مسلسل لعلاج الأرق.. ماهرشالا علي وإدريس إلبا ونيكول كيدمان يروون حكايات ما قبل النوم للكبار

حاز جاريل جيروم جائزة إيمي عن أفضل ممثل بمسلسل محدود، عن دوره في مسلسل When they See Us، وهو أول أفريقي-لاتيني وأصغر ممثل يفوز بالجائزة بعمر 21 عاما.