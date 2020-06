بريطانيا.. عودة للإنتاج السينمائي بشروط وقائية وحزمة إرشادات

أعطت لجنة السينما البريطانية (BFC) الضوء الأخضر لعودة قطاع صناعة الأفلام مرة أخرى بعد التوقف بسبب وباء كوفيد-19، ولكن مع حزمة كبيرة من بروتوكولات الأمان، ومجموعة من القواعد الإرشادية التي تم تعميمها على كل العاملين في الصناعة.

بلغ حجم ملف البروتوكولات الإرشادية 34 صفحة، بعنوان "العمل بأمان خلال كوفيد-19 في إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية"، وأقرت حكومة المملكة المتحدة نشر هذه المبادئ التوجيهية.

وقال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن "إن المملكة المتحدة معترف بها في جميع أنحاء العالم كمكان رائع لصنع الأفلام، وهي موطن لبعض أكثر رجال ونساء العالم موهبة في صناعة الأفلام والمسلسلات، ولقد عملنا بجد لدعم الصناعة خلال هذه الأوقات العصيبة، ويسعدني تمكننا من الموافقة على هذه الخطوة إلى الأمام لإعادة تشغيل الكاميرات بأمان مرة أخرى".

ونظرا لأن الحكومة سمحت باستئناف عملية الإنتاج السينمائي، فمن الناحية النظرية يمكن للقطاع أن يعود للعمل على الفور. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات يجب التغلب عليها أثناء التواجد في أماكن التصوير، بما في ذلك التأمين.

حيث تعمل مجموعات الصناعة مع حكومة المملكة المتحدة في محاولة للتوصل إلى حل. وأشار الرئيس التنفيذي في معهد الفيلم البريطاني (BFI) بين روبرت إلى أنه "لا يزال هناك عمل يجب القيام به لمعالجة تكلفة التعافي في حالة المرض وتأمين الأعمال نتيجة كوفيد-19، ولكن الدعم الحكومي كان حاسما في الوصول بنا إلى هذه النقطة".

تجدر الإشارة إلى أن المقصود من المبادئ التوجيهية أن تكون "استشارية" و"ليست إلزامية"، كما أنها مصممة لتكون مرنة وقابلة للتطوير لتناسب احتياجات المشروعات الفنية بمختلف صورها.

وهذا يعني أن المنتجين يحتاجون إلى اتخاذ قرارات فردية حول كيفية تطبيق البروتوكولات بما يتناسب مع الأفلام أو المسلسلات التي يعملون عليها، وأضافت المؤسسات المعنية أنه سيتم تقديم المزيد من الدعم بشأن كيفية تطبيق المبادئ التوجيهية في الأسابيع المقبلة.

وتمهد هذه القرارات لعودة إنتاج العديد من الأعمال المتوقفة ذات الميزانيات الضخمة، مثل فيلم "باتمان" (The Batman) إنتاج وارنر بروس، ومسلسل "ويتشر" (Witcher) إنتاج نتفليكس، والجزء الجديد من أفلام "العالم الجوراسي" (Jurassic World) وفيلم ديزني "الحورية الصغيرة" (The Little Mermaid).

ويتطلب الأمر القليل من الوقت حتى تضع كل شركة إنتاج من المذكورة هنا الشروط الملائمة لها للحفاظ على صحة العاملين، وكذلك عقد اتفاقات جديدة مع شركات التأمين، ولكن من المتوقع عودة التصوير في بداية يوليو/تموز المقبل على الأكثر، لأن التأخير كذلك يحمل خسائر مادية كبيرة، أثقلت كاهل المنتجين والصناعة كاملة.

إجراءات وقائية

وستنفذ مؤسسة "سكرين سكيلز" (Screen Skills) في المملكة المتحدة دورات تدريبية في وقت لاحق هذا الشهر لمساعدة العاملين في الصناعة على الاستعداد للتواجد في مواقع التصوير بعد انتشار وباء كورونا.

وشملت القواعد الإرشادية عددا من النقاط، منها إجراء فحص أعراض كوفيد-19 يوميا لطاقم العمل، وقياس درجة الحرارة بصورة متكررة على مدار اليوم، وتطبيق التباعد الاجتماعي كلما أمكن.

وكذلك إجراء تدريب عبر الإنترنت لطاقم العمل حول كيفية الحماية من كورونا، واستخدام الأطعمة المعبأة مسبقا، وأدوات تناول الطعام ذات الاستخدام الواحد في استراحات التصوير المعتادة.

وبالنسبة للقادمين من خارج المملكة المتحدة للتصوير داخلها فهناك إجراءات خاصة، حيث سيخضعون للحجر الصحي أسبوعين قبل بدء العمل.