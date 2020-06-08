"صورة وتذكار".. معرض على قارعة الطريق في غزة بسبب كورونا

حوّل زوجان فلسطينيان في قطاع غزة (ركنا) حافة قديمة إلى معرض فني متنقل، بات مألوفا في شوارع مدن القطاع وميادينها، يعرضان أعمالهما الفنية للمارة، بعدما اضطرتهما الظروف المتردية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي إلى إغلاق معرضهما الفني الدائم.

"صورة وتذكار" هو الاسم الذي اختاره عمار أبو شمالة وزوجته أروى للمعرض الفني المتنقل، وأصبح مصدر رزقهما الوحيد لإعالة أسرتهما المكونة من ستة أفراد.

الحياة بالألوان

من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يقطن الزوجان أبو شمالة وثلاثة آخرون من أصدقائهما، بينهم فنانة تشكيلية ومختص بالتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقوا بفكرتهم للتغلب على أزمة البطالة الحادة، خصوصاً في أوساط خريجي الجامعات.

يقول عمار في حواره للجزيرة نت "الأوضاع الحياتية في غزة صعبة في الأوقات العادية ومنذ سنوات طويلة، وازدادت سوءاً في ظل أزمة جائحة كورونا، وكان لابد من التفكير في مبادرات خلاقة وإبداعية". وبلغة الفن والألوان، يرى عمار أن الحياة ليست لوناً أسود فقط، رغم صعوبتها وقسوتها في غزة، ويجب أن يبقى الأمل حاضراً في النفوس، وأن يستغل كل إنسان ما يمتلك من طاقة وموهبة كي يضفي ألواناً جميلة على حياته ومحيطه.

فتشبث عمار بالأمل مما يساعده على تحمل مرارة الحياة، والتغلب على صعابها، باستغلال موهبته وبأبسط الإمكانيات حقق لأسرته ولثلاثة آخرين مصدر دخل.

عمار أبو شمالة وزوجته أروى يحلمان بمعرض فني دائم وحياة أفضل لأطفالهما (الجزيرة نت)

ولادة الفكرة

لا يمتلك عمار وزوجته أروى، وهما في بداية العقد الثالث من عمرهما، سوى الموهبة التي حباهما الله إياها، وبكثير من الإيمان والصبر والثقة بالنجاح، كان لهما ما أرادا وأصبح مشروعهما حديث كثير من الناس والمهتمين بالفن في غزة، وتحوّل منزل أبو شمالة المتواضع، الذي لا تزيد مساحته على 60 متراً مربعاً في مخيم الشابورة للاجئين، إلى "قبلة" يرتادها الصحافيون والزوار من عشاق الفن.

وخصص أبو شمالة غرفة صغيرة داخل منزله ورشة فنية، يقضي فيها ساعات طويلة برفقة زوجته وصديقتها وآخرين، يحوّلون أفكارهم إلى لوحات تتناول زوايا مختلفة، ويقول عمار "الظروف الصعبة تؤدي إلى اليأس أو الإبداع، ونحن لا نريد لليأس أن يأسرنا أو يقضي على حياتنا، فكانت فكرة المعرض المتنقل، فزوجتي موهوبة في الرسم، ولها صديقة فنانة تشكيلية وأنا أساعدهما في صناعة الإطارات واختيار أفكار اللوحات وطباعتها".

قارعة الطريق

وباستخدام ركن قديم يمتلكه صديقه محمد بركة، يجوب عمار الشوارع والميادين والأسواق في مدن القطاع، لبيع اللوحات الفنية، ويقول عمار "فكرة المعرض المتنقل غريبة على غزة، ولكن الناس اعتادوا عليها شيئاً فشيئاً، ونجحنا في بيع أكثر من 150 لوحة منذ انطلاق المشروع منتصف شهر رمضان الماضي، لكننا نأمل أن تتحسن الأوضاع وتزدهر ثقافة حب الفن".

ويتراوح سعر اللوحة ما بين 15 و40 شيكل (الدولار يعادل 3.5 شياكل) بحسب الحجم والجهد المبذول في اللوحة، وفقاً لأروى، ويدرك الزوجان أن اقتناء اللوحات الفنية لا تمثل أولوية لدى غالبية سكان القطاع الذين يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي.

الزوجان يقضيان ساعات طويلة في غرفة صغيرة حولاها إلى ورشة فنية داخل منزلهما المتواضع (الجزيرة نت)

وتهتم أروى بالتركيز على المناظر الطبيعية من أشجار وزهور تبعث على الأمل والتفاؤل، ورسم لوحات "البورتريه" لشخصيات شهيرة أو لأشخاص عاديين يطلبون صوراً لهم، وتقول أروى، للجزيرة نت، إنهم جزء من هذا المجتمع، ويعيشون ظروفه وآلامه، ويحرصون على أن تكون أسعار اللوحات تراعي الواقع الصعب في غزة.

وتمارس أروى الرسم منذ طفولتها، وتقول "كان الرسم مجرد موهبة لتفريغ طاقاتي، لكنا الآن أكبر من ذلك، فالواقع الصعب يفرض علينا البحث عن فرص لإعالة أطفالنا وتعبيد الطريق أمامهم نحو مستقبل أفضل".