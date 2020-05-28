خدعة محمد رمضان.. هل اشترى تهنئة نجم "لا كاسا دي بابل"؟

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهنئة نجم مسلسل "لا كازا دي بابل" (La casa de papel) الإسباني الشهير إنريكي آرسي للنجم المصري محمد رمضان، بمناسبة عيد ميلاده في 23 مايو/أيار الجاري.

وقد يكون الجدل بسبب طبيعة التهنئة أو العلاقة بينهما، بعد اتهام محمد رمضان بدفع الأموال لإحدى المنصات المتخصصة في المعايدات مدفوعة الأجر من قبل المشاهير حول العالم، وتعرف باسم "ستارزلي" (Starzly) من أجل الحصول على هذا الفيديو الخاص، مقابل ما يقرب من 150 دولار أميركي.

إنريكي آرسي يهنئ رمضان

تلقى رمضان التهنئة من النجم الإسباني المشهور في العالم العربي باسم "أرتورو رومان"، ونشرها عبر صفحته الخاصة على إنستغرام، حيث ظهر الفنان الإسباني وهو يعايد رمضان قائلا "محمد رمضان أدري أنك تعرفني، وأدرك كذلك أنك تكرهني من (La case de papel)، لكن أعلم أنك ممثل شامل من الطراز الأول، وأفضل ممثل في العالم العربي، لذلك أهنئك بعيد ميلادك، وأتمنى أن أقابلك يوما يوما، وأن أعمل معك مستقبلا"، ليرد عليه رمضان كاتبا "شكرا لك أخي".

الجمهور يكشف الحيلة

لم تمر هذه التهنئة مرور الكرام، إذ لفتت جميع التعليقات إلى أن مقطع الفيديو المنشور على صفحة رمضان يتضمن شعار موقع "ستارزلي" على الفيديو، وهو موقع متخصص في المعايدات مدفوعة الأجر من قبل المشاهير في العالم، وأن آرسي يتقاضى نحو مئة دولار أميركي على الفيديو الواحد.

بعد تزايد الهجوم والسخرية من رمضان، قام النجم بحذف المنشور من صفحته، وجعل مكانها مقطعها آخر من دون شعار الموقع الشهير.

فيديو جديد للرد على المشككين

ولينفي الأمر، عاد رمضان ونشر مقطع فيديو جديدا لآرسي، لكن هذه المرة لم يظهر شعار الموقع، وكتب رمضان تعقيبا ليشكر صديقه المنتج الموسيقي المغربي "ردوان" لأنه كان سببا في تعرفه على الممثل الإسباني.

وفي الفيديو يظهر الممثل الإسباني يتحدث ويوضح ما حدث، حيث إنه تواصل مع "ردوان" الذي حكى له عن رمضان، وبدوره تابع حسابه على إنستغرام، موضحا أنه يتمنى مقابلته والعمل معه، وتمنى له كل التوفيق، واختتم كلامه بجملة "عيد مبارك".

أجر آرسي بعد أزمة رمضان

ورب ضارة نافعة، فهذا ما حدث بين محمد رمضان ونجم "لاكاسا دي بابل"، إذ إن سعر آرسي على الموقع ارتفع، كما ازدادت التهنئات من قبله للعديد من الجماهير، مطالبين بتهنئتهم بعيد ميلادهم ومناسباتهم الخاصة، مقابل 150 دولارا، بعد أن كان مئة دولار أميركي قبل الأزمة، حسب موقع "ستارزلي"، كما ازداد عدد متابعيه على إنستغرام أيضا.