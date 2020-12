دموع ثعلب صغير تثير غضب المصريين.. كم عدد التهم الموجهة لريهام سعيد؟

ليست المرة الأولى، التي تتحدى فيها الإعلامية ريهام سعيد مشاهديها على مدار سنوات، ولا المرة الأولى التي يتعرض فيها برنامجها، "صبايا الخير" للأعمال الخيرية، للإيقاف؛ إذ أصدر المجلس الأعلى للإعلام قراره بشأن البرنامج المذاع على قناة "النهار" المصرية؛ بل هذه هي المرة الخامسة، ولكن ربما -إن لم تكن- أجرأ خطواتها نحو السجن أو اللفظ المجتمعي والإعلامي على الأقل.

girl really needs to be cancelled. #ايقاف_ريهام_سعيد https://t.co/swrvfLcx7D

