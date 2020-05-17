جرعة ثقيلة من "النكد" في مسلسلات رمضان.. دراما واقعية أم ابتزاز عاطفي؟

ياسمين عادل

نجح مسلسل "خيانة عهد" في تصدر الترند على مختلف منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة، وتحديدا بعد الحلقة الـ14 التي توفي خلالها ابن البطلة التي تقوم بدورها يسرا، وهو ما تبعته مشاهد شديدة الثقل دراميا، سواء خلال تعرف الأم على جثة الابن في المشرحة أو لقطات الدفن. قلبي خواء .. عقلي خواء

فقد الأحبة والهوى

غناء الشيخ محمود التهامي @WatchiTMENA #خيانة_عهد #العدل_جروب #رمضان٢٠٢٠#Youssra #يسرا pic.twitter.com/JsF42yPMEK — Youssra (@Youssra) May 7, 2020

ومع الصدمة الدرامية التي مر بها الجمهور من جهة، لأن الأحداث لم تنبئ من قريب أو بعيد بما سيجري، ومن جهة أخرى بسبب ملابسات الحادث وتفاصيله المؤلمة نفسيا انتشرت الكثير من المنشورات التي أفادت بانهيار المتفرجين وبكائهم المتواصل نساء ورجالا، حتى أن أحد الفيديوهات المنتشرة كان لأم ترفض تصديق ما دار في المسلسل لكونه شديد الوجع، وعلى الرغم من أن رواد فيسبوك تعاملوا مع الفيديو باعتباره مادة للضحك والسخرية فإن الطب النفسي كان له رأي آخر.

فمع توالي ردود الأفعال كتب الطبيب النفسي المصري محمد طه منشورا أكد فيه صدمته من الحلقة التي وصفها باستدرار بدائي للمشاعر إلى درجة مبالغ فيها، فعلى الرغم من أن الواقع قد يتضمن نماذج أكثر شرا فإن صناع المسلسل حرصوا على استجداء عواطف المشاهدين وابتزاز مشاعرهم للتلاعب بها، وهو ما قدم من خلال ميلودراما سوداوية -على حد تعبيره- يرفضها شكلا وموضوعا.

ونصح الطبيب النفسي صناع الدراما بمحاولة مخاطبة عقول الناس ولو على سبيل التغيير بدلا من الإصرار على استنزاف عواطفهم، سواء بمحاولة إشعارهم بالذنب أو زرع أفكار سلبية في مخيلاتهم.

ولأن مسلسل "خيانة عهد" ليس الوحيد الذي وقع في فخ الميلودراما قررنا أخذ جولة بأهم المشاهد الدرامية التي علقت في أذهان المشاهدين وأثارت الجدل على مواقع التواصل بمسلسلات رمضان 2020.

لعبة النسيان

فوجئ الجمهور العام الماضي بقدرات النجمة دينا الشربيني التمثيلية خلال مسلسلها "زي الشمس"، وهو ما بدا جليا أكثر من مرة، حتى أن مسلسلها صنف الأفضل خلال الموسم الرمضاني لعام 2019.

لهذا راهن الكثيرون على مسلسلها "لعبة النسيان" هذا العام، إلا أن التسلسل البطيء للأحداث أصاب الكثيرين بخيبة الأمل وإن كانت الأحداث أخذت في التصاعد الدرامي المشوق بداية من الحلقة العاشرة، ومع عرض الحلقة الـ16 التي اكتشفت خلالها بطلة العمل خيانة زوجها الراحل لها ومع أداء دينا الشربيني المميز في هذه الحلقة سرعان ما احتل المسلسل واسم دينا نفسها الترند على تويتر.

وأشاد الجمهور بأداء دينا الشربيني الذي جاء ملائما للحالة، وحمل مزيجا من الانهيار التام ومحاولاتها التظاهر بالتماسك والإذعان -ولو كذبا- خوفا من أن تحرم من طفلها للأبد، أمام قسوة الجد وانسحاق الزوج أمام والده، وهو ما رآه المشاهدون نموذجيا، بل ووصفه البعض بكونه أكثر نضجا من أدائها بالنوع نفسه من المشاهد الدرامية التي سبق أن قدمتها العام الماضي.

"بوليود" مصرية

وعلى الرغم من أن ثيمة مسلسل "فرصة تانية" تقوم على تعرض البطلة لفقدان الذاكرة تماما كمسلسل "لعبة النسيان" لكن شتان الفارق بين الاثنين، سواء من حيث التفاصيل أو حتى احترام عقلية المشاهد، ففي حين حصلت دينا الشربيني على تقدير الجمهور تعرضت ياسمين صبري إلى النقد السلبي والسخرية منها معظم الوقت. فى مسلسل #فرصة_ثانيه ايتن هتموت وياسمين صبري هتطلع كانت مش فقده الذاكره ولا حاجه وكانت خطه علي زياد افندى علشان هو خانها وهيكره ياسمين جدا وهيندم انه ساب ايتن!!!وبكده كاتب المسلسل والمخرج يقعدوا فى بيتهم افضل بقى عشان كفاية كده ومفيش ليهم اى #فرص_ثانيه😀 pic.twitter.com/vbBlzPwlDN — بلدى جميله (@bassantx) May 9, 2020





وجاءت تعليقات الجمهور بعد المشهد الدرامي الذي قدم قبل يومين في الحلقة التي اعترفت خلالها ياسمين صبري بأنها لم تكن فاقدة الذاكرة، وإنما أرادت الانتقام من خطيبها السابق، وهو ما رآه الجمهور شيئا مهينا لفرط عدم مصداقيته حتى أنه بدا أقرب لأساطير "بوليود"، بل والأسوأ أن الأداء التمثيلي نفسه جاء باهتا من كافة أبطاله. مسلسل فرصه تانيه برعايه mbc Bollywood pic.twitter.com/CXexzN6rgc — Ahmed Tarek ✪ (@iAhmedTarekk) May 9, 2020

مات الجميع

محض الميلودراما، هذا أقل ما وصف به مسلسل "ليالينا 80" من البداية وحتى الآن، وذلك وفقا لآراء أغلبية النقاد والمحللين الفنيين، فمع كل حلقة كان هناك الكثير من الأحداث المأساوية والصراخ والعويل، مع الانفعال الشديد حتى أمام المشكلات البسيطة اليومية التي يتعرض لها الأبطال، وهو ما أفقدهم مصداقيتهم لدى الجمهور وجعلهم أشبه بثقل على الروح.

مسلسل ليالينا ٨٠ ، مفهوش بربع جنيه فرحه pic.twitter.com/e1dFc6v6G7 — ⁦🅱️⁩assem⁦ (@BasemOsama2) May 4, 2020







وقد دفع هذا الأمر الكثيرين للتوقف عن مشاهدة المسلسل بعد الحلقات الأولى، إيمانا منهم بأن نفس الأفكار كان يمكن تقديمها بطريقة أقل بؤسا دون أن يؤثر ذلك على إنسانيتها، إذ ليس على العمل أن يأتي ميلودراميا ومكدسا بالكآبة من أجل اكتساب تعاطف الجمهور.

#ليالينا_80 مسلسل جميل بدايته قوية وشدّني جداً! فيه إحساس نوستالجيا فظيع 🖤 خالد الصاوي عالَم لوحده و إياد نصّار نضج فنّياً جداً! سأحاول تجاهُل برود غادة عادل و إنفعالات صابرين المُبالغ بها لأستمتع بالمسلسل. — Doηa (@Puella_et_Luna) April 25, 2020







"بــ100 وش".. الحصان الأسود



المتابع لمسلسلات رمضان 2020 وأخبارها يعرف جيدا أن مسلسل "بـ100 وش" هو الحصان الأسود الذي سبق باقي الأعمال، خاصة الكوميدي منها، فالعمل -الذي جاء بطولة جماعية على رأسها نيللي كريم وآسر ياسين يصاحبهم الكثير من نجوم الصف الثاني بل وربما الثالث قبل أن يتصدروا جميعهم المشهد معا- نجح في إضحاك كل من شاهده تقريبا رغم اعتماده في معظم الأوقات على الارتجال وكوميديا الموقف.





فعلااا إسلام إبراهيم (حمادة في ب 100 وش) اثبت ان هوا من احسن المواهب ف رمضان السنادي

والمشهد دا من احسن المشاهد الدرامية السنادي pic.twitter.com/DA7AZXd9of — الزعاآامه 😎 (@hossamsalamaaa) May 5, 2020



