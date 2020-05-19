9 أفلام تعلّم أطفالك القيم النبيلة على نتفليكس

إذا كنت تبحث عن محتوى ذي جودة عالية لأطفالك، وتريد قضاء بعض الوقت بمفردك، فإليك مجموعة من الأفلام التي ستضع حدا لمشاغلك وتطمئن للقيم المعروضة بها.

إليك مجموعة من الأفلام التي رشحها موقع "برايت سايد" الأميركي، وستسعد أطفالك وتعلّمهم دروسا في الوقت ذاته، ورغم جرأة بعض الأفلام والمسلسلات المعروضة على منصة البث "نتفليكس"، فإن هذه الأفلام مخصصة للأطفال ولا تسبب أي قلق للآباء.

1. كريستوفر روبن

إذا كنت ترغب في تعليم أطفالك قيمة الصداقة الحقيقية، فاستمتع بفيلم كريستوفر روبن للمخرج مارك فورستر. يأخذنا هذا الفيلم بسرعة إلى حياة كريستوفر الذي أصبح الآن شخصا بالغا يشغل وظيفة مرهقة. إن كريستوفر غير سعيد، ولكن عندما يعيد التواصل مع صديق طفولته الدب "ويني ذا بوه"، يتمكّن من استرجاع كل ذكرياته معه.

2. بنجي

من خلال العودة إلى عام 1974، تصور نتفليكس بنجي في صورة جديدة. تدور القصة حول جرو يتيم يدعى بنجي يصنع صداقات مع طفلين في المدرسة. يجد الشر طريقه إلى الطفلين حيث يتعرضان للاختطاف، ولكن يأتي صديقهما المفضل المكسو بالفرو لإنقاذهما.

3. الأمير الصغير

يعد فيلم الأمير الصغير أحد أعظم أفلام الرسوم المتحركة على الإطلاق، وهو فيلم ينبغي على جميع أفراد العائلة والأطفال عدم تفويت مشاهدته. رغم أهمية الدراسة ووضع خطة، من المهم بالقدر ذاته تقدير الأشياء من حولنا والاستفادة من الفرص التي تتاح لنا. يصور هذا الفيلم ذلك بطريقة أجمل من خلال فتاة مدرسة مجتهدة ومنضبطة وجارتها القديمة المليئة بالحياة.

4. سبوكلي اليقطين المربع

يمكنك الاعتماد على سبوكلي في تعليم أطفالك أن المظهر لا يعكس شخصيتهم. وفي حين أن اليقطين من المفترض أن يكون مستديرا، فإن سبوكلي يقطين على شكل مربع، وهو الأمر الذي جعل الآخرين يتنمرون عليه. لكن صديقه العنكبوت والخفاش يساعدانه على تقبل نفسه.

5. الجنية القرصانة

تتمحور أحداث فيلم الجنية القرصانة حول جنية جيدة تحولت إلى أخرى سيئة انضمت إلى القراصنة. لإنقاذ زيرينا، ينبغي على تينكر بيل التوجه إلى سكول روك، وإعادة صديقتها ومساعدتها في حل مشاكلها الخاصة.

6. الأرنب بيتر

بعد إضفاء لمسة حديثة على القصة الكلاسيكية، يصور هذا الفيلم قصة أرنب متمرد يقضي أيامه في مضايقة صاحب المزرعة، ولكن عندما يقوم أحد أقاربه بالقدوم إلى منزل ماكغريغور، تصبح بعض الأمور معقدة بالنسبة له، وتتوالى الأحداث المضحكة.

7. البحث عن السعادة

أفاد الموقع بأن فيلم "البحث عن السعادة" مستوحى من قصة حقيقية، ويعد من بين الأفلام التي يحتاج المرء لمشاهدتها مرة واحدة على الأقل في حياته. يعد هذا الفيلم، من بطولة ويل سميث وابنه، بمثابة رحلة عاطفية مسلية ستساعدك في تغيير نظرتك إلى الحياة وإدراك أن لا شيء يأتي بسهولة.

8. مغامرات تن تن

إن فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد من إخراج الأسطورة ستيفن سبيلبرغ، من الأفلام التي عليك عدم تفويت فرصة مشاهدتها. تدور أحداث الفيلم حول تن تن والكابتن هادوك اللذين يبحثان عن كنوز مخبأة. ومن المؤكد أن مغامرتهما ستجعل طفلك متسمرا أمام الشاشة.

9. إطلاق سراح ويلي

يحكي هذا الفيلم قصة طفل في الشارع، يبلغ من العمر 12 عاما، يصادق حوتا قاتلا في حوض أسماك. والأمر المثير للدهشة أن الطفل ينجح في تدريب الحوت القاتل، وتجمع بينهما علاقة وطيدة، وعندما أدرك جيسي النوايا الشريرة التي يضمرها بعض الأشخاص لويلي، ينقذ أفضل صديق له.