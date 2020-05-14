"كما مات وطن".. عمل درامي يحصد ملايين المشاهدات ويلهب الشارع العراقي

الجزيرة نت-بغداد

أثار المسلسل الدرامي العراقي "كما مات وطن" تفاعلا غير مسبوق في الأوساط العراقية وتابعه ملايين المشاهدين، وذلك بعد أن قدم تجسيدا لافتا للواقع والقصص الموجعة التي عاشها المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد وساحات الاحتجاج في باقي المدن.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة واسعة وردود أفعال كبيرة منذ عدة أيام وهي تشيد بهذا العمل والأداء الذي قدمه بطل المسلسل الفنان إياد راضي.

وازدادت الحملة مع عرض الحلقة على شاشة التلفزيون قصصا من واقع المظاهرات، وما تعرض له المحتجون من قمع عنيف خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى.

أياد راضي نقل جزء بسيط من الثورة وجسّد قصة استشهاد صفاء السراي وبقية شهداء ثورة تشرين العظيمة

الفن الحقيقي رسالة واليوم كانت الرسالة مؤلمة جدا بشكلها الواقعي التراجيدي

شفت الحلقة بس ماكنت اشوف أياد راضي كنت اشوف ثائر كريم الطيب والشخص الي ويا شفته صفاء السراي #كما_مات_وطن — احمد هيثم (@AHMAD_HATHAM) May 11, 2020

وكان التفاعل -الذي حظي به العمل الفني بعد عرض الحلقة التي حملت عنوان "طابق 15"- قد أنعش ذكريات الشباب، ودعا مغردون إلى ضرورة أن يترجم هذا العمل إلى اللغة الإنجليزية، لإيصال رسالة الاحتجاج العراقي وما حصل من أحداث إلى العالم.

تعرفون احد ممكن يسويلنا حلقة #كما_مات_وطن عن شهداء ثورة أكتوبر مترجمة للغة الإنكليزية؟ ريتويت من يمك عسى أن توصل الفكرة لشخص يگدر يساعدنا … الفن أعظم طريقة نوصل بيها رسالتنا pic.twitter.com/ow0FWjIdK7 — Hasanain Alani 🇮🇶🇺🇲 (@Hasanain_Alani) May 12, 2020

وتداول ناشطون صورا لضحايا الاحتجاجات العراقية، واستذكروا مواقفهم وحياتهم، فيما نشر ذووهم ردود أفعالهم وهم يشاهدون العمل الفني بحزن وخيبة.

#كما_مات_وطن #طابق_15 #أويلي_عليج_يمه

كلمة اختصرت معاناة ألاف العوائل الى استشهدو ابنائهم كلمة هزت العراق بذيج الليله خلتنا نام ودموعنا ع خدنا بذيج الليله كلت صفاء و عمر و سيد مصطفى وكل الشهداء هم هيج بعدهم بالتحرير يطوفون على قبلة الثائرين #ساحة_التحرير دمائكم بعناقنا pic.twitter.com/Fo688ucUjC — جوري (@jorry995) May 13, 2020

واعتبر المشاهدون أن تسليط الضوء على الاحتجاجات العراقية في الدراما كان مفاجئا، لكنه وثق ما حصل بطريقة مأساوية وحزينة، وهو في الوقت ذاته رسالة مؤلمة إلى العالم.

الفن هو رسالة عطاء وكادر عمل كمامات وطن ادو الرسالة بشكل كامل .. شكرا #اياد_راضي#كما_مات_وطن — سالم الحلي (@Salim1997Len) May 13, 2020

لكن ذلك لم يمنع من توجيه النقد للدراما وما تناولته من مواضيع لم يندمج معها المشاهد العراقي طوال السنوات الماضية، والتي على الرغم من الأموال الطائلة التي صرفت عليها فإنها لم توصل رسالتها، في وقت ظهرت فيه دراما مختلفة غيرت نظرة الناس بعد تسليطها الضوء على أهم حدث وهو الاحتجاجات، بحسب آراء متابعين ومدونين.

محاكمة المتهمين

بالمقابل، دعا مغردون إلى محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين واختطاف الناشطين، ودعوا نقابة المحامين في العراق للمساعدة في إعادة حقوق الضحايا ومحاسبة كل من كان سببا في قتل الشباب المنتفضين.

دعوى الى #نقابه_المحامين_العراقيين

الآن دوركم الوطني برفع الدعاوى القضائية ضد حكومة #عادل_عبد_المهدي والأتهام بالابادة الجماعية والقتل العمد لمتظاهرين سلميين واختطاف الناشطين ودعوى لكل الزملاء والمدونين مشاركة المنشور على نطاق واسع..#كما_مات_وطن — مُلا عبود اٰلڪرخيۧ (@molaa_abood) May 12, 2020

وخيّم الحزن على ردود الأفعال بشكل واضح، فيما اكتسحت صور أبطال العمل الفني مواقع التواصل الاجتماعي.

حلقة اليوم جسدت المعنى الحرفي ل جملة " اكرام الشهيد اكمال ثورته " ، بچاني اياد راضي من وصف انو مدام الناس دتكمل الثورة ف الشهداء عايشين ، وكال ابقوا زوروهم بأحلامهم لان اذا نسوا من صدك نموت كلنا 💔 #كما_مات_وطن — ALAA AΗΜΞD ✨ (@ItsGrace44) May 11, 2020

وأعيدت مقاطع فيديو للعمل وانتشرت مقتطفات هائلة منه، فيما ظهرت الدعوة للاستمرار بالتظاهر إكراما للضحايا وتحقيق المطالب التي خرجوا من أجلها.

وبالتزامن مع عرض الحلقة التي أثارت مشاعر العراقيين شهدت ساحات المظاهرات عودة للاحتجاجات في عدة محافظات، ورفع المطالب نفسها من جديد على الرغم من الحظر الصحي الوقائي من فيروس كورونا.

وشهدت البصرة وواسط مواجهات طاحنة بين متظاهرين وقوات الأمن سقط فيها عدد من المتظاهرين، فيما شهدت الناصرية ساعات طويلة من التوتر، وارتفعت المراهنات على عودة قوية للتصعيد، لكن الأمور هدأت قليلا بعد إجراءات حكومية بنقل عدد من قيادات أمنية لتخفيف التوتر.

اذا أنتهى كل شي معناها كلنه راح نموت من صدگ

رسالة مُرّه#كما_مات_وطن pic.twitter.com/tdFwZWakiu — Ali faeq (@6aX1TWnDBfQEgGU) May 11, 2020

وشهد العراق في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 مظاهرات شعبية عنيفة قادها الشباب من مختلف المحافظات العراقية، احتجاجا على الفساد والمطالبة بإصلاح أوضاع البلاد، والتي حملت شعار "نريد وطنا".

وبحسب مصدر من مفوضية حقوق الإنسان، فقد بلغ عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات 555 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 24 ألفا و656 مصابا في عموم المحافظات العراقية.