ناشد المحيطين إجراء اختبار كوفيد-19.. أميتاب باتشان وابنه يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا

أعلن الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال تغريدة نشرها أمس السبت عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد فيها أن نتيجة اختباره لفيروس كورونا جاءت إيجابية، بينما ينتظر أفراد عائلته والعاملون معه نتائج اختباراتهم. كما ناشد الممثل الهندي من خالطوه خلال الأيام العشرة الماضية إجراء اختبار فيروس كورونا للتأكد من سلامتهم.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020