"أسود كأبيه".. كيف رد محمد رمضان والمشاهير على التنمر ضد أبنائهم؟

بات التنمر من أخطر الظواهر المنتشرة بقوة في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت تؤثر سلبا على نفسية كل من الكبار والصغار.

فانتشار الإساءات والاستقواء البدني والترهيب الإلكتروني، تزداد يوما بعد يوم، ولكن بالنسبة للأطفال فهذا يمتد معهم لمراحل متقدمة من العمر، ويترك خللا اجتماعيا ونفسيا كبيرا على الطفل.

وفيما يلي نرصد أبناء المشاهير الذين عانوا من التنمر والسخرية بسبب إيذاء رواد التواصل الاجتماعي.

نجل محمد رمضان

نشر الممثل المصري محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك صورة مع ابنه بتعليق قال فيه، "علمت ابني علي إزاي (كيف) يعقم غرفته في كليب كورونا فيروس".

لكن جاء تعليق صادم من إحدى المتابعات، حين قالت "أسود زي أبوه (مثل أبيه) المصيبة إن محدش (لا أحد) من عياله في جمال أمهم ولا لونها"، ليرد قائلا "أنا فخور بلوني ولون أبي وأولادي" وأضاف رمضان أنه سعيد بملامحه، ولأن أولاده سيصبحون غير عنصريين لأن ملامح أمهم وأبيهم من لونين مختلفين.

ما كتبته المتابعة خلق حالة من الهجوم الكبير عليها، متهمين الفتاة بالعنصرية، وجاء ذلك تزامنا مع السخرية من شقيقة محمد رمضان في حفل زفافها وتعرضها أيضا للتنمر والسخرية.

ابنتا كريم فهمي

"السوشيال ميديا أصبحت مستنقعا"، بهذه الكلمات أعرب الممثل كريم فهمي عن استيائه من العديد من التعليقات الهجومية، على ابنتيه، بسبب نشره صورة لهما أخفى فيها ملامح وجههما بـصورة قلب، خلال حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي، وسط دعم العديد من النجوم له.

يشار إلى أن من أبرز التعليقات المهاجمة للطفلتين "أنت مخبي وشهم ليه؟" (لماذا خبأت وجهيهما؟!)، و"إيه لازمة (ما أهمية) القلوب دي (هذه) ما حد عنده بنات" غيرك؟ "مش فاهم مين هيحسدهم وهما شعرهم خشن كده ومجعد" (لا أفهم من سيحسدهما، وشعرهما مجعد خشن؟!)، وأخرى وصفت شعر الطفلة بـ "سِلك المواعين"، وهو ما أثار غضب الأخوين كريم وأحمد فهمي.

نجل سارة الودعاني

تعرضت خبيرة الجمال سارة الودعاني وابنها للتنمر من قبل حسابات ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعرض صورتين لهما مع صورتين لشخصيتين من برامج للرسوم الكرتونية، لتبدأ حملة السخرية على الطفل ووالدته.

أثارت هذه الصور موجة من الانتقادات في أوساط عدد من المتابعين الذين رأوا أن هذا يعد نوعا من التنمر القاسي.

نجل كريستيانو رونالدو

أطلق بعض المدونين تغريدات سخروا فيها من هيئة وملابس نجل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ إن البعض وصف شكله وملابسه دون مستوى مكانة والده.

نجل غادة عادل

نال عبد الله نجل الفنانة غادة عادل، سخرية كبيرة من رواد تويتر، وذلك بعد نشرها صورة تجمعهما على البحر، إذ سخر المتابعون منه نظرا لضخامة جسده وشاربه.

نجل ليلى علوي

التنمر لم يرحم خالد ابن ليلى علوي -بالتبني- حيث سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من وزنه الزائد ووصفوه بطفل بجسم رجل كبير، وهذه التعليقات أزعجت المقربين من ليلى علوي.

نجل سعد الصغير

تعرض مودي، ابن الفنان سعد الصغير الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات، لحملة من السخرية على شكله، فبمجرد أن نشر الصغير صورة له، انهالت التعليقات ساخرين من أسنانه المسوسة والمكسورة، ولكن الصغير تجاهل التعليقات.