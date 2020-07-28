مليون توقيع للمطالبة بجزء جديد من هذا المسلسل.. هل تستجيب نتفلكس للجماهير؟

أزمة صناع المسلسل مع تصوير النبي محمد عليه السلام ليست حديثة، فقد بدأ الأمر عام 2001 عند عرض ثلاث حلقات في الموسم العاشر ناقشت بصورة ساخرة معتقدات المسلمين التي ترفض تصوير الأنبياء في الأعمال الفنية.
مليون توقيع هو عدد ما حصدته عريضة يقودها جمهور المسلسل الكندي "آن" (Anne with an E)، للمطالبة بإنتاج جزء رابع، بعد أن أعلنت شبكة نتفلكس عن إيقاف إنتاج المسلسل رغم نجاحه الكبير.
آن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، في أواخر تسعينيات القرن الـ19 عانت من طفولة قاسية بالتنقل بين دور الأيتام وبيوت الغرباء لتخدمهم وتراعي أطفالهم، الطفلة الطموحة والمرحة التي تتمتع بحس أدبي متميز لم تجد من يحتضن مواهبها، بل وجدت المعاملة القاسية ممن خدمتهم، والتنمر على شعرها الأحمر وحديثها الذي لا يتوقف، وعلى الرغم من كل ذلك فإنها استطاعت أن تحافظ على طموحها وشغفها بالقراءة الأدبية وحبها للحياة.
أرسلت آن عن طريق الخطأ إلى بيت السيدة ماريلا كوثبرت وأخيها ماثيو في إحدى البلدات الكندية بعد أن طلبا صبيا لخدمتهما، وترفض السيدة إبقاءها في بادئ الأمر، لكنها تغير رأيها وتقرر أن تبقى آن في منزلهما لتبدأ قصة الأجزاء الثلاثة للمسلسل عن حياة آن التي تغيرت بشكل كامل وكيف أثرت على بلدتهما الصغيرة بأكملها.
المسلسل مستوحى من رواية "آن في المرتفعات الخضراء" (Anne of Green Gables) للكاتبة الكندية لوسي مود مونتغم، ومن إنتاج مشترك بين شبكة نتفلكس وهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" (CBC)، لكن تم إيقاف إنتاجه بعد 3 مواسم فقط.
وكتبت مويرة والي بيكيت منتجة مسلسل "آن" عبر حسابها بموقع إنستغرام في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عقب الإعلان عن إيقاف إنتاج المسلسل "للمعجبين وأصدقاء مسلسل آن، أنا آسفة لهذه الأخبار الحزينة، لقد وصلنا إلى نهاية طريق غرين غابلز الأحمر بعد 3 مواسم رائعة، قلبي مثقل، لكنني فخورة جدا بهذا العرض".
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Beloved fans & friends of #AWAE, I’m sorry for the sad Netflix/CBC news today 🧡 I wish it could be different but it cannot. We have reached the end of the red Green Gables road after 3 wonderful seasons. My heart is heavy but I am so proud of this show – proud of my talented cast, crew, writers, and directors for working together so passionately to bring my vision of #annewithane to life 🧡 I am grateful and humbled by this experience and I truly feel blessed to have had the opportunity to share this beautiful, meaningful story with all of you, my kindred spirits🌿 I know you have loved this series as much as I have and I thank you for that forever and a day 🧡 🦋#annewithane #neverforget #kindredspiritsforever #differentisntbaditsjustnotthesame #beautyisallaroundyou #sharethelight #adventureawaits #lovethenaturalworld #aheadbyacentury #practicekindness #loveoneanother #loveisloveislove #beagoodfriend #maketheworldbetter #foreverandaday 🧡 PS: I have many more pics and stories to share 🧡🌱 Love, MWB 🦉🙋🏼♀️ photo @michaelkuijl
وحصل مسلسل آن على شعبية كبيرة من جماهير شبكة نتفلكس، وعلى تقييم 8.7 على موقع "آي إم دي بي" (IMDb)، ولذلك كان لخبر إيقاف إنتاج المسلسل أثر كبير على الجماهير التي قررت أن تقدم عريضة على موقع "تشينج" (Change.org) من أجل المطالبة بإنتاج جزء رابع.
وكتب صانع العريضة "يا رفاق، أحببنا جميعا الموسم الثالث، لكن ما زال هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج إلى معرفة إجاباتها والكثير مما نود أن نراه، قصة كاكاويت كاملة وحياة آن الملكية، لذا دعونا نأمل أن تلفت هذه العريضة انتباه نتفلكس فتقرر تجديد المسلسل لموسم رابع، آن تريد منا القتال".
تخطت توقيعات العريضة المليون و80 ألف توقيع، لتقترب من الهدف المحدد وهو 1.5 مليون توقيع، ومع ذلك فإن إعادة إنتاج مسلسل "آن" قد تتطلب أكثر من عريضة.
فقد أعلنت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" (CBC) في أكتوبر/تشرين الأول 2019 أن الإذاعة ستتوقف عن العمل مع شبكة نتفلكس كما ذكرت صحيفة فايننشال بوست، وقالت كاثرين تايت الرئيسة والمديرة التنفيذية للهيئة "لن نبرم صفقات تضر بجدوى صناعتنا المحلية على المدى الطويل".
وأضافت "أبرمت العديد من البلدان صفقات مع شبكة نتفلكس كما فعلنا، ولكن مع مرور الوقت بدأنا إدراك أننا نغذي نمو نتفلكس أو أمازون بدلا من تغذية نمو أعمالنا وصناعتنا المحلية".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 وجهت ميراندا دي بنسيير المنتجة التنفيذية لمسلسل "آن" رسالة عبر حسابها على موقع إنستغرام إلى كل من وقعوا العريضة آنذاك، وقد بلغ عددهم أكثر من 66 ألفا، قائلة "نحن ممتنون للغاية لتدفق هذا الحماس والشغف لمسلسلنا، نشعر بالكثير من الشرف والتأثر العميق".
وأضافت "على الرغم من صعوبة ترك الأشياء التي نحبها وقد أحببنا رحلتنا في صنع مسلسل (آن) كما أحببتم مشاهدته لكن لا توجد طريقة لإعادة إنتاج (آن) في أي مكان حتى الآن، لن يحدث".
وأنهت رسالتها قائلة "الآن نحتاج أن نتمسك بالمرح والأمل الذي جلبه لنا المسلسل، نحن من عملنا عليه وكل من شاهده، مسلسل (آن) سيعيش للأبد في قلوبنا، وكذلك لدى معجبينا المحبوبين".
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A letter to our fans: Thank you so much for your tweets, hashtags, DMs, emails, letters, and messages. You have overwhelmed the internet and us! We heard your voices loud and clear (as did CBC and Netflix) from all around the world and we are so grateful for the generous outpouring of passionate enthusiasm for our show. We couldn’t feel more honored, humbled, and deeply moved. As hard as it is to face letting go of things we love (and we’ve loved this journey of making ANNE WITH AN E as much as you have loved watching it) there is just no way to revive ANNE WITH AN E anywhere at this point. It will not happen. So now we need to love all that exists of it and hold onto the joy and hope and wonder the show brought to all of us who worked on it, and all of you who watched it. And when you have a longing for Green Gables, know that you can return to it and it will always be there for you. ANNE WITH AN E will live forever in our hearts – as will you, our beloved fans. Your Kindred Spirits, Miranda and Moira @annetheseries @annewithane #renewannewithane #rennewawae #saveannewithane @amybethmcnulty @moirawalleybeckett @cbc @netflix @northwoodentertainment
وعلى الرغم من تأكيد ميراندا على عدم وجود أي طريقة لإعادة المسلسل فإن المتابعين يبدون متمسكين بمطلبهم بجزء رابع "لمعرفة الإجابات" كما وصفوا، وأحيوا العريضة مرة أخرى لتتعدى المليون توقيع، فهل تستجيب نتفلكس؟