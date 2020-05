دينزل واشنطن يمنع الشرطة من القبض على مشرد أسود وينقذ لوس أنجلوس من الفوضى

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثل الأميركي دينزل واشنطن أثناء تدخله لمنع الشرطة من القبض على مشرد أسود، بعد أن كبل ضباط الشرطة يدي المشرد خلف ظهره، رغم أنه لم يرتكب أي جريمة تستدعي اعتقاله.

ونشر الفيديو لاعب كرة السلة الأميركي المحترف ريكس تشابمان أمس الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر.

Denzel Washington saw a commotion in West Hollywood with cops and an unarmed distressed homeless man. He got out of his car and served as a barrier between the man and the police — helping to diffuse a tense situation. This man was arrested safely.🌎❤️ pic.twitter.com/4UyYdX1vT6

