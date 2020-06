لا أريد أن أكون ملكة.. "سبنسر" فيلم جديد يكشف أسرار انفصال ديانا عن القصر

اختيرت الممثلة الأميركية كريستن ستيوارت (30 عاما) للقيام بدور الأميرة ديانا في فيلم درامي جديد بعنوان "سبنسر"، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2021.

يتناول الفيلم فترة قصيرة من حياة ديانا بأوائل التسعينيات، والتي تعد الحاسمة في حياة الأميرة عندما قررت أن زواجها من الأمير تشارلز لن يستمر، وأدركت احتياجها للانحراف عن الطريق التي ستصبح ملكة في نهايته.

الفيلم من إخراج بابلو لارين، ومن أعماله فيلم "جاكي" (Jackie) الذي رشح لجائزة الأوسكار، وكتب السيناريو الكاتب والمخرج البريطاني ستيفن نايت، وهو كاتب المسلسل البريطاني الشهير "بيكي بلايندرز" (Peaky Blinders).

نشأ بابلو في ولاية تشيلي، ولذلك لم يكن لقصة ديانا وتشارلز تأثير كبير على حياته، خاصة بعد أن تلاشى التركيز على حياتهما كثنائي وسلط الضوء على الملك والتاج، ولكنه كان مولعا بالأدب والقصص الخيالية التي وجدها متناقضة مع حياة دوقة ويلز والأمير.

وفي حواره لموقع "ديدلاين"، قال بابلو "لقد نشأنا جميعا -على الأقل في جيلي- على قراءة وفهم قصص الحب الخيالية، حيث يأتي الأمير ويدعو الأميرة لتصبح زوجته، وفي النهاية تصبح الملكة، ولكن عندما تقرر إحداهن ألا تصبح ملكة وتقول إنها تفضل أن تكون نفسها فهذا قرار كبير، لقد قلبت القصة الخيالية رأسا على عقب، هذا هو قلب الفيلم".

وتابع بابلو "كيف ولماذا قررت القيام بذلك؟ إنها قصة عالمية رائعة لا بد أن تصل إلى الملايين من الناس، وهذا ما نريد القيام به".

I really like kristen stewart but hasn't princess diana been through enough? https://t.co/efTXxRCD3A

— جوزفين (@JosphineMamdouh) June 17, 2020