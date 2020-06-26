"منزلي الصنع".. 17 مخرجا عالميا يشاركون في توثيق تجربة الحجر الصحي

كشفت منصة نتفلكس للبث الحي والعرض حسب الطلب، عن موعد طرح فيلم "منزلي الصنع" (Homemade) الذي يعتبر من أوائل التجارب الفنية التي تتخذ من جائحة كورونا موضوعا لها.

ويضم الفيلم 17 مخرجا عالميا من 11 دولة حول العالم، كل منهم يشارك في فيلم قصير تتراوح مدته ما بين 5 إلى 7 دقائق فقط. باستخدام أدوات ومعدات بسيطة متوفرة في المنزل، عبّر المخرجون فيها عن رؤيتهم الخاصة لتجربة الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كوفيد-19 بأعمال تنوعت بين الذاتية والخيالية والكوميدية، في محاولة لتوثيق هذه التجربة الإنسانية التي يمر بها العالم بشكل فني.

وفي تصريح لمجلة "فرايتي" (Variety) الأميركية، قالت مديرة الأعمال الأصلية بشبكة نتفلكس تريسا مونيو إن "كل مخرج قدم عملا مختلفا تماما"، وأوضحت أن الـ17 فيلما تم ترتيبها وفقا للموضوع، وأضافت "بعض الأفلام تقدم قصصا شخصية للغاية، والبعض الآخر يقدم قصصا روائية خالية أو كوميدية".

ومن أبرز المخرجين المشاركين في الفيلم: الفرنسي لادج لي مخرج فيلم "البؤساء" ( Les Misérables) الفائز بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان في دورته الأخيرة، والبريطاني ديفيد ماكينزي مخرج فيلم ""الجحيم أو المياه العالية" (Hell or High Water)، ومن تشيلي بابلو لاررين مخرج فيلم "جاكي"، وكل من الممثلتين الأميركيتين ماغي غيلنهال في أول أعمالها كمخرجة، وكريستين ستيوارت التي يعد هذا العمل ثالث أفلامها القصيرة، ومن الوطن العربي تشارك المخرجة اللبنانية نادين لبكي رفقة زوجها الملحن والمنتج خالد مزنر.

ولا تتوافر الكثير من المعلومات عن حبكات أي من الأفلام الـ17، باستثناء ما أشار إليه المخرج بابلو لاررين في تصريحه إلى مجلة "فرايتي" بشأن استخدام تطبيق "زوم" (Zoom) في فيلمه لتصوير المحادثات بين الشخصيات.

وأبدى لاررين إعجابه الشديد بفيلم الممثلة الأميركية ماغي غيلنهال، قائلا "هذا فيلم سيفاجئ العالم أجمع"، مضيفا "كل فيلم من الأفلام القصيرة المشاركة له خصوصيته، أما فيلم ماغي فهو استثنائي".

وتشارك الممثلة الأميركية ماغي غلينهال في فيلم "منزلي الصنع" كمخرجة لأول مرة من خلال فيلمها القصير الأول، في الوقت نفسه الذي بدأت فيه العمل على فيلمها الروائي الطويل الأول "الابنة الضائعة" (The Lost Daughter) الذي لا يزال في مرحلة ما قبل الإنتاج.

والفيلم من بطولة الممثلة البريطانية الحائزة على الأوسكار أوليفيا كولمان، بالإضافة إلى داكوتا جونسون، وبيتر سارسغارد.

ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلم "منزلي الصنع" على منصة نتفلكس بنهاية يونيو/حزيران الجاري، ووفقا لما أعلنته المنصة يمكن مشاهدة الأفلام الـ17 كأعمال منفصلة كل فيلم على حدة، أو مشاهدة النسخة المجمعة كفيلم واحد.

وفيما يأتي القائمة الكاملة للمخرجين:

قائمة بأسماء المخرجين المشاركين في فيلم "منزلي الصنع" (نتفلكس)