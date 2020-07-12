ناشد المحيطين إجراء اختبار كوفيد-19.. أميتاب باتشان وابنه يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا

أعلن الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال تغريدة نشرها أمس السبت عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد فيها أن نتيجة اختباره لفيروس كورونا جاءت إيجابية، بينما ينتظر أفراد عائلته والعاملون معه نتائج اختباراتهم. كما ناشد الممثل الهندي من خالطوه خلال الأيام العشرة الماضية إجراء اختبار فيروس كورونا للتأكد من سلامتهم.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

وفي صباح اليوم الأحد، أكدت إدارة مستشفى نانافاتي في مومباي -في بيان رسمي- أن حالة باتشان مستقرة ومصحوبة بـ"أعراض خفيفة"، وقد تم نقله إلى وحدة العزل في المستشفى.

وبعد دقائق من تغريدة باتشان، غرّد ابنه أبيشيك باتشان (44 عاما) أيضا بأنه مصاب، وقال "كلانا يعاني من أعراض خفيفة، وتم نقلنا إلى المستشفى، ولقد أبلغنا جميع السلطات بوضعنا، وطلبنا من أفراد أسرتنا وموظفينا الخضوع للفحص"، وتابع "أطلب من الجميع الهدوء ولا داعي للذعر".

ويعد أميتاب باتشان (77 عاما) أسطورة حية في السينما الهندية، حيث قدم أكثر من 180 فيلما على مدار 5 عقود، ويحظى بإشادة الجمهور إذ يلقب بأعظم ممثل معاصر في تاريخ الهند.

وسجلت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند 292 ألفا و258 إصابة بفيروس كورونا المستجد ، بينما تعافى 534 ألفا و620 مريضا، كما سجلت الهند ما لا يقل عن 22 ألفا و674 وفاة بسبب الفيروس، بحسب سي إن إن.