تلقى 90 غرزة بوجهه.. نجوم هوليود يشيدون بطفل تصدى لهجوم كلب على شقيقته

انتشرت قصة الصبي الأميركي بريدجر ووكر من ولاية وايومنغ الأميركية، والبالغ من العمر 6 سنوات فقط، لشجاعته وإنقاذ حياة شقيقته الصغيرة عندما وقف بينها وبين الكلب الذي كاد أن يهجم عليها، وتلقى هو عضة الكلب بدلا عنها.

تصدى بريدجر لهجوم الكلب البالغ من العمر عاما واحدا ومن نوع "جيرمن شيبرد" عندما قفز بينه وبين أخته البالغة من العمر 4 سنوات، وطلب من أخته أن تركض بعيدا وتلقى هو عضات الكلب في وجهه ورأسه، التي كلفته 90 غرزة في وجهه بعد أن أصيب بجرح عميق وخضع لعملية جراحية لمدة ساعتين.

نشرت عمة بريدجر نيكي ووكر صورته على حسابها بموقع إنستغرام، وكتبت "في 9 يوليو/تموز الجاري أنقذ ابن أخي بريدجر البالغ من العمر 6 سنوات حياة أخته الصغيرة بالوقوف بينها وبين كلب مشحون، وبعد أن تلقى عدة عضات بوجهه ورأسه، أمسك بيد أخته وركض معها للحفاظ على سلامتها".

ثم نشرت صورا أخرى له وكتبت في تعليقها ما قاله بريدجر عندما سأله والديه عن سبب ما فعله "إذا كان شخص منا سيموت، أعتقد أنه يجب أن يكون أنا".

وأضافت إلى تعليقها نجوما من سلسلة أفلام "المنتقمون" (The Avengers)، وهو فيلمه المفضل كما ذكرت، ونجوما آخرين لأفلام الأبطال الخارقين، ومنهم توم هولاند (الرجل العنكبوت) وكريس هيمسورث (ثور) ومارك روفالو (الرجل الأخضر) وروبرت داوني جونيور (الرجل الحديدي)، وكتبت "أريد أن أتواصل مع المنتقمين وجميع الأبطال الآخرين حتى يتعرفوا على أحدث إضافة إلى صفوفهم".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة بريدجر وشجاعته وصوره المؤلمة التي حصلت على أكثر من 1.2 مليون إعجاب، وانتشرت سريعا حتى وصلت لنجوم فيلمه المفضل ونجوم آخرين ليرسلوا له رسائل مليئة بالدعم والتشجيع لموقفه الشجاع.

نشرت الممثلة الأميركية آن هاثاواي صورا مجمعة لبريدجر مع أخته، وكتبت "أنا لست من أبطال المنتقمين ولكني أعرف البطل الخارق عندما أراه، ولا يسعني إلا أن أتمنى أن أكون بنصف شجاعتك في حياتي. أتمنى لك الشفاء العاجل"، وكتبت مارك رافالو "هل تريد شريكا للفريق؟".

وبعد أيام من نشر قصته، نشرت عمة بريدجر فيديو له مرتديا بزة البطل الخارق كابتن أميركا، ويشاهد مقطعا سجله له الممثل الأميركي كريس إيفانز الذي أدى شخصية كابتن أميركا، ووجه كريس كلماته إلى بريدجر قائلا "مرحبا بريدجر، كابتن أميركا هنا. كيف حالك صديقي؟ لقد قرأت قصتك ورأيت ما فعلته، أعرف أنك قد سمعت هذا كثيرا خلال اليومين الماضيين ولكن دعني أكون الشخص التالي لأخبرك بهذا: أنت بطل".

وأكمل حديثه قائلا "ما فعلته كان شجاعة كبيرة جدا، وأختك محظوظة لأنك شقيقها الكبير، يجب أن يكون والداك فخورين بك"، ثم فاجأه بإرساله هدية خاصة له وهي درع أصلي لكابتن أميركا، وقال له "أنت تستحقه. استمر كما أنت، فنحن نحتاج لأشخاص مثلك".

وعلق الممثل الأميركي مارك روفالو الذي أدى شخصية "الرجل الأخضر" (هالك Hulk) على صورة بريدجر التي نشرتها عمته، وقال "عزيزي بريدجر، لقد قرأت للتو ما حدث لك وأردت أن أتواصل معك لأقول هذا: الأشخاص الذين يضعون سلامة الآخرين أمامهم هم أكثر الأشخاص بطولة وشجاعة، أنا حقًا أحترم شجاعتك وقلبك".

وأكمل تعليقه قائلا "الشجاعة الحقيقة لا تعني السيطرة على الناس أو محاربتهم أو التجول بالخارج كأنك رجل قوي، الشجاعة الحقيقة هي معرفة ما عليك فعله وأن تقوم به حتى لو تسبب هذا بإيذائك. أنت أقوى من كثير ممن رأيتهم وعرفتهم".

وعلقت الممثلة الأميركية أوكتافيا سبنسر على صورة بريدجر قائلة "أنا لست من المنتقمين ولكنني أعرفهم وأقدرهم كما أقدرك أيها البطل الصغير".

كما علق الحساب الرسمي للبحرية الأميركية برسالة إلى بريدجر قائلا "بريدجر، إنقاذ أختك الصغيرة هو عمل مذهل حقا! أنت بطل حقيقي!!".

وقالت الأسرة في تصريح لها لموقع "سي إن إن" إن نجوما كثرا ومن بينهم توم هولاند وهيو جاكمان وزاكاري ليفي والأخوة روسو وروبي أميل، تواصلوا معها للإشادة بقصة بريدجر ودعمه.