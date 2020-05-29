دينزل واشنطن يمنع الشرطة من القبض على مشرد أسود وينقذ لوس أنجلوس من الفوضى

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثل الأميركي دينزل واشنطن أثناء تدخله لمنع الشرطة من القبض على مشرد أسود، بعد أن كبل ضباط الشرطة يدي المشرد خلف ظهره، رغم أنه لم يرتكب أي جريمة تستدعي اعتقاله.

ونشر الفيديو لاعب كرة السلة الأميركي المحترف ريكس تشابمان أمس الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر.

Denzel Washington saw a commotion in West Hollywood with cops and an unarmed distressed homeless man. He got out of his car and served as a barrier between the man and the police — helping to diffuse a tense situation. This man was arrested safely.🌎❤️ pic.twitter.com/4UyYdX1vT6 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 28, 2020

وتعود أحداث الفيديو إلى يوم 21 مايو/أيار الجاري في مدينة لوس أنجلوس، حيث كان واشنطن يقود سيارته، وشاهد الرجل الأسود المشرد على جانب الطريق، فقرر أن يقدم له المساعدة وإعطاءه كمامات ليرتديها حفاظا على صحته.

وأثناء ذلك تعرف أحد المارة على الممثل المعروف واتصل بالشرطة التي حضرت على الفور وقررت القبض على الرجل المشرد الأسود.

فما كان من واشنطن إلا أن وضع نفسه حاجزا بين رجال الشرطة والمشرد في محاولة منه لإثنائهم عن اعتقاله، إذ أصر الممثل الأميركي على إطلاق سراح الرجل، ووضع واشنطن مجموعة كبيرة من كمامات الوجه في جيب الرجل المشرد.

تعليق الشرطة

ورفض المتحدث الرسمي باسم الشرطة التعليق للصحافة على انتشار الفيديو الذي نال أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ولكن بعد انتشار الفيديو، شرح ضابط شرطة آخر في المدينة تفاصيل الواقعة على حسابه الشخصي على موقع تويتر.

وشكر الضابط الممثل المشهور على محاولته حماية المشرد الأسود وتوفير الكمامات له، قائلا إن هذا عمل عظيم من شخص يهتم بأمور الناس، حيث ترجّل واشنطن من سيارته وتحدث مع المشرد ومنحه كمامات، ونصحه بالحفاظ على نفسه وصحته في ظل جائحة كورونا.

واشنطن بطلا

وعلق كثير من الممثلين ومتابعي الممثل الشهير على الواقعة، قائلين إن هذه الأفعال هي التي يجب أن تسود من خلال رموز المجتمع، ووُصف واشنطن بالبطل بعد هذه الواقعة.

وقال أحدهم إن واشنطن منع كارثة جديدة قبل حدوثها، ففي حال تعامل الشرطة بعنف مع المشرد لم يكن أحد يعلم عواقب رد فعل سكان المدينة.

وتشهد الولايات المتحدة الأميركية تداعيات متلاحقة لمقتل الرجل الأسود جورج فلويد في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا، وانتشرت الفوضى بعد مقتل فلويد (46 عاما) احتجاجا على المعاملة القاسية أثناء القبض عليه من قبل الشرطة، وهو ما أدى إلى مقتله بعد وصوله المستشفى بدقائق.