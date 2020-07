اختفاء الممثلة نايا ريفيرا في رحلة بحرية.. والشرطة تؤكد: ربما لن تظهر جثتها للأبد

يبدو أن النهايات السعيدة لا تتحقق في حياة بعض الفنانين إلا على شاشات السينما، هذا ما تؤكده تقارير الشرطة بعد أن أعلنت عن فقدان الأمل في العثور على جثة الممثلة الأميركية نايا ريفيرا التي فقدت أثناء رحلة بحرية اصطحبت فيها طفلها الصغير ذا الـ4 سنوات يوم الأربعاء الماضي.

حبس الجمهور أنفاسه متابعا لغز اختفاء نايا ريفيرا ذات الـ33 عاما أثناء رحلة بحرية في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا الأميركية، آملا في عودتها، لكن سرعان ما تلاشى الأمل بعد ساعات من البحث عنها، وإعلان الشرطة بعد 3 أيام من اختفائها صعوبة أن تكون على قيد الحياة.

A post shared by Naya Rivera (@nayarivera) on Jul 7, 2020 at 3:15pm PDT

بدأت أحداث القصة الحزينة عندما نشرت نايا صورة تجمعها بطفلها الوحيد عبر حسابها على إنستغرام قائلة "نحن الاثنان فقط"، وذلك قبل يوم واحد من اختفائها، فيما تؤكد الصحف الأميركية أن نايا استأجرت قاربا صغيرا بصحبة ابنها لمدة 3 ساعات، وفور تأخر عودة القارب لمدة نصف الساعة تم إرسال قوة إنقاذ للبحث عنهما، لكن لدى وصول رجال الإنقاذ وجدوا ابن نايا نائما بالقارب مرتديا سترة النجاة، فيما لا يوجد أثر لأمه فيه ولا في نطاق المياه المحيطة به، كما عثر على سترة النجاة الخاصة بها على متن القارب، مما يشير إلى احتمالية غرقها أثناء السباحة في منطقة وعرة كثيفة الأشجار والنباتات، والتي أعاقت مهمة الغواصين في البحث عن جثتها.

Today’s search operation at Lake Piru is winding down. The mission will resume Sunday morning in the ongoing effort to locate Naya Rivera. pic.twitter.com/oy25vTdDLi

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 12, 2020