إصابة رجاء الجداوي بكورونا بعد أيام من انتهاء تصوير "لعبة النسيان"

بسمة خالد

أكدت مصادر إعلامية مصرية إصابة الفنانة رجاء الجداوي بعدوى فيروس كورونا، ولم يتم الاستدلال على مصدر الإصابة، بحسب تصريحات لأميرة حسن ابنة الفنانة رجاء، ذكرت فيها "أنها فوجئت فجر أمس بارتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها، حيث تخطت 39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء التحاليل التي صدرت بنتيجة إيجابية"، وأشارت أميرة إلى أن زوجة حارس العقار الذي تقطنه جداوي قد تعافت منذ فترة قريبة من كوفيد-19 بعد تلقيها للعلاج، في إشارة غير مباشرة لمصدر محتمل للعدوى.

كما أشارت أميرة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إذ أقنعتها الأخيرة بالعدول عن نقل والدتها إلى المستشفيات الخاصة، وأكدت وزير الصحة لأميرة بأن الفنانة رجاء الجداوي ستتلقى الرعاية المناسبة في المشافي الحكومية، حيث تم نقلها لمستشفى العزل الصحي المخصصة للمصابين بكورونا في محافظة الإسماعيلية.

وناشدت أميرة جمهور الفنانة عبر الموقع بالدعاء لشفاء والدتها، وقالت إن والدتها قد واجهت الخبر بمعنويات عالية، وإنها "على ثقة تامة بأن الله سينجيها من هذا الفيروس اللعين".

ورجاء الجداوي من مواليد الإسماعيلية 1938، وكانت واحدة من أشهر عارضات الأزياء، وفازت بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958، ثم بدأت طريقها المتنوع في الفن.

وقد انتهت الفنانة منذ أيام من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي شارك في بطولته: دينا الشربيني، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وعلي قاسم، وأحمد داود. كما شاركت في برنامج مقالب لفيفي عبده، وهو ما سينشر حالة من القلق بين مجموعة كبيرة من الفنانين الذين خالطتهم الجداوي أثناء التصوير، وربما أصبح من الضروري لهم إجراء الفحص اللازم للتأكد من عدم إصابة أي منهم بالفيروس.

إصابة الجداوي جاءت بعد أيام من الانتهاء من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان (مواقع التواصل)

فنانون عرب أصيبوا بكورونا

وتعد الجداوي الفنانة المصرية الثانية التي يعلن عن إصابتها بالفيروس، بعد الممثلة رولا المحمود التي أصيبت به في بريطانيا.

أما عربيا، فقد تم تسجيل أربع إصابات في الساحة الفنية أولها للفنانة هند البحرينية، وهي الفنانة العربية الأولى التي أعلنت إصابتها بالعدوى، وقد خضعت لحجر صحي في المستشفى عدة أيام قبل أن تخرج منه وتكمل إجراءات العزل داخل منزلها. وفيما بعد أعلنت عبر البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي شفاءها من المرض.

كما توفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني بعد أيام قليلة من إصابته بالفيروس، وفي البرازيل أصيبت الممثلة السورية هناء نصور بالفيروس، وأعلنت إصابتها عبر صفحتها على الفيسبوك، لتعود وتعلن شفاءها بعد عدة أيام. وقد توفي المخرج والكاتب السوري رياض عصمت متأثرا بإصابته بالفيروس في أميركا.

مستجدات كوفيد-19

يذكر أن عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا بلغ 16 ألفا و513، منهم 745 حالة إصابة جديدة، لتصل حالات الشفاء إلى 4628، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 735.

وقد اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، منذ تسجيل أول إصابة في مارس/آذار، حيث فرضت إجراءات عزل عام شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، وفرض حظر تجول جزئي.