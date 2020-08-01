دراما فتح الشهية.. 10 أفلام ممتعة تناولت فلسفة الطعام

مشاهد تناول الطعام في الأفلام بمثابة مدرسة خاصة يبدع من خلالها المخرجون، لكن أن تقوم الأعمال الفنية على فكرة طهي الطعام، فهي بذلك تقدم فلسفة فنية خاصة بمذاق شهي.

في تقرير نشره موقع "موفيز دروب" الأميركي، تستعرض الكاتبة بافيترا بالاكريشنان مجموعة من أبرز وأشهر هذه الأفلام.

ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة (1971)

تقول الكاتبة إن "ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة" هو أحد أشهر أفلام هوليود وأكثرها شعبية لدى الأطفال. تدور قصة الفيلم حول صبي من حي فقير يفوز بجائزة في إحدى المسابقات، وهي عبارة عن جولة في مصنع ونكا للشوكولاتة. وأثناء جولته في المصنع، يعيش الطفل تجربة مثيرة خصوصا عندما يرى طريقة صنع الشوكولاتة النقية.

ليلة كبيرة (1996)

أما في فيلم "ليلة كبيرة" فيهاجر شقيقان ماهران في الطبخ من إيطاليا إلى أميركا لافتتاح مطعم هناك، لكن الأكلات الإيطالية التي كانا يقدمانها لم تنل إعجاب السكان المحليين. يواجه الشقيقان مصاعب كثيرة، ثم يقرران تنظيم حفلة كبيرة لاستقطاب الناس وإنقاذ المطعم.

شوكولاتة (2000)

تدور قصة فيلم "شوكولاتة" حول سيدة تُدعى فيان تسافر مع ابنتها إلى بلدة فرنسية هادئة ومحافظة، وتفتتح متجرا لبيع الشوكولاتة. في غضون أسابيع قليلة ينجذب كل سكان البلدة إلى سحر الشوكولا الذي لا يقاوم، وعندما يأتي موعد "الصوم الكبير" يبذل عمدة المدينة جهودا كبيرة حتى يلتزم السكان بالتعاليم الدينية ويحاول طرد فيان وابنتها.

حساء التورتيلا (2001)

"حساء التورتيلا" Tortilla Soup درامي كوميدي ظهر على الشاشة الكبيرة عام 2001، وتدور قصته حول ثلاث شقيقات يعشن مع والدهن مارتن، وهو طباخ مخضرم يطلب منهن الالتزام بالحضور على مائدة العشاء كل يوم أحد. تعيش كل فتاة مغامرة منفصلة، وتبدأ الانقسامات داخل العائلة وتتغير حياة الطباخ.

تشارلي ومصنع الشوكولاتة (2005)

حاول تيم بورتون في فيلم "تشارلي ومصنع الشوكولاتة" Charlie and the Chocolate Factory، الذي ظهر عام 2005، أن يعيد للأذهان تلك المشاهد الساحرة التي ظهرت في فيلم "ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة".

لعب دور البطولة جوني ديب، وجاءت حبكة القصة مشابهة للفيلم الأصلي، إذ ينقلنا تشارلي إلى عالم صنع الشوكولاتة والحلويات.

الطباخ الصغير (2007)

أما "الطباخ الصغير" Ratatouille هو فيلم رسوم متحركة فتدور قصته حول الجرذ ريمي يحاول إجادة الطبخ على طريقة الشيف أوغست غوستو. وعندما يلتقي ريمي مع صديقه الطباخ تبدأ مغامرات مليئة بالمرح والمتعة.

تساقط كرات اللحم (2009)

فيلم كرتوني بعنوان "غائم مع فرصة لتساقط كرات اللحم" Cloudy With A Chance Of Meatballs، تدور قصته حول مخترع غريب الأطوار يحاول ابتكار آلة تحوّل الماء إلى طعام لذيذ. وعندما تخرج الآلة عن السيطرة، تأخذ الأحداث منعرجا جديدًا.

جولي وجوليا (2009)

يقدم فيلم "جولي وجوليا" Julie & Julia قصة الطاهية الشهيرة جوليا تشايلد، وجولي باول وهي مدوّنة تواجه تحديا من نوع خاص، وهو طبخ جميع وصفات جوليا وعددها 524 وصفة، خلال 365 يومًا.

الطاهي (2014)

يترك "الطاهي" Chef المبدع كارل كاسبر عمله بمطعم شهير في لوس أنجلوس بسبب خلافه مع صاحب المطعم. يتمكن كاسبر من إطلاق مشروعه الخاص بمساعدة زوجته السابقة وابنه وصديقه، وهو عبارة عن مطعم في عربة متنقلة.

رحلة المئة قدم (2014)

يروي فيلم "رحلة المئة قدم" The Hundred-Foot Journey قصة كفاح حسن كاظم الذي يتمتع بمهارات طبخ مدهشة. يستقر مع عائلته في قرية فرنسية صغيرة، ويخططون لفتح مطعم للأكلات الهندية، لكنهم يصطدمون بمنافسة شرسة من مدام مالوري التي تملك مطعما مشهورا في البلدة.