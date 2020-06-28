والت ديزني تؤجل مجددا عرض النسخة الجديدة من فيلم "مولان"

أعلنت شركة والت ديزني عن تأجيل العرض الأول لنسختها الجديدة من فيلم "مولان" حتى 21 أغسطس/آب المقبل، في ضربة لدور العرض السينمائي التي تسعى لأن تجتذب الأفلام الرائجة الجماهير من منازلهم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر عرض "مولان" في مارس/ آذار، لكن تقرر تأجيله حتى 24 يوليو/تموز عندما أرغم الفيروس دور السينما في أنحاء العالم على الإغلاق.

وقال آلان هورن وآلان بيرجمان الرئيسان المشاركان لاستوديوهات والت ديزني في بيان الجمعة "لقد غيرت الجائحة خططنا لإطلاق مولان، وسنظل نتحلى بالمرونة حسبما تتطلب الظروف، لكن ذلك لم يغير من إيماننا بقوة هذا الفيلم ورسالة الأمل والمثابرة التي يحملها".

وتكلف الفيلم 200 مليون دولار، وهو نسخة مصورة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذي سبق وأنتجته ديزني، وتلعب الممثلة الأميركية الصينية الأصل ليو يي فاي دور "مولان" بطلة الفيلم.

وكان أصحاب دور السينما يأملون أن يشهد يوليو/تموز المقبل عرض "مولان" وكذلك فيلم المخرج كريستوفر نولان "تينيت" للمساعدة في جذب الجماهير للعودة إلى دور السينما. إلا أنه تقرر تأجيل عرض كلا الفيلمين إلى أغسطس/آب، مع عرض "تينيت" وهو من إنتاج شركة وارنر بروس في 12 من الشهر نفسه.

وتضررت دور العرض السينمائي بسبب إجراءات الإغلاق التي بدأت منتصف مارس/آذار جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، مما أدى لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين واقتراض أموال لتجنب الإفلاس.

وبحسب شركة "كومسكور للأبحاث، هناك ما يقرب من 780 دار عرض سينمائي مفتوحة في الولايات المتحدة.

وتنتظر سلاسل دور العرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة أن تفتح أبوابها في يوليو/تموز المقبل، وتخطط جميعها لفرض إجراءات وقائية لمواجهة الفيروس بما في ذلك تحديد أعداد الزوار، وفرض إجراءات تنظيف إضافية ووضع كمامات الوجه بالنسبة للزوار والعاملين.