بعد رحلة علاج ثقيلة.. وفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوي متأثرة بفيروس كورونا

توفيت الممثلة المصرية رجاء الجداوي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كوفيد-19، وذلك أثناء خضوعها للعلاج في مستشفى العزل الصحي "أبو خليفة" بمحافظة الإسماعيلية.

وأعلنت أميرة مختار، الابنة الوحيدة لرجاء الجداوي، وفاة والدتها، بعد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19".

مرحلة العلاج

وكانت الممثلة قد نقلت إلى العناية المركزة بمستشفى الحجر الصحي قبل ٤٣ يوما، وتلقت عدة محاولات للعلاج، من بينها بلازما المتعافين من الفيروس، وظلت على أجهزة التنفس الصناعي طوال تلك المدة، إلى أن تدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية، وتوفيت في ساعة مبكرة من اليوم، بحسب صحف محلية.

وخضعت الجداوي لثلاث مسحات للكشف عن الفيروس (PCR) الأولى بداية دخولها للمستشفى، والثانية بعد خضوعها للعلاج ببلازما المتعافين، والثالثة قبل أيام قليلة، وكانت النتيجة إيجابية في جميع المسحات.

ولم يعرف مصدر إصابة الجداوي بالفيروس، غير أن صحفا محلية قد نقلت عن محيطين بالفنانة الراحلة أنها أصيبت بالعدوى أثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي.

الجداوي داخل مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية (مواقع التواصل)

وسيتم نقل جثمان الجداوي إلى القاهرة لتجهيز إجراءات الدفن تحت إشراف فريق طبي. ولم تعلن أسرتها عن النية لإقامة العزاء حتى الآن.

ومن جانبها نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، حيث نشر عزوز عادل عضو مجلس النقابة صورتين للراحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أيقونة الجمال والموضة

ولدت الجداوي في 6 سبتمبر/أيلول 1938 بمحافظة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى القاهرة برفقة شقيقها الأكبر، للإقامة لدى خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، والتحقت بمدرسة الفرنسيسكان للراهبات، وهناك تعلمت اللغتين الإيطالية والفرنسية، عملت لسنوات عارضة أزياء إلى أن دخلت عالم التمثيل من خلال فيلم "غريبة" عام 1958، وفي نفس العام فازت بلقب ملكة جمال القطر المصري.

تزوجت الجداوي من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق لكرة القدم عام 1970، وأنجبت ابنتها الوحيدة أميرة التي ظلت بجوارها طوال فترة علاجها، وكانت تنقل تطورات حالتها الصحية بصفة مستمرة، وحتى إعلان الوفاة اليوم.

تاريخ فني

شاركت الراحلة خلال مسيرتها بأعمال سينمائية كثيرة، ومن أهمها: يوميات امرأة عصرية، البيه البواب، أزواج طائشون، ليتني ما عرفت الحب، ابتسامة واحدة تكفي، لا تبكي يا حبيب العمر، يدفع الثمن، حدوتة مصرية، أيام الحب، بابا عايز كده، كرامة زوجتي، زائر الفجر، ثلاث نساء، هاتولي راجل، غش الزوجية، شيكامارا، التجربة الدنماركية، فيلم ثقافي، ليه خلتني أحبك، دعاء الكروان، نور الليل، أحلام الفتى الطايش، بوبوس، كلام جرايد، المش مهندس حسن، تيمور وشفيقة، كركر، إنت عمري، سهر الليالي، أمير الظلام، السلم والثعبان، فرقة بنات وبس، حنفى الأبهة، البيه البواب، إشاعة حب.

ومن المسرحيات التي شاركت فيها الراحلة: الواد سيد الشغال، الزعيم، من فات قديمه، أكابر أكابر، الثعلب في الملعب، آخر كرم.

وفي الدراما قدمت الراحلة العديد من الأعمال المميزة مثل مسلسلات: ابن النظام، أهلاً أهلاً بالسكان، عائلة الحاج متولي، ابن الارندلي، بشرى سارة، أزمة سكر، متخافوش، هانم بنت باشا، 7 شارع السعادة، حق مشروع، للعدالة وجوه كثيرة، الرجل الآخر، السندريلا، تامر وشوقية، دعوة فرح، سارة، عندما تثور النساء، مبروك جالك قلق، عيش أيامك، جوز ماما، حكايات زوج معاصر، رد قلبي، بفعل فاعل، شربات لوز.