بعد إصابتها في الانفجار.. الممثلة نادين نجيم تقرر ترك لبنان

أعلنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم -عبر حسابها على تويتر- قرارها ترك بلدها لبنان، "والسفر لمكان أكثر أمنا ويُحترم فيه الشعب وخال من الخوف"، وذلك بعد إصابتها وتضرر منزلها إثر انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي الذي أوقع قتلى وجرحى وسبب دمارا كبيرا.

من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 9, 2020

وعبرت في تغريدة سابقة عن خوفها وأسفها على ضحايا الانفجار، وقالت إن الله منحها عمرا جديدا.

دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صللي للكل اقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين🙏🏻 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 6, 2020

وكانت نجيم قد نشرت سابقا عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو يوضح آثار الدمار الذي لحق بمنزلها، وروت تجربتها الأليمة في الحادث، إذ كان الانفجار قريبا من منزلها.

ووصفت الحادث على أرض الواقع بأنه أكثر بشاعة مما يمكن تخيله، مضيفة أنها اضطرت للنزول على درج منزلها 22 طابقا، حافية وغارقة في الدماء.

وقالت أيضا إن الدماء والدمار كانا في كل مكان حولها، وذهبت لأقرب مستشفى، لكنها لم تتلق العلاج فيه لأنه كان مكدسا بالضحايا، فانتقلت إلى مستشفى آخر وخضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات، ووصفت الممثلة الحادث بأنه كالقنبلة النووية.

وتفاعل مغردون مع تغريدة نادين نجيم بأن لديها الحق في ترك البلد والذهاب لآخر أكثر أمنا، بسبب سوء المعيشة في لبنان وإهمال المسؤولين الذي اتضح جليا مع انفجار المرفأ، بينما استنكر آخرون قرارها معتبرين أنه عدم تمسك بالوطن وعدم تحمل لمسؤولية الوقوف معه في الظروف الصعبة.