من يجرؤ على اقتحام بيت الأشباح؟.. تحفة قصر البارون المعمارية تفتح أبوابها للزائرين

بعد عامين من العمل الجاد في أول مشروع متكامل لترميمه وإعادته إلى رونقه، قصر البارون إمبان- أيقونة مصر الجديدة- الذي طالما جذب أنظار كل من مر به، يفتح أبوابه اليوم لأول مرة للزيارة، لترميمه وإعادته إلى رونقه … القصر مستوحى من المعابد الكمبودية بناه رجل الصناعة البلچيكي ادوارد إمبان عام١٩١١. استمتعوا بلقطات من هذا القصر الأسطوري. After two years of hard work the iconic Palace of the Baron Empain, located in the heart of Heliopolis opens its doors to visitors for the first time. The Palace was built by the Belgian industrialist Edward Empain in 1911, and it’s inspired by Cambodian temples, and bares witness to the story of Heliopolis, the Sun City. Enjoy a sneak peak inside this historic wonder. @khaled.elenany #StaySafe #ExperienceEgypt #SameGreatFeelings