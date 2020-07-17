شخصية واحدة وممثلون مختلفون.. نجوم أنسونا أداء منافسيهم

امتدت الشخصيات الدرامية الناجحة لتضم سلاسل من الأفلام الشهيرة على مدار عقود طويلة، لكن تظل الحقيقة التي لا تغيب عن الأذهان، أن أداء بعض النجوم يطغى على منافسيهم السابقين الذين قدموا الشخصية ذاتها، حتى تصبح منافستهم لاحقا أمرا لا يستهان به.

يقول موقع "براين باريز" (Brian Paris) الأميركي، إن الأدوار الشهيرة عادة ما يقع أداؤها من طرف ممثل واحد. ومع ذلك، هناك الكثير من الأدوار الإبداعية الشهيرة التي لعبها ممثلون مختلفون.

وفيما يلي بعض الأدوار الشهيرة التي أدّاها العديد من الممثلين على مر الأعوام.

جيمس بوند

تداول على لعب دور شخصية جيمس بوند (James Bond) سبعة ممثلين حتى الآن، بدءا من شون كونري (Sean Connery) وصولا إلى دانيال كريغ (Daniel Craig). وبعد فيلم "لا وقت للموت" (NO Time To Die)، وقع الإعلان بالفعل عن الجزء الثامن من سلسلة أفلام جيمس بوند، ولكن لم تُعرف بعد هوية الممثل الذي سيؤدي الدور هذه المرة.

آنَا كارينينا

أشار الموقع إلى أن الشخصيات الأكثر شهرة في روايات تولستوي أوكلت مهمتها لممثلات مختلفات. وسواء كنت من محبي إصدار كيرا نايتلي (Keira Knightley) أو صوفي مارسو (Sophie Marceau)، فإن هاتين الممثلتين تسرقان دائما الأضواء وتقدّمان أفضل ما لديهما.

كونان البربري

كان الجميع يعتقد أن أرنولد شوارزنيغر (Arnold Schwarzenegger) سيظل المجسّد الوحيد لدور كونان (Conan)، إلا أن جايسون موموا (Jason momoa) انضم إلى التحدي وقرر أن يقدم عرضه المميز للشخصية الشهيرة من كتب روبرت هوارد (Robert Howard).

الجوكر

ذكر الموقع أنه وقع تأدية شخصية الجوكر على امتداد أربعة أجزاء من قبل أربعة ممثلين مختلفين، وهم جاك نيكلسون (Jack Nicholson) وهيث ليدغر (Heath Ledger) وجاريد ليتو (Jared Leto) وخواكين فينيكس (Joaquin Phoenix).

وقد جسّد كل ممثل منهم الشخصية بشكل مختلف، ولكن من غير المرجح أن يحاول أي ممثل آخر تأدية هذا الدور، بعد التأثير الذي أحدثه تمثيل خواكين.

شارلوك هولمز

أورد الموقع أن العديد من الممثلين لعبوا دور الشخصية الخيالية شارلوك هولمز (Sherlock Holmes) على مر الأعوام، ولكن الممثلين الأكثر شهرة الذين نجحوا في تأدية الدور هم على الأرجح بيندكت كامبرباتش (Benedict Cumberbatch) وروبرت داوني جونيور (Robert Downey, Jr)، والمعروفان أيضا باسميْ الدكتور سترينغ وآيرون مان (Iron Man).

الرجل الأخضر

ذكر الموقع أنه أُعيد تجسيد هذه الشخصية في الجزء الثاني من الفيلم نفسه على الرغم من أن إعادة تجسيد شخصية الأبطال الخارقين لا تكون مميزة حقا. وقد وقع تأدية دور الرجل الأخضر من قبل كل من إيريك بانا (Eric Bana) وإدوارد نورتون (Edward Norton) ومارك رافالو (Mark Ruffalo).

هانيبال ليكتر

على الرغم من أن أنتوني هوبكنز (Anthony Hopkins) سيبقى دائما الممثل الأشهر الذي أتقن تأدية دور هانيبال ليكتر (Hannibal Lecter)، إلا أن مادس ميكلسن (Mads Mikkelsen) ما فتئ يحاول التغلّب على أداء أنتوني لهانيبال.