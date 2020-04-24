قضايا جريئة ووجوه شابة.. دليلك للمسلسلات الخليجية في رمضان 2020

حسام فهمي

يبدأ شهر رمضان المبارك، ومعه تبدأ كالعادة الدراما العربية موسمها الأهم طوال العام، والدراما الخليجية تستمر في تطورها الملحوظ منذ أعوام، وفي عام 2020 تستمر مسيرة التطور هذه، خصوصا في إطار الدراما الاجتماعية والأسرية، وبعض المحاولات في مساحة الكوميديا والرومانسية، ويغيب كالعادة أي محتوى سياسي.

تجمع مسلسلات الخليج في رمضان 2020 بين النجوم الكبار الذين قدموا مسلسلات الخليج بشكل منفرد منذ ثلاثة عقود، وبين جيل جديد من الشباب صاحب عقلية جديدة وأسلوب مختلف.

أم هارون

أثار المسلسل الكويتي "أم هارون" الجدل قبل عرضه بأسابيع، ومن المتوقع أن يحقق مشاهدات مرتفعة خلال شهر رمضان، المسلسل من بطولة حياة الفهد، وأحمد الجسمي ومحمد جابر، ويدور حول سيدة كويتية عجوز تتعرض للمتاعب بسبب ديانتها اليهودية.

تعرّض المسلسل لاتهامات بالدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مما دفع بطلة العمل للتصريح بأن فلسطين هي قضية الكويت الرئيسية، خاصة بعد تصريحات من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت للدفاع عن المسلسل.

أخرج العمل المخرج المصري محمد جمال العدل ومن تأليف محمد شمس، وسوف يتم عرضه على قنوات "أم بي سي".

دفعة بيروت

أحد أبرز مسلسلات هذا العام أيضا، والذي يعبر هذه المرة عن جيل الشباب، هو مسلسل "دفعة بيروت" ويمثل الجزء الثاني من مسلسل "دفعة القاهرة" الذي عرض في رمضان الماضي.

ونتابع –من خلال العمل الدرامي- مجموعة من الشباب الخليجي الذي يسافر للعاصمة اللبنانية بيروت للالتحاق بالدراسة الجامعية هناك، وكيف تسير حياتهم وعلاقاتهم في ضيافة هذه المدينة.

المسلسل من بطولة المغني والممثل الكويتي بشار الشطي، وتشاركه فاطمة الصفي، ومن إخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة، وسوف يعرض عبر قنوات أم بي سي، لكن حتى اليوم تدور شكوك حول موعد عرضه، فيما أعلن منتج المسلسل أن العرض ربما يتأخر إلى ما بعد الموسم الرمضاني.

في ذاكرة الظل

يجتمع الكبار والشباب في هذا المسلسل، وذلك في إطار اجتماعي عن صراع الأجيال في المجتمع الكويتي، مسلسل "في ذاكرة الظل" من بطولة الممثل الكويتي القدير "داود حسين"، وهو صاحب تاريخ كبير في المسرح الكويتي.

يشارك البطولة بمسلسل "في ذاكرة الظل" عدد كبير من الشباب، منهم شيماء علي، وفرح المهدي ومحمد صفر.

والمسلسل من إخراج "محمد كاظم" وتأليف "مريم نصير"، وسوف يتم عرضه عبر قنوات "بي أن دراما" وقناة "الكويت 1".

مليار ريال

ننتقل إلى الكوميديا من خلال عمل يضم مجموعة من الفنانين العرب من جنسيات مختلفة، وذلك في مسلسل "مليار ريال" من إخراج اللبناني أسد فولادكار وهو مخرج المسلسل المصري الكوميدي الشهير "راجل وست ستات"، ومن تأليف الكويتي محمد الكندري وبطولة الممثلة والمذيعة الكويتية هيا الشعيبي، وبمشاركة الممثل الكوميدي السعودي "عبد المجيد الرهيدي".

يدور المسلسل في إطار كوميدي، حول مجموعة من المشاكل التي تحدث في المجتمع الخليجي، وفي كل حلقة تقودنا الأحداث إلى الحل، وسوف يتم عرض المسلسل عبر قناة "أس بي سي".

الكون في كفة

نعود إلى الكويت من خلال مسلسل "الكون في كفة"، الذي يقوم ببطولته مجموعة من نجوم جيل الوسط، على رأسهم الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، التي بدأت مشوارها عام 2000 من خلال مسرحية "عالباب يا شباب" رفقة النجم داود حسين، وفي هذا المسلسل تشارك أيضا الممثلة الكويتية مرام البلوشي والممثل الإيراني الكويتي محمود بوشهري.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أسري، حول سيدة متسلطة تسيطر على أسرتها وعلى اختيارات ومصير كل من له علاقة بها، وسوف يتم عرضه على قناة "الظفرة" وهو من إخراج الأردني سائد بشير الهواري وتأليف الكويتي على دوحان.

هيا وبناتها

نستمر مع المسلسلات ذات البطولة النسائية، وذلك من خلال مسلسل "هيا وبناتها" من بطولة الممثلة الأردنية "باسمة حمادة" تشاركها الكويتية "أحلام حسن" والبحرينية "ريم أرحمة"، في عمل تدور أحداثه بين زمنين هما السبعينيات والعصر الحالي، حيث أسرة تتعرض لأزمات اجتماعية وأمراض نفسية.

المسلسل من إخراج الكويتي خالد راضي الفضلي، الذي صرح بأنه قد تدخّل لتغيير نهاية المسلسل لأنه شعر بأن الأحداث غاية في السوداوية ومن اللازم تعديلها لتصبح أكثر تفاؤلا، والمسلسل من تأليف "محمد الربيعان" وسوف يتم عرضه عبر قناة "الكويت".

مانيكان

إلى القليل من الكوميديا، وذلك من خلال مسلسل "مانيكان" الذي يدور حول أسرة مكونة من ثلاثة أجيال من النساء، لكن جميعهن مصابات بسوء حظ شديد في علاقاتهن مع الجنس الآخر. المسلسل من بطولة وإخراج الممثلة الكويتية هيا عبد السلام يشاركها الفنانة الفلسطينية المصرية أسمهان توفيق، والمصرية المولودة بالكويت هبة الدري.

المسلسل يمثل صناعة نسوية مكتملة، حيث قامت بتأليفه أيضا المؤلفة والناقدة الكويتية مريم نصير.