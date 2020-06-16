شريف منير يتوعد المتنمرين على ابنتيه: سأجعلكم عبرة

نشر الفنان المصري شريف منير صورة لابنتيه فريدة (16 عاما) وكاميليا (12 عاما) على موقع إنستغرام، ولكنه اضطر لحذف الصورة بعد تعرض أسرته لتعليقات مسيئة وصلت حد الاتهام بالشرف.

ولكن ما لبث أن أعاد منير نشر الصورة مرة أخرى، متوعدا كل من كتب تعليقا مسيئا له ولابنتيه بأنه سيتخذ الإجراء القانوني ضده والذي قد يصل حد السجن.

تضامن مع أسرة شريف منير عدد كبير من الفنانين، أبرزهم منى زكي وياسمين عبد العزيز ودرة، دعما للتصدي للمتنمرين بدلا من الانصياع للتعليقات الهجومية التي تطال أبناء الفنانين فيما يخص ملامحهم ومظهرهم الخارجي.

وعقب تلك الواقعة، نشر شريف منير فيديو مدته ثلاث دقائق برفقة ابنتيه، قائلا "هؤلاء هم المذنبون، المتهمون، من أفسدوا البشرية بصورتهم".

وبعد توجيه الشكر لكل من دعمه وابنتيه، عبر الممثل المصري عن أمله بأن يكون ما حدث له نقطة تحول لما قد يحدث في الفترة القادمة، ثم دعا متابعيه ألا يفرطوا في حقوقهم، وألا يغضوا الطرف عن أي أذى أو تنمر أو أي تعليق بلفظ جارح يتعرضون له، ونصحهم بتوثيق المخالفات الأخلاقية في التعليقات، والتوجه إلى النيابة العامة لتقديم بلاغات رسمية ضد المتنمرين.

وشدد على تعاون النيابة العامة مع أصحاب هذه البلاغات، وأكد ضرورة عدم الصمت أمام تلك التعليقات الجارحة التي لم ينج منها حتى المشاهير، وتوعد أن رده سيكون قاسيا لكل من أهان ابنتيه لمجرد نشره صورتهما تعبيرا عن سعادته بهما.

كما حمّل المتابعين مسؤولية محاربة التنمر، وذلك بمساعدة الآخرين للوصول إلى كل من يعلق بكلام غير أخلاقي، من خلال تقديم بلاغ رسمي لمباحث الإنترنت التي ستتتبع أصحاب تلك التعليقات لإيقافهم.

وطلب منير من ابنتيه التعليق خلال الفيديو، فعبرت فريدة عن حجم الإهانة التي تعرضت له، بينما أضافت كاميليا أنها حزينة لتعرضها ووالدها للسب بسبب هذه الصورة، مؤكدة رغبتها في رد اعتبارها. وهنا أكد منير على وعده لابنتيه برد حقهما، كما تحدى من سخروا منهما في الصورة السابقة أن يعيدوا ذلك مرة أخرى، وتوعدهم بتعقبهم ومحاسبتهم.

كما توعد الممثل المصري أحد المعلقين بأنه سيتخذ الإجراء القانوني ضده، ولن يسامحه حتى لو قبّل حذاءه وأنه سيكون عبرة لأمثاله، حسب قوله.

تعدت مشاهدات الفيديو أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، ولاقى موقفه حفاوة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه تعامل مع التعليقات بدلاً من الشعور بالخجل من ابنتيه.

ادعم أستاذ #شريف_منير ضد التعليقات المريضة و السخيفة و المتنمرة و المتعصبة على مواقع التواصل الإجتماعى #مباحث_الإنترنت #لا_للتنمر pic.twitter.com/PNKr3RBi8h — Nesreen Amin (@NesreenAmin) June 13, 2020

أدعم الفنان المحترم #شريف_منير ، و أرفض كافة التعليقات المريضة المتنمرة و المتعصبة التي وجهت له و لأسرته الكريمة #لا_للتنمر . pic.twitter.com/jk7yYkHCUP — Mohamed Abu Hamed (@MohamedAbuHamed) June 14, 2020

ادعوا ربنا إن شريف منير يقدر يسجن كام كلب من اللي تطاولوا عليه وعلى بناته بسبب صورتهم …نفوس مريضه لازم تخاف مادامت لاتختشي ولاتعرف أدب ولاتربيه #شريف_منير — 🇪🇬Rehab Alanani (@rehab_alanani) June 11, 2020

من جهة أخرى، علق البعض عن اندهاشهم من ظهور علم مصر في فيديو يدعو إلى محاربة التنمر، ونشره صورة مع زوجته وابنتيه يؤدون فيها التحية العسكرية وخلفهم العلم الذي ظهر سابقا في فيديو له سجله داخل المطبخ، إذ اعتبروا إقحام العلم المصري بمثابة توظيف سياسي لقضية شخصية.

لو فاكر انك وصلت لاعلي لفل في الوطنية افتكر ان شريف منير حاطط علم مصر في المطبخ#شريف_منير pic.twitter.com/apA5ybBtQU — Mahmoud k. Hassan (@Mahmoud69o) June 14, 2020