في عصر كورونا.. حان الوقت لتتعرف إلى أهم مسلسلات الدراما الطبية

مرت ستة أشهر منذ بدء تفشي جائحة كورونا التي غيرت العالم بأكمله من حولنا، وبات الجميع -على اختلاف اهتماماتهم- يتتبعون بيانات وزارات الصحة والنشرات الطبية ويقدرون دور "الجيش الأبيض" من الأطباء والتمريض الذين يقفون صامدين في "وجه المدفع" بهذه الحرب الشنعاء التي لا نعرف لها نهاية.

لذا وفي ظل الأزمة، ربما حان الوقت لتتعرفوا إلى أهم المسلسلات الأجنبية التي تنتمي لفئة الدراما الطبية التي تسلط الضوء على عالم المستشفيات والأمراض والأوبئة.

قبل 15 عاما صدر المسلسل الأميركي "غرايز أناتومي" (Grey’s Anatomy)، الذي عرض منه حتى الآن 16 موسما ومازال عرضه مستمرا وقيد التجديد. وقد نجح على المستوى الفني، إذ حصد حتى الآن ما يقرب من 80 جائزة من بينها جائزتا غولدن غلوب. أو على المستوى الجماهيري الذي نتج من ارتباط الجمهور بأبطال المسلسل طوال كل تلك السنوات، فهو وإن دارت معظم أحداثه بين أرجاء المستشفيات فإنه استعرض الحياة الاجتماعية والعاطفية لأبطاله بكثير من التفاصيل، مما جعل العمل يصنف كمسلسل درامي اجتماعي وليس طبيا فقط.

New Season Coming Soon. Thursdays on ABC. pic.twitter.com/bL6Lf3IeNr

— Greys Anatomy (@GreysABC) June 23, 2020