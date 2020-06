السينما البريطانية تحتفل بعودة فتح دور العرض بأفلام عمر الشريف ورامي مالك

تحتفل السينما البريطانية بإعادة افتتاح دور العرض قريبا بعد تخفيف إجراءات الحظر التي تسبب فيها فيروس كورونا خلال الشهور الماضية، وستكون المناسبة فرصة لعرض مجموعة من أقوى الأفلام البريطانية وكلاسيكيات هوليود.

ويتضمن برنامج العرض الفيلم البريطاني الشهير "لورانس العرب" (Lawrence of Arabia) للنجم المصري الراحل عمر الشريف، والذي يعد من أعظم الأفلام الكلاسيكية في تاريخ السينما، وحصل على سبع جوائز أوسكار، وجائزة غولدن غلوب في فئة أفضل ممثل مساعد لعمر الشريف.

وقامت جمعية موزعي الأفلام (FDA) بتجميع 450 فيلما، في خطوة وصفت بالفريدة في مجال السينما، وذلك من خلال وثيقة بعنوان "إعادة إطلاق السينما.. محتوى للانتعاش"، لتقوم دور العرض بالاختيار من الأفلام المطروحة والتي تم اختيارها منذ العصر الذهبي للسينما حتى الوقت الحالي.

وسيعاد عرض هذه الأفلام لتنشيط دور السينما، واستقطاب المشاهدين بعد الغلق الذي دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، ورغم أن القرار الرسمي النهائي بشأن موعد إعادة فتح دور السينما لم يصدر بعد من حكومة المملكة المتحدة، فإن المتوقع هو إعادة فتح دور العرض في بداية يوليو/تموز القادم باستقبال نصف طاقتها الاستيعابية فقط، وذلك اتباعا لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وتنقسم مجموعة الأفلام لأكثر من 25 فئة لتلبية أذواق جميع الجماهير والفئات العمرية، وتتضمن أفلاما كلاسيكية من جميع الفترات، والأفلام الحائزة على الجوائز من المهرجانات الدولية، وأفلام الأبطال الخارقين، والمسرحيات الموسيقية، والأفلام المستقلة والعائلية والكوميدية والرومانسية والوثائقية، والرعب وغيرها.

تتضمن القائمة بعض الأفلام الحاصلة على الجوائز مثل "حدث ذات مرة في هوليود" (Once Upon a Time in Hollywood)، "فارس الظلام" (The Dark Knight)، و"ضوء القمر" (Moonlight)، والفيلم الكوري "طفيلي" (Parasite)، وفيلم "الملحمة البوهيمية" (Bohemian Rhapsody) للممثل المصري رامي مالك والحاصل على جائزة الأوسكار لدوره في هذا الفيلم.

وتحتوي المجموعة على العديد من الأفلام متعددة الأجزاء مثل مجموعة أفلام "هاري بوتر" ( Harry Potter)، و"ألعاب الجوع" ( Hunger Games)، وسلسلة أفلام مصاصي الدماء الرومانسية "توايلايت" (Twilight)، و"ذا ماتريكس" (The matrix)، و"حرب النجوم" (Star Wars)، و"فاست آند فوريوس" (The Fast and Furious).

أفلام الحرب والأكشن "دونكيرك" (Dunkirk) و"1917″.

وبعض الأفلام الموسيقية ومنها "لا لا لاند" (La La Land) الفائز بست جوائز أوسكار عام 2017.

ومجموعة من الأفلام الرومانسية منها "وصيفات العروسة" (Bridesmaids)، "أربع حفلات زفاف وجنازة" (Four Weddings and a Funeral).

وكذلك أفلام الحركة والمغامرة "ماد ماكس: فيوري رود" (Mad Max: Fury Road)، و"جومانجي" (Jumanji).

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية موزعي الأفلام آندي ليشون لمجلة سكرين إنترناشيونال البريطانية "تمثل هذه المجموعة المتنوعة المدهشة كل ما هو رائع في السينما، وينبغي أن يستمتع بها عشاق الأفلام في كل الأرض، وتحمل السينما دورا حيويا في المجتمع، فهي قادرة على التسلية والتعليم بشكل متساو، وسيكون الجمهور العائد قادرا على تجربة سحر الفيلم في شكله الحقيقي".

وأضاف "ستعرض هذه الأفلام في دور السينما للمساعدة في إعادتها إلى سرعة التشغيل، والأمل هو أن يساعد في إحياء حماس الجمهور للسينما".

ومن المقرر أن يبدأ عرض الأفلام الجديدة بعد أسبوعين من عرض هذه القائمة، ومنها الإصدار الجديد لفيلم الخيال العلمي "عقيدة" (Tenet)، وإعادة إنتاج ديزني الحية لفيلم "مولان" (Mulan).