيين مع بعض ،مش متطرفة قوتجية ورافضة لنص الشعب ،شوفي ماجدة الرومي نزلت حكيت بلبنان وبس ، — Marlene (@Marlene41232974) August 8, 2020

شكل الحجاب اثر عامخك …تافهه شملتهوم كلهوم روحي شوفي اخر تويت الها .. — Lubna AL-khatib (@Loloabdallah10) August 8, 2020

كما اتهم المهاجمون أمل حجازي بالشعور بالغيرة من نجاح إليسا، مما يجعلها دائمة الهجوم عليها ولو بالباطل، بحسب التعليقات، خاصة أن الأخيرة نشرت تغريدة أخرى تضمنت صورا للكثيرين من المغضوب عليهم، كان من بينهم سمير جعجع نفسه.

فهل يخرج محبو أمل حجازي للدفاع عنها وتشتعل المعركة أكثر؟ هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة بعد أن صارت منصات التواصل الاجتماعي ساحة لتصفية الحسابات.

قرار بالهجرة

هجوم آخر تعرضت له النجمة نادين نسيب نجيم، بعد إعلانها صراحة عن اتخاذها قرارا بالهجرة من وطنها إثر الحادث، رغبة منها في العيش بأمان "في بلد يحترم مواطنيه"، خاصة أنها كانت إحدى ضحايا الانفجار الأليم.

من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 9, 2020

وتعرضت نادين للإصابة، وتهشم منزلها الذي يقع قرب منطقة الانفجار.

ردة فعلك متوقعه بعد اللي شفتيه وعشتيه..

بس احس هالقرار انولد بلحظة غضب..

وان شاء الله تترجعين عنا ..

انتو اللي بتبقوا و هن اللي يمشوا — مع حمد قلم (@7amadQalam) August 9, 2020

اعتبريها مرحلة فنية مهمة بمشوارك وما تعتبريها هجرة .. بس تقومي بالسلامة روحي على مصر لأنها محطة لها طعم ونضج خاص، حترجعي مختلفة جداً وحتكسبي خبرة عن عالم فني جديد بيختلف فيه شكل الإنتاج والأعمال والنجاح .. اتغلبي على حزنك وخوفك بالنجاح والاحتكاك والتجربة الجديدة — سهى الوعل (@soha_alwa3al) August 9, 2020

وبالرغم من أن هناك من منحها العذر لاتخاذ هذا القرار، مبررين ذلك بأنه تولد في لحظة غضب وأنها على الأغلب سوف تتراجع عنه، فإن آخرين باركوا لها وشجعوها على قرارها، إلا أن الغالبية جاءت ردود فعلهم قاسية، رافضين ما صرّحت به شكلا ومضمونا، مؤكدين أن الوطن ليس "أوتيل" (فندقا) للأوقات الطيبة والسعيدة فقط، ومتى ضاق الحال تم التخلي عنه.

والله يا ست نادين نحنا مش فاتحين اوتيل انو بس على الحلوة بتكوني معو و عايشي في و على المرة و اوقات الصعبة بتتركيه و بتفلي و بس نرجع نظبطو بتجي و بتخبرينا بحبك يا لبنان يلي بحب وطنو بضل في و بساعد و بدافع عنو مش بيهرب مع السلامة الافضل ما ترجعي على بلد فليتي منو بوقت لعم ينزف فيه — zak shamouni (@zakshamouni) August 9, 2020

انا حالياً بعمر 25سنه نحصرت بين مواجهة مسلحين وامريكان وانا وعائلتي بالنص شفت انفجار كدامي وجثث بالشوارع 4 عبوات ناسفة تحاصرت مدرستي بوقت امتحانات نحن داخلها واذا طلعنة تنفجر صاروخ وكع ع بيت جاري بعد كم متر عن بيتي الوطن مو فندق على مدى 17 سنه حرب وبعدنة نصيح عاش العراق — atreva. 🇮🇶🇮🇶 (@atreva5) August 9, 2020

أنا ولدت بالحرب وعشت بالحرب طفولتي كلها في ظل الإحتلال الأمريكي

مرت علينا أيام قاسية عشنا تحت القصف تهجرنا أكثر من مرة ، وعشنا بلا كهرباء ولا ماء

وما تركنا العراق .

وراح يجي يوم نحرر بلدنا من عملاء إيران ويبقى العراق لنا وتَصغرُ في عَينِ العراق العَظيمِ العظائمُ ⁦🇮🇶⁩ — وُرود خَالِد (@Woroo_95) August 9, 2020

أما الفنانة اللبنانية مايا دياب، فجاءت مشاركتها في الأحداث من خلال مجموعة تغريدات هاجمت بها المسؤولين في لبنان، إذ وصفتهم بأنهم "مجرمون بلا إحساس ولا خجل ولا ضمير"، ذلك لأنهم مسؤولون عن الكارثة الحالية وما سبقها من كوارث، بحسب تصريحاتها.

لكنها لم تنج من تعليقات الجمهور الغاضبة التي أشاروا فيها إلى دعوتها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يخلص الشعب اللبناني من حكومته.

بس يابتاعت محمد بن سلمان 😂😂 — Ahmed.Fahmy (@AhmedFa65268388) August 10, 2020

عبيد الحكام

أما المطربة نوال الزغبي فكانت الأقل حدة في الهجوم على المسؤولين السياسيين، لكنها كتبت "كل حدا بيعبد الزعيم تبعه أوعا (لا) يحكيني".

كل حدا بيعبد الزعيم تبعو أوعا يحكيني او يدقلي يطمن علىّ

🙄🙄🙄😂 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 10, 2020

دعوة للاحتلال

أما الهجوم الأكبر فجاء من نصيب الممثلة كارمن لبس، بعد أن نشرت تغريدة نادت فيها بعودة الاستعمار الفرنسي للبنان. ومع أنها وضحت بعد ذلك أن كلامها كان مجازيا وكناية عن الحالة المزرية التي وصلت إليها البلد بعد سنوات من الفساد، فإن أحدا لم يرحمها.

تعا وجيب معك الإنتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال pic.twitter.com/KKF3leSjC1 — Carmen Lebbos (@C_lebbos) August 5, 2020

وبين اتهامات لها بالخيانة وعدم الوطنية وأخرى بكونها محض ممثلة كانت تدعي حتى باختياراتها التمثيلية الدفاع عن الاستقلال وشرف الوطن، خرج آخرون ليطالبوها بأن ترحل هي عن لبنان لأن وجودها فيه شرف لا تستحقه.

يا أسفي عليكم، بالوقت الي لازم نكون ايد وحدة ضد اي مغتصب عم تطلبي دول تنتدبنا !! بدك تمحي تعب جدودنا وسنوات عمرهم بالمقاومة ضد الانتداب واي احتلال كرمال شو! لايك او مال 💵!!

لا للانتداب ولا للاحتلال ونعم لاي #مقاومة ضدهم👌🏻 — Zahra Khalil🇱🇧زهرة (@haidar_zahra) August 5, 2020

فيك تروحي ع فرنسا مدام ..نحن مقبرة الغزاة ..أحلامك متل الماضي الي انتِ بتمثليه نحن احرار خلقنا وح نضل أحرار لأننا منتفس حرية ..لو تضلو بعاد عن السياسة أفضل يمكن كنا حبيناكن — Yarayahfoufi (@yara_yahfoufi) August 6, 2020

للأسف تغريدة غير موفقة حتي ولو من باب التهكم.

ما فعله هؤلاء بالعرب وبالشعوب الأفريقية لا ينساها أحد ولا يغفره التاريخ مهما حاولوا في تجميل صورتهم.

الله يحفظ لبنان وبلادنا جميعا 🇱🇧🇪🇬 — أحمد إسماعيل (@A__Esmail) August 6, 2020