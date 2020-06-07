عاصفة النادي الأهلي تلاحقه.. المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي في مرمى النقد

في غضون ساعات قليلة انقلب حال الوسط الثقافي والسينمائي في مصر من حال إلى حال، فبعد إعلان حصول الناقد أحمد شوقي على منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وتلقيه التهاني، ظهرت مجموعة كبيرة من المنشورات على موقع فيسبوك تدين توجهات شوقي الفنية والسياسية والإنسانية، من خلال مجموعة من الصور لمنشوراته القديمة، حتى تضخمت الأزمة ككرة الثلج ولم تتوقف عن التدحرج حتى الآن.

اشتعال المهرجان

ربما بدأت أزمة شوقي مع جمهور النادي الأهلي المصري، وذلك لأنه أحد مشجعي نادي الزمالك وكتب عدة منشورات عام 2012، عبر حسابه على موقع فيسبوك، يهاجم فيه جمهور النادي المنافس، وأظهر شماتة واضحة ومتكررة في الحادث الذي وقع ضحيته ٧٣ شابا من مشجعي الأهلي، في واقعة "مذبحة بورسعيد" الشهيرة، بعد مباراة ضد فريق المصري البورسعيدي، ولا يزال حتى اليوم ينعى مشجعو الأهلي والمصريون بصورة عامة ضحايا هذا الحادث.

شكراً لكل الرجاله اللي شاركت في الهاش ووصلوا صوتنا وإن شاء الله نأمل أن حد ياخد موقف.

شكراً لكل الرجاله اللي بتدعمنا ودائما بنلاقيهم في ضهرنا وبنستمد قوتنا منهم على العهد يارجاله.. دايما في خدمة وفي ضهر نادينا

دمتم سند للكيان⁦♥️⁩#فضيحة_مهرجان_القاهره#مدير_فني_المهرجان_متطرف pic.twitter.com/ydetcpWbIf — I Hate Zlu (@ihatezlu) June 3, 2020

وقد حصل البعض من أفراد "ألتراس" (مشجعي النادي الأهلي) على صور المنشورات، وبدؤوا حملة هجوم ضد شوقي، وكذلك إدارة مهرجان القاهرة السينمائي التي اختارت إنسانا "متعصبا لا يبالي بمصائب البشر" في منصب مدير المهرجان.

وفور انتشار حملة الهجوم ضده، أغلق شوقي حسابه الخاص على موقع فيسبوك، ولكن ذلك لم يوقف المهاجمين، فقد انتقلوا سريعا على موقع تويتر، وهناك أصبح الهجوم أشد ضراوة، حتى أصبحت القضية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إطلاق أكثر من وسم للمطالبة بإقالته من المنصب مع المزيد من صور المنشورات التي ترجع إلى عام 2012.

"الترند" يعود لفيسبوك

ما لفت الأنظار بداية الأزمة أن المهاجمين أغلبهم لا يعرفون شوقي الناقد، بل ربما لم يسمعوا عنه من قبل، لكن ما أثار غضبهم بصورة مباشرة تلك المنشورات الخاصة بقتلى بورسعيد والهجوم على الأهلي.

لكن يبدو أن لشوقي عداوات قديمة اكتسبها من خلال بعض الآراء الحادة، في قضايا إنسانية وأخرى فنية، مثل حادثة اغتصاب ممثلة أجنبية خلال تصوير أحد أفلامها الأمر الذي رآه مثيرا للسخرية لأنها قدمت من قبل أدوار إغراء وغيرها من الآراء الصدامية العنيفة، والسخرية من ترشيح الأفلام السورية في المهرجانات الدولية كالترشح لجائزة أوسكار، ونتيجة لذلك كان هناك كثير من الغاضبين من شوقي، والذين ربما لم يهاجموه من قبل خوفا من تعليقاته الحادة اللاذعة ضد كل من يعارضه.

وبدأت في ذات الوقت عدة تغريدات جديدة على تويتر بالإنجليزية موجهة إلى "فيبرسي" وهي الجهة التي تضم جمعيات النقاد في كل بلاد العالم، بما فيها جمعية نقاد السينما المصريين، ويحتل فيها شوقي منصبا شرفيا، في محاولة لزعزعة وضعه بالخارج.

شوقي يعود معتذرا

بعد بقائه بعيدا عن مواقع التواصل، عاد شوقي لموقع التواصل فيسبوك ووضع بيانا يعتذر فيه عن منشوراته السابقة، مشيرا إلى أنها كانت منذ مدة طويلة، مضيفا بأنها "لم تكن سوى مناوشات رياضية معتادة بين الأصدقاء من محبي الرياضة والمنافسة".

ولكن هذا الاعتذار لم يجلب له القبول المنتظر واضطر سريعا إلى غلق حسابه الخاص على فيسبوك مرة أخرى، ثم وضع المنشور على صفحته التي ينشر من خلالها مقالاته والتي تدعى "مراقب الفيلم" (The Film Observer) وفي الوقت الحالي تتراوح ردود الأفعال ما بين الدعم لفضيلة الاعتذار والتراجع عن الخطأ، وبين الهجوم لأن هذا الأسف -برأي معارضيه- ليس كافيا وكلماته ليست مرضية ولا تتساوى مع منشوراته العنيفة السابقة، خاصة وقد وصف تعبيرات مثل "الأهلاوية النافقين" بأنها فقط مناوشات رياضية!

ما بين الاستحقاق والصواب السياسي

ولكن على الجانب الآخر، لا يمكن أن يغفل أي مهاجم لشوقي أنه من أكثر النقاد المصريين نشاطا وكفاءة، وعلى مر السنوات اكتسب خبرات كبيرة في إدارة المهرجانات، بالإضافة لعلاقاته الخارجية مع مديري ومسؤولي المهرجانات العالمية، مما يسهل من عمله في إدارة المهرجانات المصرية واستقطاب الأفلام الشهيرة والجيدة لعرضها في المهرجانات التي يديرها.

بالإضافة إلى خبراته هذه، فقد احتل منصب نائب المدير الفني لمهرجان القاهرة لأكثر من دورة. والعام الماضي وبعد وفاة المدير السابق للمهرجان الناقد يوسف شريف رزق الله، حصل شوقي على منصب "القائم بأعمال المدير الفني". ولا يوجد أي جدال -حتى في ظل الهجوم الدائر- عن مدى نجاح هذه الدورة سواء من ناحية الإدارة والتنظيم أو الناحية الفنية واختيارات الأفلام.

ويبقى السؤال: هل تخضع الثقافة والسينما المصرية لمبدأ الصواب السياسي مثل باقي العالم؟ وهل يتأثر صناع القرار الذين أسندوا لشوقي المنصب بالضجة حوله ويتراجعون في هذا القرار؟ وهل بالفعل يمكن أن يمتهن شخص مهنة تتعلق بالفن وهو من داخله يحمل كل هذا العنف بحسب زعم مهاجميه؟ هذا ما قد تفصح عنه الأيام القادمة في هذه الأزمة المشتعلة.