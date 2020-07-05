عمر المختار والسيسي بكفتين متساويتين.. هل أخطأت أصالة نصري في "الحب والسلام"؟

تعرّضت المغنية السورية أصالة نصري لموجة كبيرة من الانتقادات فور عرض فيديو كليب أغنيتها الجديدة "الحب والسلام" إثر بعض اللقطات والرسائل المثيرة للجدل التي أدخلها المخرج محمد القاضي على الكليب، مما جعل العمل يحصل على نحو مليون مشاهدة بعد ساعات من رفعه على منصة يوتيوب.

يطرح الفيديو كليب مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالمجتمع المصري عبر مجموعة من المشاهد التمثيلية المرافقة لمشاهد أخرى تظهر فيها نصري التي تحث على القوة والأمل، تماشياً مع الأغنية التي كتب كلماتها ولحنها محمد رحيم.

لكن المخرج ارتأى وضع صور بعض الشخصيات البارزة في خلفية المقاطع التي تغني فيها نصري بثوبها الأحمر، بما يتلاءم مع بعض المفردات.

فبعد عرض صور عدد من الفنانين والأدباء المصريين، وقبل الانتقال إلى صور أخرى لشخصيات عالمية مؤثرة كغاندي وستيف جوبز، مرر المخرج عند غنائها "أنا بدافع للنهاية" صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب صورة المناضل عمر المختار أحد رموز المقاومة الليبية للاحتلال الإيطالي بدايات القرن الماضي، مما يطرح تساؤلات كثيرة حول الغرض من ذلك، لا سيما وأن السيسي كان يهدد قبل أيام بعمل عسكري في ليبيا.

هذه الثنائية لم تكن السبب الوحيد في إثارة علامات تعجب كثيرة حول أغنية أصالة نصري الجديدة، فإلى جانب استخدام اللهجة المصرية، ركز المخرج على الجندي المصري المغترب عن زوجه الحامل.

بالإضافة إلى ما سبق، انتقد كثير من متابعي ومحبي أصالة منح السيسي هذه المكانة، وتجاهل الانقلاب العسكري عام 2013 الذي أوصله إلى سدة الحكم، والممارسات الاستبدادية التي يمارسها نظامه ووجود آلاف معتقلي الرأي في سجونه، علاوة على تأييده لنظام الأسد الذي لطالما عبّرت المغنية عن معارضتها له بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، مما دفع بعض متابعي أصالة من السوريين إلى اتهامها بالتخلي عن الثورة.

ولم يقف مخرج الفيديو كليب عند هذا الحد، بل عرض أيضاً صورة لعبد العزيز آل سعود عند قولها "أنا خليفة ربنا " وهو ما قد يشير إلى التقارب المصري السعودي.

مواقف متناقضة

يقول بشار أبو رغد في منشور على موقع فيسبوك "أصالة نصري تغني للسلام في فيديو كليب وتضع صورة للسيسي وصورة أخرى تضع السيسي مع عمر المختار.. الكليب الجاي إسرائيل عربية عربية".

كما علق أحدهم قائلا "بحب أصالة وأعشق صوتها وكرامتها وموقفها من الثورة بس ما فهمت لماذا تضع صورة المجرم السيسي بأغنيتها الأخيرة.. بتعرفي كم معتقل رأي بسجون السيسي؟ كم مصري مو قادر يفوت على بلدو بسبب السيسي؟ كم جوعان بمصر بسبب السيسي؟".

أما لؤي أبو شنان فاعتبر في منشوره أن "كليب أصالة نصري مثال لعملية التأطير في توجيه الجمهور. صورة السيسي تنبثق عن صوة عمر المختار بكل وقاحة وبالخلفية تغني أنا بدافع للنهاية وصورة أنور السادات عراب معاهدة السلام مع الاحتلال.. تلميع مجرم وتجارة دين وتزييف وعي".

تتجاهل غضب جمهورها

ورغم أنها لم ترد بشكل رسمي على هذه الانتقادات، فإن المغنية غردت قائلة "أشكركم جميعاً على محبتكم ودعمكم.. أسعدني جداً هذا النجاح لعمل أنجز من أجلكم وفرحت جدا بأننا كثر بوجه الألم، وبوجه اليأس، وبوجه الخوف، سنتجاوز هذه الأيام بالأمل والمحبة، حفظكم الله جميعاً من كل مكروه".

أشكركم جميعاً على محبّتكم ودعمكم ..أسعدني جدًاً هذا النّجاح لعمل أُنجز منّ أجلكم.. وفرحت جدًاً بأنّنا كُثُر بوجه الألمّ ، وبوجه اليأس ، وبوجه الخوف ، سنتجاوز هذه الأيّام بالأمل وبالمحبّه، حفظكم الله جميعاً منّ كلّ مكروه #الحب_والسلام — Assala (@AssalaOfficial) July 4, 2020

يذكر أن أصالة من مواليد دمشق 1969، بدأت مشارها الفنية وهي في عمر أربع سنوات تحت رعاية والدها مصطفى نصري الذي كان مغنياً مشهوراً حينها، وتقيم حالياً في مصر رغم أنها تحمل الجنسية البحرينية.

وهي ممنوعة من الرجوع إلى سوريا بسبب موقفها المناهض للنظام السوري، حتى أن بعض المحامين الموالين للأسد حاولوا اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل عام 2013، كما أدت الشكوى التي رفعها النظام بحقها إلى احتجازها في مطار بيروت لفترة قصيرة عام 2014.