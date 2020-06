برعاية إيلون ماسك.. توم كروز في أول فيلم سينمائي بالفضاء

تعمل وكالة ناسا مع الممثل الأميركي توم كروز على تصوير أول فيلم حركة طويل في الفضاء، على متن محطتها الفضائية الدولية. هذا ليس غريبا على نجم هوليود الذي يعد أول ممثل في التاريخ يقفز من طائرة على ارتفاع 7620 مترا، ولا يفتح مظلته إلا بعد هبوط 60 مترا.

أثارت الفكرة مئات الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها بعد، حول ما إذا كان الفيلم جزءا من سلسلة "مهمة مستحيلة" Mission Impossible، وهل يمكن البدء في التصوير حاليا، لا سيما أن كورونا لن يعيق ذلك، لأن وكالة الفضاء الدولية تعد أكثر الأماكن أمانا اليوم، لانعزالها عن العالم مع بداية انتشار الفيروس.

أثار الخبر، الذي أسعد الكثيرين، قلقهم أيضا بشأن عمر كروز الذي سيتم الشهر القادم عامه الـ 58، والاعتقاد بأن لياقته لم تعد تسمح له بالوجود في مكان غير مناسب للعيش به. ولكن حماسة الممثل للقرار أعادت للذاكرة مشاهد خطرة رفض الاستعانة فيها بممثل بديل أو خدع بصرية، وإنما شارك فيها بنفسه.

ففي أشهر مشاهد فيلمه "مهمة مستحيلة Mission Impossible:Ghost Protocol" عام 2011، قام كروز بتسلق برج خليفة في إمارة دبي، وكان قادرا على موازنة جسده متعلقا بالحبال، رغم سرعة الرياح الشديدة.

واعتاد كروز تعريض سلامته للخطر حبا في إضفاء بعض المصداقية على أفلامه، ففي محاولة منه التثبت بطائرة لحظة إقلاعها في فيلم "Mission Impossible: Rogue Nation" عام 2015، تكبد كروز خسارة كبيرة، عندما كسر أحد ضلوعه أثناء إقلاع الطائرة.

وتكرر الأمر بالجزء السادس عام 2017 عندما كسر كاحله وأصيب فخذه، أثناء محاولة تصوير حيلة يقوم فيها بالقفز بين المباني وسط إطلاق النار. ومازال كروز يعمل على الجزء السابع من سلسلته، لكن الإنتاج توقف بسبب جائحة كورونا.

يبدو أن الفكرة لم تكن مجرد حلم، بعدما اكتملت عناصر نجاح فيلم يتعاون فيه إيلون ماسك مع كروز باختيار دوج ليمان لإخراج الفيلم والمشاركة في إنتاجه. ليس ذلك فحسب، فقد أعلن ليمان كتابته المسودة الأولى للفيلم، وحماسته لإخراج الفيلم الثالث لكروز بعد "حافة الغد Edge of tomorrow" و"صناعة أميركية American made".

وأكد مدير ناسا جيم بريدنشتاين هو الآخر الشائعات الصحفية بتغريدة على تويتر، بأن التصوير سيتم على متن محطة الفضاء الدولية. ورد ماسك على التغريدة بأن "الكثير من المرح بانتظارنا" مشيرا إلى التعاون الذي تم التحقق منه بين وكالة الفضاء الدولية ومؤسس شركة "سبيس إكس Space X" المتخصصة في تصميم وتصنيع وإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية.

وكان ماسك قد أطلق أمس السبت أول رحلة فضائية مأهولة بالبشر من الولايات المتحدة منذ عام 2011، ليعيدها إلى سباق الفضاء الذي تركته لروسيا خلال السنوات الماضية، مما دفع الكثيرين للظن بأن كروز سيكون على متنها لاستكشاف مواقع التصوير للمرة الأولى.

وفي تصريحه لوكالة أسوشيتد برس، قال بريدنشتاين أن السبب وراء فتح "ناسا" الفضاء والاستفادة منه هو أن شركات خاصة، مثل سبيس إكس، "بوينغ Boeing" يمكنها جذب المعاملات التجارية والأرباح من ذلك، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض الضرائب على المواطنين الأميركيين، وزيادة فرص السفر إلى الفضاء في رحلات سياحية.

Falcon 9 lifts off from historic Launch Complex 39A and sends Crew Dragon to orbit on its first flight with @NASA astronauts to the @space_station pic.twitter.com/UOoaKiQaFk

— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020