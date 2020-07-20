ماذا يشاهد الجمهور على نتفليكس؟ قائمة بأعلى عشرة أفلام مشاهدة في تاريخها

كشفت منصة نتفليكس (Netflix) لأول مرة عن قائمة بأفلامها الأصلية العشرة الأكثر مشاهدة منذ بدايتها وحتى الآن، وتوفر القائمة بيانات واضحة عن أنواع الأفلام الأكثر شيوعا على منصتها، حيث يتصدر القائمة فيلم "استخراج" (Extraction) ويصل عدد مشاهداته إلى 99 مليون مشاهدة.

هذه لن تكون القائمة الوحيدة التي تنشرها نتفليكس، فبعد أن كانت هذه المعلومات سرية، قررت نتفليكس نشر قوائم بعدد المشاهدات وإحصائيات للأفلام والمسلسلات الأصلية طوال الفترة القادمة.

استخراج (Extraction)

احتل فيلم الحركة "استخراج" المركز الأول بـ99 مليون مشاهدة حتى الآن، وهو من إنتاج عام 2020، يروي الفيلم قصة تايلر ريك، مجند سابق في الخدمات الجوية الخاصة "سي إيه سي آر" (SASR) ويعمل في الوقت الحالي مجرما مرتزقا لا يبالي بالموت ويستطيع إنجاز أي مهمة مستحيلة.

تبدأ قصة الفيلم عندما يتسلل أوفي ماهاجان -نجل رجل المخدرات الهندي المسجون- من منزله للذهاب إلى النادي، حيث يُختطف من قبل ضباط الشرطة الذين يعملون لصالح زعيم المخدرات المنافس لعائلة أوفي، وعن طريق فريق من المجرمين المرتزقة توكل مهمة إنقاذ الفتى الموجود في مدينة دكا عاصمة بنغلاديش إلى بطل الفيلم ريك، ويستعد فريق ريك لاستخراج الطفل، مع استعداد رجال والده للدفع لهم بمجرد استعادته، وينقذ ريك الطفل ويقتل آسريه ويأخذه إلى نقطة الاستخراج.

لكن رجال والده يفشلون عمدا في تحويل الأموال، مما يجعل فريق ريك يأمرونه بترك الطفل ولكنه يرفض، وتخرج الأمور عن السيطرة وتصبح حياة ريك وحياة الطفل في خطر. الفيلم من بطولة كريس هيمسوورث وإخراج سام هارجريف، وقصة الفيلم مأخوذة عن الرواية المصورة "Ciudad".

صندوق الطائر (Bird Box)

جاء في المركز الثاني فيلم الإثارة الدرامي "صندوق الطائر"، إنتاج عام 2018، وقد حقق 89 مليون مشاهدة. وتدور الأحداث حول أحد توقعات نهاية العالم، إذ تنتشر قوى غامضة لها القدرة على التحكم في العقل وتتسبب في رؤية وسماع هلوسات متمثلة في مخاوف كل شخص وتدفعه للانتحار فور رؤيتها، والحل الوحيد هو الاختباء وعدم النظر إلى العالم الخارجي.

وبعد الاختباء لمدة طويلة تضطر المجموعة الناجية إلى الخروج للحصول على الطعام، وهنا يكتشفون قدرة الطيور على استشعار ذلك الكيان من خلال رفرفة أجنحتها بشكل غير طبيعي، بعد هذه الرحلة يقرر اثنان سرقة السيارة والهرب بها، وتتشاجر المجموعة مما يدفع أحدهم للاعتقاد بأن المنزل لم يعد آمنًا، والحل الوحيد هو الهروب.

وتعتمد بطلة الفيلم مالوري على الطيور لتجنّب الخطر، وتقرر الهرب برفقة ابنها وابنة صديقتها المتوفاة، لإنقاذ الطفلين من المدينة إلى المكان الوحيد الآمن وهي قرية بعيدة للناجين، ولكن عليهم أولا اجتياز طريق طويل في الغابة معصوبي العينين، الفيلم من بطولة ساندرا بولوك وإخراج سوزان بيير، ومن إنتاج عام 2018، وقصة الفيلم مأخوذة من رواية "صندوق الطائر" للكاتب غوش مالرمان.

سبنسر السري (Spenser Confidential)

يأتي في المركز الثالث فيلم الجريمة الكوميدي "سبنسر السري" من إنتاج عام 2020، وحقق 85 مليون مشاهدة. تدور أحداث الفيلم حول قصة الشرطي السابق سبنسر الذي سجن بسبب حادثة عنف، حيث ذهب إلى بوسطن مع شريكه إلى منزل الكابتن جون بويلان للتحقيق في جريمة قتل امرأة تدعى غلوريا ويسنيوسكي، وعندما عرف سبنسر القاتل اعتدى عليه بالضرب، وسجن سبنسر بتهم متعددة نتيجة لهذا الحادث الذي أقر فيه بأنه مذنب، وبعد خمس سنوات تم إطلاق سراحه من السجن وتقابل مع شريكه هنري، وفي مساء هذه الليلة يُقتل بويلان ويتم التحقيق مع هنري ويتهم بالقتل. وبعد فترة يتم اكتشاف تورط المحقق غراهام في مقتل بويلان، وهنا يقرر سبنسر التحقيق في الأمر بنفسه.

الفيلم من بطولة مارك ويلبيرغ بوست مالون، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر بيرج، ومن إنتاج عام 2020، وهو مستوحى من مجموعة من روايات الغموض التي تحمل عنوان "سبنسر" للكاتب روبرت بي باركر.

"تحت الأرض 6" (Underground 6)

وفي المركز الرابع، جاء فيلم الأكشن "تحت الأرض 6″، وحقق 83 مليون مشاهدة. يقدم الفيلم فكرة فلسفية حول إمكانية تغيير الموت للمستقبل، إذ يقوم ملياردير متخصص في التكنولوجيا بتزييف موته، ويعين فريقا من العاملين الدوليين لتنفيذ مهمة لإسقاط دكتاتور وحشي. الفيلم من بطولة رايان رينولدز، وميلاني لوران، وكوري هوكينر، ومن إخراج مايكل بي.

لغز جريمة القتل (Murder Mystery)

يأتي فيلم الأكشن الكوميدي (لغز جريمة القتل) في المركز الخامس بعدد 73 مليون مشاهدة. وتدور الأحداث حول شرطي من نيويورك يسافر مع وزوجته في إجازة إلى باريس لتجديد حبهما، وهناك يتعرفان على رجل أعمال يدعوهما لقضاء بعض الوقت على متن يخته الخاص، حيث تحدث جريمة قتل، وينتهي بهما الأمر في محاولة حل قضية جريمة قتل محيرة. الفيلم من بطولة آدم ساندلر وجينيفر أنيستون، وإخراج كيلي نيوتشيك.

الأيرلندي (The Irishman)

ويأتي في المركز السادس فيلم العصابات الشهير (الأيرلندي) بعدد 64.2 مليون مشاهدة، وهو فيلم جريمة ملحمي أميركي، تدور أحداثه في الخمسينيات، في دار للمسنين وعلى كرسي متحرك، يروي القاتل المأجور "فرانك شيران" الأسرار التي كتمها عندما كان عضوا مخلصا لدى آل "بوفالينو" الإجراميين. الفيلم من بطولة روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وجو بيشي، وإخراج مارتن سكورسيزي. وهو مأخوذ عن كتاب "سمعت أنك تطلي المنازل" لكاتبه تشارلز برنت.

حدود ثلاثية (Triple Frontier)

في المركز السابع يأتي فيلم الأكشن "حدود ثلاثية" بـ63 مليون مشاهدة، تدور الأحداث حول خمسة أصدقاء من القوات العسكرية الخاصة، يجتمعون لتنفيذ عملية سرقة على حدود باراغواي والبرازيل والأرجنتين. الفيلم من بطولة بن أفليك وأوسكار آيساك وشارلي هونام، ومن إخراج جي سي تشاندور.

ميسي الخاطئ (The Wrong Missy)

يحتل الفيلم الكوميدي الرومانسي "ميسي الخاطئ" المركز الثامن مع 59 مليون مشاهدة، وتدور الأحداث حول رجل يدعو فتاة أحلامه للمرة الأولى، لكنه يكتشف أنه وجّه الدعوة للشخص الخطأ.

المنصة (The platform)

وفي المركز التاسع، يحقق فيلم "المنصة" 56.2 مليون مشاهدة، وتدور الأحداث حول فكرة فلسفية، إذ يسجن البطل في حفرة رأسية تتكون من عدة طوابق، وفي كل طابق سجينان فقط، يتغير موقعهما بالسجن كل فترة، ويستقبلان الطعام من خلال الحفرة.

الموعد المثالي (The perfect date)

وتختم القائمة بفيلم الرومانسية الكوميدي "الموعد المثالي" بعدد مشاهدات بلغ 48 مليون مشاهدة.