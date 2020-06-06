سحر القصة.. خمسة أفلام خالدة ستؤثر فيك وتعلق في ذاكرتك للأبد

ينبهر الناس عادة بالتكنولوجيا المستخدمة في صناعة الأفلام، وتسحرهم جودة الصورة وطريقة التصوير ومكانه وبعض المؤثرات الجمالية التي توهم المشاهدين بأنهم أمام عمل عظيم، أو ربما من أعظم أعمال السينما، ولكن الأفلام التي تبقى خالدة في أذهاننا حقا هي تلك المبنية على قصة قوية بسيناريو لا تنضب قوته مع الزمن.

وفي هذا التقرير نستعرض بعض الأفلام التي لعبت القصة والسيناريو دورا مهما في نجاحها.

خطاب الملك (The King’s Speech)

هو فيلم دراما تاريخي بريطاني من إنتاج عام 2010، إخراج توم هوبر، وبطولة كولين فيرث وهيلينا بونهام كارتر وجيفري راش ومايكل جامبون وغاي بيرس، وحاز على جائزة الجمهور في مهرجان تورنتو 2010، وأربع جوائز أوسكار من أصل 12، من بينها أفضل فيلم وأفضل ممثل في دور رئيسي لكولين فيرث وأفضل سيناريو.

وتدور قصة الفيلم حول الملك جورج السادس (كولين فيرث) الذي يصل إلى كرسي الحكم في بريطانيا بعد تنازل أخيه الأكبر له عن الحكم، وكان الملك جورج يعاني من التعثّر في الكلام، خاصة عند الحديث علنا، مما يحرجه بصورة دائمة.

يبحث الملك وزوجته عن سبيل لحل تلك المشكلة، ويجدان بغيتهما في الدكتور ليونيل لوغ (جيفري راش) الذي يعمل في مكتب متواضع وبأساليب غير تقليدية، ولكنه استطاع من خلالها تخليص الملك من عقدته.

النقاد أشادوا بفيلم "منتصف الليل في باريس" منذ عرضه الأول (مواقع التواصل)

منتصف الليل في باريس (Midnight in Paris)

هو فيلم كوميدي و"فنتازيا" من تأليف وإخراج وودي آلن عام 2011، وتدور أحداثه في مدينة باريس حيث يروي قصة كاتب السيناريو غيل بيندر، الذي يُجبر على مواجهة عيوب علاقته مع خطيبته المادية وأهدافهما المختلفة؛ الأمر الذي يزداد سوءًا بعد سفره المتكرر عبر الزمن في كل ليلة عند منتصف الليل.

الفيلم من بطولة أوين ويلسون، ورايتشل مكأدمز، وكاثي بيتس، وأدريان برودي، وكارلا بروني، وماريون كوتيار، ومايكل شين. وعُرض للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي لعام 2011، ثم عُرض في الولايات المتحدة في 20 مايو/أيار 2011.

ولاقى الفيلم إشادة من النقاد منذ عرضه الأول، إذ اعتُبر أحد أفضل أفلام آلن في السنوات الأخيرة، وفاز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، وجائزة غولدن غلوب لأفضل سيناريو عام 2012، ورُشّح أيضا لثلاث جوائز أوسكار أخرى، هي: أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل تصميم إنتاج.

جانغو الحر (Django Unchained)

هو فيلم أميركي يتتبع أحد العبيد المحررين (جيمي فوكس)، الذي يرتحل عبر أميركا مع صائد جوائز (كريستوف والتز)، في مهمة لينقذ زوجته (كيري واشنطن) من إقطاعي وحشي ذي شخصية كاريزمية (ليوناردو دي كابريو).

تلقى الفيلم إشادة عالمية من النقاد، وفاز بجائزتي أوسكار خلال الحفل 85 لتوزيع جوائز الأكاديمية، وهي جائزة أفضل ممثل مساعد لكريستوف والتز، وأفضل كاتب سيناريو أصلي لكونتن تارانتينو، كما ربح تارانتينو جائزة الغولدن غلوب لأفضل سيناريو.

الفيلم من كتابة وإخراج كوينتن تارانتينو وبطولة جيمي فوكس وكريستوف والتز وليوناردو دي كابريو وصامويل ل. جاكسون وكيري واشنطن، وصدر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2012 في أميركا الشمالية.

فيلم "جانغو الحر" فاز بجائزتي أوسكار (مواقع التواصل)

هي (Her)

هو فيلم خيال علمي ورومانسية 2013، من تأليف وإخراج سبايك جونز، وبطولة خواكين فينيكس، إيمي آدامز، روني مارا، أوليفيا وايلد وسكارليت جوهانسون. وعُرض لأول في مهرجان نيويورك السينمائي في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

تدور قصة الفيلم حول ثيودور، وهو رجل وحيد في المراحل النهائية من طلاقه، يقرر شراء نظام التشغيل الجديد "أو إس ون" (OS1) الذي صدر حديثا، وسرعان ما يجد نفسه منجذبا لسامانثا، الصوت المؤنث للنظام الذكي، ويبدأ قضاء أوقات أكثر معها، ويكوّن معها علاقة أوثق وأقرب، ليجد نفسه واقعا في حبها، ومجبرا على التعامل مع مشاعر الحب والشك لديه.

الرجل الطائر (Birdman)

هو فيلم كوميديا سوداء أميركي من إنتاج عام 2014، وإخراج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو، الذي قام بالمشاركة في كتابته وإنتاجه، ومن بطولة مايكل كيتون وإيما ستون وإدوارد نورتون وأندريا ريسبوروج وأيمي رايان وزاك غاليفياناكيس ونعومي واتس.

تدور قصة الفيلم حول ريغان طومسون (مايكل كيتون)، وهو ممثل منسي اشتهر بلعبه دور البطل الخارق "الرجل الطائر" في سلسلة أفلام شهيرة منذ عدة عقود، ويأمل استعادة أيام مجده عندما يبدأ كتابة وإخراج وأداء دور البطولة في مسرحية جديدة.

تلقى الرجل الطائر إشادة هائلة من النقاد، واعتُبر أحد أفضل أفلام عام 2014 من قبل عدة منظمات مثل معهد الفيلم الأميركي والمجلس الوطني للمراجعة، وترشح لسبع جوائز غولدن غلوب في الحفل 72، من ضمنها أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي وأفضل مخرج، وفاز بأفضل سيناريو، وأفضل ممثل.

كما فاز الفيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار 87 بجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج لغونزاليز إيناريتو وأفضل سيناريو أصلي وأفضل تصوير سينمائي من أصل تسعة ترشيحات.