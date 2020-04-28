خسائر فادحة لمنتجي الدراما في الكويت بعد توقف تصوير مسلسلاتهم بسبب كورونا

محمود الكفراوي-الكويت

ألقت جائحة كورونا بظلالها على موسم الدراما الرمضانية في الكويت، إذ حالت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، دون تمكّن عدد من صناع الدراما من إكمال تصوير مسلسلاتهم.

ومع بدء الموسم فعليا في ظل منافسة شرسة تشهدها الشاشات الخليجية المختلفة، فشلت نحو 8 مسلسلات في اللحاق بالسباق، رغم تمكن عدد من المسلسلات الكويتية من إنهاء تصويرها مبكرا أو تلك التي سُمح لأصحابها بالتصوير في فترة الحظر والانتهاء مما تبقى.

وقال عدد من المنتجين للجزيرة نت إنهم تعرضوا لخسائر مالية فادحة بسبب الظروف والإجراءات التي استجدت عقب بدء تصوير أعمالهم، مما حال دون إتمام تصويرها في النهاية والاستفادة من بيعها خلال الموسم الرمضاني الذي ترتفع أسعار البيع خلاله بشكل كبير.

ونجح عدد من المسلسلات التي صورت داخل الكويت في الإفلات من فخ كورونا بعدما منحت وزارة الإعلام منتجيها تصريحا بالتصوير عقب بدء تفعيل قرار الحظر الجزئي وذلك حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، ومن بينها مسلسلات "آل ديسمبر" و"محمد علي رود" و"ورود ملونة"، والأخير تأخر تصوير بعض مشاهده حتى بداية رمضان، في حين لا يزال عدد من المسلسلات لم ينته منتجوها من تصوير حلقاتها رغم بدء عرضها.

وتضم خريطة تلفزيون الكويت حاليا 7 مسلسلات هي "جنة هلي" لسعاد عبد الله، و"محمد علي رود" لسعد الفرج، و"ذاكرة الظل" لداود حسين، و"كسرة ظهر" للسعودي عبد الله السدحان، و"آل ديسمبر" لطارق العلي وجمال الردهان، و"مساحات خالية" لإبراهيم الحربي، و"هيا وبناتها" للفنانة باسمة حمادة.