"ذهب مع الريح".. مقتل فلويد يطيح بأحد كلاسيكيات السينما الأميركية

أعلنت منصة "أتش بي أو" (HBO) الترفيهية، سحب فيلم "ذهب مع الريح" (Gone With The Wind) من مكتبتها بعد حملة ضد الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي اتهمته بالعنصرية.

وتداول رواد موقع تويتر هاشتاغ "احذفوا ذهب مع الريح" (RemoveGoneWithTheWind#) بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن وولايات أميركية بسبب مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وقال متحدث باسم منصة "أتش بي أو" لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن "الفيلم هو نتاج زمانه، ويصور بعض التحيزات العرقية التي كانت شائعة آنذاك في المجتمع الأميركي"، مؤكدا أن إبقاء هذا العنوان من دون تفسير أو تنديد بتلك التصويرات العنصرية سيكون أمرا غير مسؤول وأن الفيلم سيعرض من جديد على الشبكة مصحوبا بمناقشة لسياقه التاريخي.

يعود تاريخ إنتاج الفيلم إلى عام 1939، ويحكي قصة شخصيتين "سكارليت أوهارا" و"ريت بولتر" خلال الحرب الأهلية الأميركية، ويعتبر الفيلم من قبل النقاد من كلاسيكيات السينما الأميركية ومن أشهرها، مع ذلك يبقى الفيلم مثيرا للجدل بسبب طريقة معالجته لقضايا العبودية والأميركيين من أصول أفريقية.

وقد حصل الفيلم على ثماني جوائز أوسكار من بينها أفضل فيلم، وأفضل مخرج للمخرج الأميركي فيكتور فليمنغ، وأفضل ممثلة في دور رئيسي للنجمة البريطانية فيفيان لي، وأفضل ممثلة في دور ثانوي للممثلة الأميركية هاتي ماكدانيال، وأفضل سيناريو للكاتب الأميركي سيدني هاوارد.