مع نهاية رمضان.. تلغرام يكتسح مشاهدات الدراما ويهزم منصات العرض الأخرى

سها فريد

في كل فترة ينشغل الناس بموقع ما يصبح الأكثر مشاركة واهتماما من جانبهم، فبعد أن التف الجمهور حول تطبيق تيك توك الشهير مع بداية الحظر المنزلي الذي فرضته الحكومات على الشعوب كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، سُحب البساط من تحته ليفسح المجال لتطبيق أصبح الأكثر انتشارا في شهر رمضان وهو تلغرام.

شاشة عرض

جذب تطبيق تلغرام مؤخرا شريحة كبيرة من محبي المسلسلات الرمضانية، حتى تحول إلى شاشة عرض صغيرة للدراما في هذا الشهر، وضمت قنوات عرض المسلسلات على تلغرام عشرات الآلاف من المتابعين منذ بداية الأسبوع الأول لعرض المسلسلات.

وذاع صيت تطبيق تلغرام مؤخرا في مصر لأسباب عدة، لعل أبرزها أنها جذبت الجمهور بعرض المسلسلات مجانا، دون دفع اشتراكات لمنصات أخرى لمشاهدتها مثل "وتش إت" (Watch it)، التي تتمتع بحقوق حصرية لبث المسلسلات الرمضانية مقابل اشتراك قدره 60 جنيها مصريا.

إضافة إلى ذلك فإن المسلسلات المعروضة تتيح لك مشاهدتها بأي جودة تفضلها، عكس التطبيقات الأخرى، وأيضا يوفر التطبيق ميزة تعديل الرسائل في أي وقت أو مسحها.

والأهم من ذلك أن الجمهور لا يفضل متابعة بعض المواقع مثل يوتيوب بسبب الإعلانات التي يضيفها صاحب القناة، لذا فإن المسلسل يعرض دون إعلانات على تلغرام وهو ما جعل تجربة المشاهدة أفضل للمستخدمين.

ومن ناحية أخرى يمكن من خلال تلغرام إرسال واستقبال ملفات بحجم يصل إلى 5 غيغابايت، بينما يصل الحد الأقصى للملفات المرسلة عبر الواتساب 16 ميغابايت ولذلك فإن كثير من المستخدمين لقنوات تلغرام يفضلونه لمشاهدة المسلسلات بدلا من مجموعات الواتساب.

وتفاعل عدد من المغردين على تويتر، مع تلغرام ومستجدات المسلسلات، معربين عن سعادتهم بمشاهدة المسلسلات مجانا ودون إعلانات، وشعر بعضهم بخيبة أمل عندما أغلقت بعض الجهات المسلسلات رافضين القرصنة الإلكترونية.

فيه قناه تليجرام بتنزل جميع مسلسلات رمضان بجوده 1080 وربي 😂⁦❤️⁩

مش عارف من غيرها كنا عملنا اي 😂😂 — آسف غفلونا وهيمتحنونا 💔😢🎓 (@Mohamed09877767) April 27, 2020

والله عاوز اعمل حاجات كتير بس تليجرام واخد كل وقتي — عَليـﮯ 👑 (@Agewelly97) May 4, 2020

مسيرة تلغرام

تلغرام تطبيق مجاني للتراسل الفوري، يعود تأسيسه إلى عام 2013 على يد الأخوين نيكولاي وبافيل دروف مؤسسا موقع فكونتاكتي (أكبر شبكة اجتماعية روسية)، وقد نجحا في إطلاق برنامج تلغرام.

ومع حلول أكتوبر/تشرين الأول عام 2013، كان لدى تلغرام حوالي 100 ألف مستخدم نشط يوميا، وفي 14 مارس/آذار 2019، قال بافيل دوروف أن ثلاثة ملايين مستخدم جديد اشتركوا في تلغرام خلال 24 ساعة فقط، ولم يحدد سبب هذا الطوفان من الاشتراكات الجديدة.

وتلغرام برنامج مراسلة يهتم بالسرعة والخصوصية، يمكن استخدامه على جميع الأجهزة في الوقت نفسه، بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أو الحواسيب.

ويمكنك عبر تلغرام إرسال الرسائل والصور والمقاطع المرئية والملفات بجميع أنواعها (doc. zip. mp3)، مع إمكانية إنشاء مجموعات يمكن أن تضم حتى 200 ألف عضو، أو قنوات تستطيع عبرها نشر المحتوى إلى جمهور غير محدود.