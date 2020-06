بعد أكثر من 30 عاما.. انفصال الأخوين كوين والسبب شكسبير!

فوجئ الجمهور بانفصال الأخوين كوين "جويل ديفيد كوين، وإيثان جيسي كوين"، بعد أكثر من 30 عاما من التعاون السينمائي المشترك الذي أسفر عن 18 فيلما، وهو الخبر الذي جاء صادما وغير متوقع، ليس فقط للعاملين معهما وإنما للجمهور أيضا.

يعرف المتابع لتاريخ الأخوين كوين أنهما انطلقا في العمل معا في أفلامهما الروائية الطويلة بداية من الثمانينيات وتحديدا 1984، مما نتج عنه تاريخ طويل وحافل بالأفلام المهمة والملهمة فنيا، التي لا تشبه غيرها نظرا لطبيعة أفكارهما الفلسفية الخاصة جدا، وهو ما توج بفوز كليهما بعدد من جوائز الأوسكار والغولدن غلوب والبافتا البريطانية.

ووفقا لما صرح به ملحن ومؤلف موسيقى الأفلام "كارتر بورول" -صاحب التاريخ المشترك من الأفلام مع الأخوين كوين- لموقع "إندي واير" الشهير، فإن تعاونه مع أحد الأخوين دون الآخر جاء مختلفا للغاية، ليس بالنسبة إليه فحسب بل وللأخوين أنفسهما اللذين أعربا عن شعورهما بالغرابة تجاه ما يحدث، ذلك أن أحدهما لم يعتد يوما العمل دون الآخر في أي مرحلة من مراحل حياتهما.

What does it feel like for the #CoenBrothers to split up after over three decades of making movies together? According to their longtime composer Carter Burwell, the directors are feeling strange about it. #JoelCoen and Joel Coen alone is behind The Tragedy of Macbeth pic.twitter.com/n51m6uYi7g

