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فن|إمارات عربية متحدة

عبر عن سعادته لوجوده بين "أصدقائه".. ردود غاضبة بعد زيارة أول مغن إماراتي إلى إسرائيل

المغني الإماراتي وليد الجاسم (يسار) أثناء استقباله في مطار بن غوريون (مواقع التواصل الاجتماعي)
المغني الإماراتي وليد الجاسم (يسار) أثناء استقباله في مطار بن غوريون (مواقع التواصل الاجتماعي)
3/12/2020

وصل مغن إماراتي، يدعى وليد الجاسم، صباح أمس الأربعاء إلى إسرائيل، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي. وكان في استقباله في مطار بن غوريون المغني الإسرائيلي إلكانا مارتزيانو.

وأعرب المغني الإماراتي عن سعادته لوجوده بين من وصفهم بأصدقائه في الدولة العبرية، حسب فرانس برس، ودعا مارتزيانو إلى زيارة دبي.

ومن جانبه، أعرب إلكانا مارتزيانو عن سعادته بلقاء الجاسم، الذي وصفه بأنه "أول فنان إماراتي تطأ قدماه إسرائيل"، وأضاف أن "الجاسم سيزور القدس ومواقع جميلة في إسرائيل".

وأثارت الزيارة ردود فعل غاضبة من المتابعين، حيث علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين "الطيور على أشكالها تقع" و"انكشفت الأقنعة"، في حين وصف أحدهم المطرب وليد الجاسم بأنه "مغني أفراح"، في إشارة إلى شهرته المحدودة.

 

 

وبين الجاسم ومارتزيانو تعاون سابق في أغنية مشتركة حملت اسم "أهلا بيك"، أطلقت يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي كانت بمثابة دعوة لتبادل الزيارات بين الإماراتيين والإسرائيليين. وقدمت الأغنية باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، وحققت 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب.

المصدر : وكالات

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