لعشاق قصص الطفولة.. ديزني تعيد إنتاج أفلامها بنسخ حية

إذا كنت من متابعي أفلام ديزني في طفولتك وتعلقت بشخصياتها الخيالية المتعددة وحلمت أن تكون بينهم يوما ما، فربما لن تتمكن من تحقيق الحلم بهذه الصورة، ولكن يمكنك مشاهدة النسخ الحية من أفلامك المفضلة التي ستعرض خلال الفترة القادمة.

وقد حقق إنتاج ديزني النسخة الحية من فيلم "كتاب الادغال" (The Jungle Book) عام 2016 نجاحا كبيرا وإيرادات بأكثر من 966 مليون دولار حول العالم، ومن بعدها فيلم "علاء الدين" (Aladdin) عام 2019 الذي حقق أرباحا بأكثر من مليار دولار.

وبعد هذا النجاح بدأت ديزني بتحضير مجموعة حية من أفلامها الكلاسيكية:

"مولان" (Mulan)

تعيد ديزني الحياة إلى "مولان" في فيلم جديد سيعرض في 21 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعد تأجيله عن معاد عرضه الأصلي الذي كان من المقرر أن يكون في مارس/ آذار الماضي، نظرا للظروف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

يحكي الفيلم عن فتاة صينية تتنكر في صورة شاب للتطوع بدلا من أبيها في الجيش الصيني الذي كان في حالة حرب حينها، وبعد تعرضها للكثير من الصعوبات لإخفاء هويتها حتى لا ينكشف أمرها، تتمكن مولان من إنقاذ الصين والإمبراطور.

الفيلم من إخراج نيكي كارو، وهي ثاني مخرجة في ديزني تخرج فيلما بميزانية أكثر من 100 مليون دولار.

"كرويلا" (Cruella)

بعد أن لعبت جلين كلوز دور كرويلا دي فيل الشريرة في إعادة إنتاج فيلم "101 مرقش" (101 Dalmatians) عام 1996، ستلعب دورها في النسخة الجديدة من الفيلم الممثلة الأميركية إيما ستون الحاصلة على جائزة الأوسكار، وهو من إخراج كريغ غيليسبي.

ومن المخطط أن يكون الفيلم الجديد قصة أصلية لشخصية كرويلا دي فيل الشريرة، وهذا الفيلم بعنوان "كرويلا" (Cruella).

ووصفت إيما ستون الفيلم في رسالتها إلى المعجبين بأنه في فترة سبعينيات القرن الماضي، وكان المقرر عرضه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2020 ولكن تم تأجيله إلى 28 مايو/أيار 2021.

"هرقل" (Hercules)

أنتج الفيلم الأصلي عام 1997، والآن وبعد أكثر من 20 عاما سنرى النسخة الحية منه.

ووفقا لموقع "هوليود ريبورتر" فإن الأخوين أنتوني وجو روسو -مخرجا فيلم "أفينجرز نهاية اللعبة" (Avengers endgame)- سيقومان بإنتاج الفيلم وليس إخراجه.

وقال أنتوني لموقع كوليدر "سنقدم لكم قصة مختلفة، أعتقد أننا سنفعل شيئا مستوحى من السياق الأصلي، ولكننا سنضيف بعض العناصر الجديدة أيضا إلى الطاولة".

لم يعلن بعد عن المشاركين في الفيلم بصورة نهائية، ولكن بحسب موقع "ديجيتال سباي" (Digital Spy) فإن هناك احتمالا بأن يؤدي أرمي هامر أو كريس برات شخصية هرقل، وجيم كاري أو جيف غولدبلوم شخصية حادس.

وبعد أن أدت المغنية أريانا غراندي أغنية الفيلم "لن أقول أنني أحب" قبل شهرين، أصبحت هي أيضا مرشحة لأداء دور ميغارا.

"حورية البحر" (Little Mermaid)

تعمل ديزني الآن على إنتاج نسخة حية من فيلم "حورية البحر" (Little Mermaid)، وتمت الاستعانة بالملحنين لين مانويل ميراندا وآلان مينكين للعمل على موسيقى الفيلم، وقد عمل آلان على موسيقى الفيلم الأصلي عام 1989، وشارك مؤخرا في موسيقى فيلم "علاء الدين" (Aladdin) عام 2019.

وأعلنت ديزني في يوليو/تموز 2019 أن المغنية الأميركية هالي بيلي ذات البشرة السمراء البالغة من العمر 19 عاما، هي التي ستؤدي الدور الرئيسي لشخصية آريل.

وعلق المنتج روب مارشال على اختيار هالي، قائلا "بعد بحث مكثف، كان من الواضح تماما أن هالي تمتلك هذا المزيج النادر من البراءة والموهبة والإبداع، بالإضافة إلى صوت الغناء الرائع، وهي جميعا صفات جوهرية لازمة للعب هذا الدور الأيقوني".

ووفقا لشركة ديزني، سيبدأ إنتاج الفيلم خلال العام الجاري، ولكن لم يعلن عن تاريخ الإصدار بعد.

"بيتر بان وويندي" ( Peter Pan and Wendy)

بعد مرور أكثر من 60 عاما على إنتاج الفيلم الأصلي لبيتر بان، سنشاهد قريبا النسخة الحية لفيلم الفتى الطائر وأصدقائه، والتي ستحمل اسم "بيتر بان وويندي".

ستلعب إيفر غابو أندرسن (12 عاما) دور ويندي، وهي ابنة الممثلة ميلا جوفوفيتش وصانع الأفلام البريطاني بول أندرسون، بينما سيؤدي الممثل البريطاني ألكسندر مولوني دور بيتر بان، وقد عرف ألكسندر في دوره البطولي في المسلسل الكوميدي "المالك المتردد" (The Reluctant Landlord).

الفيلم من إخراج ديفيد لوري، وشارك في السيناريو الكاتب توبي هالبروكس، وهو من إنتاج جيم ويتاكر.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، سيبدأ تصوير الفيلم خلال العام الجاري في كندا، ولم يعلن عن ميعاد الإصدار بعد.