مسلسل لعلاج الأرق.. ماهرشالا علي وإدريس إلبا ونيكول كيدمان يروون حكايات ما قبل النوم للكبار

أعلنت شبكة "إتش بي أو ماكس" (HBO Max) إنتاج مسلسل جديد بعنوان "عالم من الهدوء" (A World of Calm) استنادا إلى تطبيق التأمل "هدوء" (Calm)، في تجربة جديدة كليا على الأعمال الفنية.

ووسط هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم أصبحت الإثارة التي نعيشها يوميا كافية، ولا داعي لمشاهدة أفلام ومسلسلات "الأكشن"، وكل ما نحتاجه هو بعض الهدوء والاسترخاء، وهو ما قررت الشبكة أن تقدمه لنا بإنتاج مسلسل تدور قصته حول التأمل والهدوء والاسترخاء.

يتضمن المسلسل 10 حلقات، ويعتبر أول عمل لشبكة "إتش بي أو ماكس" يتعلق بالصحة السلامة النفسية، وستعرض فيه صور ساحرة مدمجة بسرد من أصوات مجموعة من أكبر نجوم هوليود وحائزي الجوائز العالمية وهم: ماهرشالا علي، وإدريس إلبا، وكيانو ريفز، وزوي كرافيتز، ونيكول كيدمان، وكيليان مورفي، وأوسكار إسحاق، ولوسي ليو.

وتتكون كل حلقة من رحلة بصرية إلى عالم آخر بناء على قصص ما قبل النوم للكبار، ولمدة نصف ساعة، وصممت كل حكاية بسياق مريح لتغيير ما تشعر به من قلق وتوتر، ونقل المشاهدين إلى عالم أكثر هدوءا من خلال السرد المصمم علميا والموسيقى الساحرة واللقطات المذهلة، لإرخاء الجسم وتهدئة العقل والقلب بشكل طبيعي.

يعتمد المسلسل على أشهر تطبيق للاسترخاء في العالم باسم "هدوء" (Calm)، إذ تم تنزيله أكثر من 50 مليون مرة على مستوى العالم، وهو حاصل على عدة جوائز، منها جائزة أفضل تطبيق من شركة آبل عام 2018، كما اعتبره مركز التكنولوجيا الإنسانية "التطبيق الأكثر سعادة في العالم".

وسجل العديد من نجوم هوليود مقاطع صوتية تأمليه على التطبيق، ومنهم جيروم فلين وماثيو ماكونهي وكيلي رولاند، وكان آخر ذلك رواية المغني الأميركي هاري ستايلز "قصة قبل النوم" لمدة 30 دقيقة بعنوان "احلم معي".

وتقول جينيفر أوكونيل نائبة الرئيس التنفيذي للبرامج غير الخيالية وبرامج الأطفال في شبكة "إتش بي أو ماكس" إنه "مع الكم الهائل من الإرهاق والفوضى اللذين نمر بهما جميعا في هذا الوقت الصعب للغاية نحتاج جميعا إلى بعض الاسترخاء في "عالم هادئ".

وأضافت "باستخدام الصور المهدئة والسرد المطمئن سيكون هذا المسلسل هو أحد أعمال "إتش بي أو ماكس"، والذي نتمنى أن يكون جزءا من روتينك اليومي".

المسلسل من إنتاج شبكة "إتش بي أو ماكس" بالتعاون مع شركة تطبيق "هدوء" (Calm) وشركة الإنتاج التلفزيوني المستقلة "نوتوبيا" (Nutopia)، ويعمل عليه المنتجون جين روت، ونيكولا مودي، ومايكل أكتون سميث، وكريس أدفانسون.

وأنتجت شركة "نوتوبيا" سلسلة الأفلام الوثائقية الطبيعية بعنوان "صخرة غريبة" (One Strange Rock) الذي يعرض على شاشة ناشيونال جيوغرافيك، وشارك فيه نجوم كبار، منهم الممثل الأميركي ويل سميث، وعرضت في الوثائقي لقطات من الطبيعة بجودة عالية، والصور المقربة وبحركة بطيئة، ولقطات للطائرات المسيّرة لمشاهد طبيعية، وهو ما يشبه ما يعرضه المسلسل الجديد.

وقالت جين روت الرئيسة التنفيذية والمؤسس لشركة نوتوبيا "يسعدنا العمل مع شركاء مذهلين في هذا العمل الجديد، وعلى الرغم من أن هذا العمل كان قيد التنفيذ منذ عدة أشهر فإنه تم البدء في تجهيز المسلسل بالكامل أثناء الحجر الصحي، بمشاركة شبكة المصورين السينمائيين للشركة حول العالم وصانعي الأفلام الحائزين على أكبر الجوائز العالمية".

وأضافت "نأمل أن تجلب هذه السلسلة من القصص الهادئة إحساسا بالهدوء المطلوب للجمهور".

وقال مايكل أكتون سميث المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "كالم" (Calm) لقد "بدأت كالم كتطبيق للتأمل، ولكن العلامة التجارية تطورت لما هو أكبر وأبعد من ذلك، ويسعدنا أن نقدم ما تجلبه قصص النوم الصوتية من سحر على الشاشة لأول مرة، هذه التجارب لها قدرة على مساعدة الناس على الاسترخاء خلال هذه الأوقات العصيبة".